Les IDE au Vietnam bondissent de 58 % sur les sept premiers mois de 2026

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Hanoï (VNA) – Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint 38,06 milliards de dollars au 31 juillet 2026, en hausse de 58 % par rapport à la même période de l'an dernier, selon les données publiées par l'Office général des statistiques relevant du ministère des Finances.

Les IDE effectivement décaissés se sont élevés à 15,2 milliards de dollars, soit une progression de 11,8 % sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré sur les sept premiers mois d'une année au cours des cinq dernières années. Plus de 82 % de ces investissements, soit 12,55 milliards de dollars, ont été consacrés à l'industrie manufacturière.

Entre janvier et juillet, 2 429 nouveaux projets ont été autorisés pour un montant total de 21,05 milliards de dollars. Si le nombre de projets n’a progressé que de 7,8 %, le montant des nouveaux capitaux engagés a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

L’industrie manufacturière demeure le premier secteur d’accueil des IDE, avec 11,58 milliards de dollars, soit 55 % des nouveaux investissements. Elle est suivie par la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau, qui ont attiré 3,13 milliards de dollars.

Parmi les 69 pays et territoires investisseurs, Singapour conserve sa première place avec 7,5 milliards de dollars, devant la République de Corée (5,61 milliards), Hong Kong (Chine) (2,91 milliards) et la Chine (1,73 milliard).

Les ajustements de capital concernant 666 projets existants ont apporté 10,43 milliards de dollars supplémentaires (+4,4 %), tandis que les opérations d’acquisition de participations et de rachats d’actions ont atteint 6,58 milliards de dollars, en hausse de 61,6 %. Ces investissements se sont concentrés principalement dans les services scientifiques et technologiques ainsi que dans le commerce de gros et de détail.

Selon l’Office général des statistiques, cette progression témoigne du renforcement de la confiance des investisseurs internationaux dans l’économie vietnamienne, en particulier dans les secteurs des hautes technologies, de l’énergie et de l’industrie manufacturière.

Parallèlement, les investissements vietnamiens à l'étranger ont fortement progressé. Au cours des sept premiers mois de 2026, ils ont atteint 2,36 milliards de dollars, soit 4,5 fois plus qu'à la même période de l'année précédente.

Ils se concentrent principalement dans les infrastructures, la logistique et l'énergie. L'entreposage et le transport arrivent en tête avec 601,7 millions de dollars, soit 25,5 % du total, suivis par la production et la distribution d'électricité à partir du gaz, qui représentent 585,8 millions de dollars, soit 24,8 %.

Le Laos demeure la première destination des capitaux vietnamiens avec 638,3 millions de dollars, devant le Cambodge (449,9 millions) et l'Indonésie (308,6 millions). D'autres marchés, notamment l'Inde, les Philippines et le Kazakhstan, suscitent également un intérêt croissant de la part des entreprises vietnamiennes. -VNA

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