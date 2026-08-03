Un universitaire chinois salue la capacité stratégique du PCV à prévenir les risques

Pékin (VNA) - Le renforcement de la capacité de direction et de gouvernance du Parti constitue un défi concret auquel sont confrontés de nombreux pays. Toutefois, le fait que le secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam, aborde ouvertement cette question démontre que la direction actuelle du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) adopte une approche profondément pragmatique et possède une vision à long terme lui permettant d'identifier les défis existant au sein même du Parti.



C'est ce qu'a estimé le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l'Institut des études régionales et nationales et directeur du Centre d'études vietnamiennes de l'Université indistrielle du Zhejiang, lors d'une interview accordée au correspondant de la VNA en Chine au sujet des quatre transitions stratégiques présentées par To Lam lors du troisième Plénum du Parti (14ᵉ mandat).



Selon lui, pour devenir un parti véritablement centenaire tout en conservant son dynamisme, il est essentiel de renforcer ses capacités de direction et de gouvernance, en particulier sa capacité à servir le peuple. L'accent mis par To Lam sur la valorisation efficace des ressources nationales répond précisément aux réalités et aux défis auxquels le Vietnam est aujourd'hui confronté.



La priorité sera désormais d'exploiter pleinement toutes les ressources du pays et de mobiliser l'ensemble des forces positives de la société afin de consolider les bases nécessaires à la réalisation des deux objectifs du centenaire et à l'entrée du Vietnam dans la nouvelle phase de développement.



Le professeur Cheng Hanping a également souligné que l'appel de To Lam à adopter une approche proactive dans la prévention et la gestion des risques reflète une conscience aiguë des défis ainsi qu'un esprit de vigilance de la direction du Parti.



Face à un environnement en mutation, les dirigeants du Parti ont pleinement pris conscience des nouveaux risques et privilégient une stratégie fondée sur l'anticipation et la prévention, plutôt que sur une réaction. Cette approche démontre que, sous la direction de To Lam, le Parti ne se contente pas d'avoir une vision à long terme, mais dispose également d'une réelle capacité de planification stratégique lui permettant de prévenir les risques dès leur apparition.



S'agissant des conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace de ces orientations, l'universitaire chinois estime que la capacité d'exécution doit être renforcée à tous les niveaux. Il importe de mobiliser l'ensemble du système politique, de surmonter les obstacles et de veiller à l'application rigoureuse des orientations du Comité central. Il recommande également de promouvoir les exemples exemplaires et les membres du Parti les plus méritants afin de renforcer la cohésion et l'influence du Parti dans la société. Les organisations et les individus dont la mise en œuvre demeure insuffisante devraient être davantage sensibilisés afin d'améliorer leurs résultats.



Il souligne en outre que le Vietnam devrait mobiliser largement les contributions de l'ensemble de la société à l'élaboration des orientations nationales et à leur mise en œuvre, afin de garantir une véritable participation de la population et de favoriser pleinement l'exercice de la démocratie.



Enfin, il estime que les organes de conseil stratégique du Parti devraient attirer des talents de haut niveau issus de domaines variés et réunir des experts aux profils et aux compétences complémentaires afin de renforcer la qualité de la réflexion stratégique. -VNA



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