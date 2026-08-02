Vietrade signe un accord de coopération avec Meta pour soutenir la transformation numérique des PME

Hanoï, 2 août (VNA) – L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a signé le 31 juillet à Singapour un protocole d’accord avec Meta afin d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur transformation numérique et leur développement sur les marchés nationaux et internationaux.
Le document a été signé par Vu Ba Phu, directeur général de Vietrade, et Sarim Aziz, directeur des politiques publiques de Meta, en marge de la 10e Conférence de l’ASEAN sur le thème « L’avenir de l’ASEAN dans un monde fracturé », organisée par la Fédération des entreprises de Singapour (Singapore Business Federation - SBF), sous le patronage du gouvernement singapourien et du ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie.
Aux termes de cet accord, les deux parties mettront en commun leur expertise en matière de promotion commerciale et de solutions numériques, coordonneront des programmes d’accompagnement destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) et organiseront conjointement des activités de promotion et de communication.
Ce partenariat vise à aider les PME, les coopératives, les entreprises familiales et les associations professionnelles à exploiter plus efficacement les outils numériques afin de promouvoir leurs produits, développer leurs marques, élargir leurs réseaux commerciaux et accéder aux marchés national et international.
Ce protocole d’accord fait suite aux échanges tenus le 30 juillet au siège régional de Meta à Singapour. Les deux parties sont convenues de lancer des programmes de formation aux compétences numériques et d’élaborer une feuille de route de coopération pour le reste de l’année 2026.
Une première session de formation en ligne est prévue à la mi-août en partenariat avec l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, suivie d’un second programme à la fin du mois avec l’Association vietnamienne des jeunes entrepreneurs.
À l’issue de cette première phase, Vietrade et Meta entendent déployer des programmes de formation spécialisés par filière. Les secteurs du bois, du textile-habillement et des technologies numériques figureront parmi les premiers bénéficiaires, en coopération avec les associations professionnelles concernées.
Selon Vietrade, cet accord constitue un cadre de coopération concret permettant de traduire les engagements des deux parties en actions pratiques afin d’aider les entreprises vietnamiennes à accélérer leur transformation numérique, à renforcer leur compétitivité et à conquérir de nouveaux marchés.
La 10e Conférence de l’ASEAN, placée sous le thème « L’avenir de l’ASEAN dans un monde fracturé », a réuni des représentants des gouvernements, des organisations professionnelles, des institutions financières, des entreprises et des investisseurs afin d’échanger sur les tensions géopolitiques, l’évolution des politiques commerciales, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), l’énergie et le développement durable.
À cette occasion, Vu Ba Phu a souligné que l’ASEAN devait préserver son ouverture, renforcer la connectivité régionale et approfondir la coopération concrète face aux incertitudes croissantes de l’économie mondiale. Il a rappelé que l’ASEAN constituait non seulement un marché d’exportation majeur pour le Vietnam, mais aussi un espace de production, d’investissement et d’intégration aux chaînes d’approvisionnement de plus en plus stratégique.
Il a également mis en avant le rôle des accords commerciaux conclus dans le cadre de l’ASEAN ainsi que du Partenariat économique régional global (RCEP) dans l’élargissement des débouchés et la facilitation de la production transfrontalière. Selon lui, la modernisation de ces mécanismes et la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté économique de l’ASEAN pour la période 2026-2030 contribueront à accélérer la transformation numérique, à développer la logistique, à promouvoir une croissance verte et à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.
Le directeur général de Vietrade a estimé que le succès de la coopération commerciale et des investissements ne devait pas être évalué uniquement à l’aune des échanges commerciaux ou des flux d’investissement, mais également à travers les transferts de technologies, le renforcement des capacités de gestion, le développement des ressources humaines et la montée en gamme des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
Il a indiqué que le Vietnam évoluait vers un modèle de croissance fondé sur la productivité, la science et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans les secteurs de l’industrie manufacturière de pointe, de l’électronique, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des services numériques, des énergies renouvelables, de la logistique moderne et des technologies vertes. Il a encouragé les investisseurs étrangers à établir des partenariats de long terme avec les entreprises vietnamiennes afin de créer davantage de valeur ajoutée et de consolider les chaînes d’approvisionnement régionales.
En tant qu’agence nationale de promotion du commerce, Vietrade poursuivra ses efforts pour aider les entreprises vietnamiennes à tirer pleinement parti des mécanismes de coopération régionale et des accords de libre-échange, à se conformer aux normes internationales et à renforcer leurs liens avec les importateurs, les distributeurs et les investisseurs de la région, a conclu Vu Ba Phu. – VNA
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