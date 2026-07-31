Santé

Premier semestre 2026 : plus de 94 millions d’actes médicaux couverts par l’assurance maladie

Le Vietnam a enregistré près de 94,4 millions de consultations et d’hospitalisations prises en charge par l’assurance maladie au cours des six premiers mois de 2026, pour des dépenses avoisinant 84.766 milliards de dôngs. Face à la hausse continue des coûts médicaux, les autorités entendent renforcer le contrôle des dépenses tout en garantissant les droits des assurés.

L'équipe médicale de de la province de Khanh Hoa assure des consultations médicales au profit des personnes âgées. Photo: VNA
L'équipe médicale de de la province de Khanh Hoa assure des consultations médicales au profit des personnes âgées. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré environ 94,4 millions de consultations et d’hospitalisations prises en charge par l’assurance maladie au cours du premier semestre 2026, pour un montant total de dépenses de près de 84.766 milliards de dôngs (3,22 milliards de dollars), en hausse de 11,1 % par rapport à la même période de l’an dernier. Ce montant représente 54,42 % des dépenses prévisionnelles pour l’ensemble de l’année.

Ces chiffres ont été annoncés lors d’une conférence nationale en ligne organisée le 30 juillet par l’Assurance sociale du Vietnam (VSS).

À cette occasion, le directeur général de l’Assurance sociale du Vietnam, Lê Hung Son, a indiqué que l’ensemble du système avait déployé de nombreuses mesures afin de garantir les droits des assurés et d’améliorer l’efficacité de la politique d’assurance maladie. Il a toutefois souligné que la progression continue des dépenses de santé exigeait une innovation constante des méthodes de gestion, une amélioration de la qualité des évaluations ainsi qu'un renforcement de la discipline et de la rigueur dans l'exercice des missions.

Il a également demandé aux organismes locaux de renforcer la supervision et l’analyse des données relatives aux dépenses médicales afin de détecter rapidement les anomalies, de limiter les risques de dépassement budgétaire et d’assurer l’équilibre du Fonds d’assurance maladie.

Selon le rapport présenté lors de la conférence, le pays comptait, à la fin du mois de juin 2026, 3.672 établissements de santé ayant signé des contrats de prise en charge au titre de l’assurance maladie, soit 26 de plus qu’en 2025. Parmi eux figurent 2.354 établissements publics et 1.318 établissements privés. Le réseau comprend 94 établissements spécialisés, 1.498 établissements de niveau intermédiaire et 2.080 structures de soins primaires, contribuant à répondre à une demande de soins en constante progression.

Au cours du premier semestre, le nombre de consultations et d’hospitalisations est resté globalement stable par rapport à la même période de l’année précédente, avec environ 94,4 millions de prises en charge. Les hospitalisations ont représenté 10,3 % des cas, soit une légère augmentation par rapport à 2025.

Depuis l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions relatives à l’assurance maladie au début de l’année 2026, l’Assurance sociale du Vietnam a multiplié les directives destinées aux collectivités locales afin de résoudre rapidement les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. Les contrats conclus avec les établissements de santé, les procédures d’expertise médicale et les remboursements des frais de soins ont été réalisés conformément à la réglementation afin de préserver les droits des assurés.

La transformation numérique constitue également un levier majeur de cette politique. L’utilisation des technologies de l’information, de l’analyse des données et de l’intelligence artificielle dans la gestion et le contrôle des dépenses de santé permet désormais d’identifier plus rapidement les irrégularités et de prévenir les abus ou les fraudes au détriment du Fonds d’assurance maladie. Grâce à ces outils, le nombre de villes et provinces affichant un niveau de dépenses supérieur à la moyenne nationale est passé de 28 à 13.

La conférence a néanmoins mis en évidence plusieurs difficultés persistantes. Dans certaines localités, plus de la moitié des crédits annuels ont déjà été consommés, tandis que le coût moyen par consultation a progressé d’environ 11,7 % sur un an. Des hausses particulièrement marquées ont été observées à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans les provinces de Vĩnh Long, Cà Mau et Sơn La.

En conclusion de la conférence, Lê Hung Son a appelé l’ensemble du système à poursuivre le renforcement du contrôle des dépenses de santé, à procéder à un examen approfondi des activités de soins, à améliorer la qualité des inspections et des expertises médicales, et à traiter rapidement les difficultés rencontrées sur le terrain afin d’assurer la pérennité du Fonds d’assurance maladie et de garantir durablement les droits des assurés. VNA

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