Économie

L’innovation, moteur de la transformation de l’agriculture vietnamienne

Le changement climatique et les incertitudes du commerce mondial exerceront une pression croissante sur la croissance d’ici la fin de l’année. Dans ce contexte, l’innovation scientifique, la transformation numérique et la transition verte apparaissent comme les principaux leviers pour renforcer la compétitivité du secteur.

Utilisation de drones dans la production agricole de la province de Lai Chau. Photo : nhandan.vn
Utilisation de drones dans la production agricole de la province de Lai Chau. Photo : nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Au premier semestre 2026, l’agriculture vietnamienne a confirmé son rôle de pilier de l’économie grâce à une production stable, une progression des exportations et le maintien d’un excédent commercial.

Toutefois, le changement climatique et les incertitudes du commerce mondial exerceront une pression croissante sur la croissance d’ici la fin de l’année. Dans ce contexte, l’innovation scientifique, la transformation numérique et la transition verte apparaissent comme les principaux leviers pour renforcer la compétitivité du secteur.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dang Ngoc Diep, les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont atteint 35,88 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période de 2025. La croissance du PIB du secteur est estimée à plus de 3,8 %, au-dessus de l’objectif fixé à 3,7 %.

Ces résultats reposent sur une production agricole globalement stable, notamment dans les filières stratégiques. La récolte hiverno-printanière de riz a couvert plus de 2,9 millions d’hectares. Malgré une légère diminution des surfaces cultivées, l’amélioration des rendements a permis d’atteindre environ 20,5 millions de tonnes, illustrant les progrès de la restructuration de la filière rizicole. Les secteurs de l’élevage et de l’aquaculture ont également soutenu la croissance, avec une production halieutique proche de 5 millions de tonnes, en hausse de 3,6 %.

Cette dynamique s’est traduite par de solides performances à l’exportation. Les exportations de produits de la mer ont progressé de 11,4 % pour atteindre 5,7 milliards de dollars, celles des fruits et légumes de 17,7 % à 3,6 milliards de dollars, tandis que le bois et les produits dérivés ont généré 8,5 milliards de dollars, en hausse de 4,4 %. Les produits de l’élevage ont enregistré la croissance la plus élevée, avec une augmentation de 34,6 %, grâce au développement des élevages modernes et aux normes de biosécurité.

Malgré un contexte international instable, le Vietnam a consolidé ses principaux marchés d’exportation. Les exportations vers la Chine ont progressé de 23,1 %, tandis que celles à destination du Japon ont augmenté de 1,6 %. Selon l’Association vietnamienne des fruits et légumes, cette dynamique s’explique par une demande soutenue du marché chinois, des procédures douanières plus fluides et la capacité des entreprises à satisfaire les exigences en matière de traçabilité, de quarantaine phytosanitaire et d’identification des zones de production.

Pour atteindre un objectif de croissance de 4 % sur l’ensemble de l’année, le secteur mise désormais sur les technologies stratégiques, la numérisation et la transition écologique. Le ministère accélère le développement de nouvelles variétés végétales et animales, de vaccins vétérinaires, de produits biologiques ainsi que d’infrastructures numériques destinées à améliorer la gestion de la production et l’adaptation au changement climatique.

Depuis le 1er juillet, le système national de traçabilité des produits agricoles est officiellement opérationnel, renforçant la transparence, le contrôle de la qualité et la compétitivité des exportations.

Cependant, la poursuite de cette dynamique nécessitera un soutien accru aux entreprises face aux nouvelles exigences environnementales internationales, telles que le règlement européen contre la déforestation (EUDR) ou les critères ESG. Le respect de ces exigences suppose des investissements importants et représentent un défi majeur, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les autorités estiment donc indispensable de mettre en place un écosystème de soutien à la transition verte, comprenant des mécanismes de certification, des infrastructures de mesure des émissions de carbone et des solutions de financement adaptées.

Malgré les défis qui subsistent, les experts estiment que 2026 offre au Vietnam une occasion d’accélérer la transition de son agriculture vers un modèle plus innovant, plus vert et davantage axé sur la création de valeur.-VNA

#agriculture vietnamienne #innovation
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