Économie

L’IPC recule de 0,12 % en juillet grâce à la baisse des prix des carburants et des produits alimentaires

Après plusieurs mois de tensions inflationnistes, les prix à la consommation ont légèrement reculé au Vietnam en juillet, portés par la baisse des carburants et des produits alimentaires. Si l’inflation annuelle poursuit son ralentissement, elle demeure supérieure à 4 %, reflétant les pressions persistantes exercées par les coûts du logement, des transports et de l’alimentation.

Des clients choisissent des produits au supermarché AEON Long Bien. Photo : VNA
Des clients choisissent des produits au supermarché AEON Long Bien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,12 % en juillet 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la baisse des prix des carburants sur le marché intérieur, en ligne avec l’évolution des cours mondiaux, ainsi que du recul des prix des produits alimentaires grâce à une offre abondante.

Par rapport à décembre 2025, l’IPC a progressé de 3,08 % et de 4,45 % sur un an. Sur les sept premiers mois de 2026, l’inflation moyenne s’est établie à 4,39 %, tandis que l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,19 %.

En juillet, huit des onze principaux groupes de biens et services ont enregistré une hausse des prix, tandis que trois autres ont connu une baisse.

Sur les sept premiers mois de l’année, la principale contribution à l’inflation provient du logement, de l’électricité, de l’eau, des combustibles et des matériaux de construction, dont les prix ont progressé de 6,72 % sur un an, ajoutant 1,53 point de pourcentage à l’IPC. Les loyers ont augmenté de 4,9 %, les matériaux de construction de 13,74 % en raison de la hausse des coûts et de la demande, tandis que les tarifs de l’électricité ont progressé de 5,28 %.

Les prix des transports ont augmenté de 5,01 %, contribuant à hauteur de 0,5 point à l’inflation, notamment sous l’effet d’une hausse de 8,46 % des carburants sur un an.

Les prix des produits alimentaires et des services de restauration ont progressé de 4,77 %, représentant une contribution de 1,71 point. Les prix de la viande porcine ont augmenté de 4,54 %, ceux de la volaille de 4,42 %, tandis que les repas pris à l’extérieur ont renchéri de 7,01 % en raison de la hausse des coûts des matières premières et des services. Les boissons et le tabac (+3,6 %), l’éducation (+3,35 %) ainsi que les autres biens et services (+4,25 %) ont également contribué à la hausse des prix.

Selon l’Office général des statistiques, l’évolution de l’inflation en 2026 diffère de celle observée en 2025. Le taux annuel a culminé à 5,6 % en mai avant de ralentir à 4,69 % en juin puis à 4,45 % en juillet.

En juillet, les prix de l’or au Vietnam ont diminué dans le sillage du marché mondial. Cette évolution s’explique notamment par le maintien d’une politique monétaire prudente de la Réserve fédérale américaine (Fed), le renforcement du dollar et les prises de bénéfices des investisseurs. Au 25 juillet, le prix moyen de l’or sur le marché mondial s’établissait à 4 086 dollars l’once, en baisse de 4,62 % sur un mois. Au Vietnam, l’indice des prix de l’or a reculé de 3,02 % par rapport à juin, tout en restant supérieur de 19,15 % à son niveau d’il y a un an.

L’indice du dollar américain au Vietnam a, pour sa part, augmenté de 0,18 % sur un mois, soutenu par la fermeté du billet vert sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par la politique monétaire de la Fed et la solidité de l’économie américaine.

Enfin, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,33 % en juillet par rapport au mois précédent et de 4,63 % sur un an. Sur les sept premiers mois de 2026, elle s’est établie à 4,19 %, soit un niveau inférieur à l’inflation moyenne, les prix de l’énergie et des produits alimentaires n’étant pas pris en compte dans son calcul. -VNA

#Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước #NQ79 #IPC
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Économie publique

Sur le même sujet

Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’IPC progresse de 0,29 % en mai sous l’effet de la progression des prix de l’énergie et du logement

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 0,29 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la hausse des prix de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, des loyers et des carburants, dans un contexte de forte demande liée aux conditions climatiques estivales, selon les données publiées le 3 juin par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent. Photo: VNA

L’IPC en baisse de 0,39 % en juin

Présentant le rapport socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l'ONS, Nguyen Thi Huong, a indiqué que l'IPC de juin restait en hausse de 3,21 % par rapport à décembre 2025 et de 4,69 % sur un an. L'inflation a progressé en moyenne de 5,25 % au deuxième trimestre, tandis que l'inflation moyenne du premier semestre s'est établie à 4,38 %. L'inflation sous-jacente a, quant à elle, augmenté de 4,12 % sur la même période.

Construction du pont Tu Lien à Hanoï. Selon l'Office national des statistiques, au cours des quatre premiers mois, l'indice des prix du logement et des matériaux de construction a augmenté de 6,25 % par rapport à la même période l'an dernier. Photo : VNA

L’IPC en hausse de 0,84 % en avril

L’indice des prix à la consommation (IPC) d’avril 2026 a progressé de 0,84 % par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national des statistiques.

Voir plus

Les investissements ont enregistré une croissance positive au Vietnam au cours des sept premiers mois de 2026. Photo : Vietnam+

Les IDE au Vietnam bondissent de 58 % sur les sept premiers mois de 2026

Le Vietnam continue de renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Portés par de grands projets dans l’industrie manufacturière et les secteurs de haute technologie, les investissements directs étrangers enregistrés ont bondi de 58 % sur un an à fin juillet, tandis que les décaissements ont atteint leur plus haut niveau des cinq dernières années. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes accélèrent leurs investissements à l’étranger, notamment en Asie du Sud-Est.

Transformation de palourdes destinées à l'exportation à l'usine de la société par actions d'import-export de produits aquatiques de Thanh Hoa, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Les exportations de produits agroforestiers et aquatiques en hausse de 7,5 % sur sept mois

Portées par le dynamisme des fruits et légumes, des produits aquatiques et de l’élevage, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques poursuivent leur progression en 2026. Malgré le recul de certains produits phares comme le café et le riz, la Chine demeure le principal moteur de cette croissance, confirmant son statut de premier débouché du secteur.

Utilisation de drones dans la production agricole de la province de Lai Chau. Photo : nhandan.vn

L’innovation, moteur de la transformation de l’agriculture vietnamienne

Le changement climatique et les incertitudes du commerce mondial exerceront une pression croissante sur la croissance d’ici la fin de l’année. Dans ce contexte, l’innovation scientifique, la transformation numérique et la transition verte apparaissent comme les principaux leviers pour renforcer la compétitivité du secteur.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 67 zones franches et industrielles, couvrant plus de 27 000 hectares. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce ses atouts pour attirer les IDE de nouvelle génération

Hô Chi Minh-Ville lance un appel aux investissements pour 250 projets répartis dans neuf secteurs prioritaires, notamment le Centre financier international, le port international de transbordement de Can Gio, le centre logistique de Cai Mep Ha, le port de Long Son ainsi que plusieurs projets ferroviaires et d'infrastructures logistiques.

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,39 % au deuxième trimestre. Photo: VNA

Croissance : les organisations internationales confiantes mais vigilantes

Selon les dernières données de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,39 % au deuxième trimestre, portant la croissance du premier semestre à 8,18 %. Il s’agit du taux le plus élevé enregistré pour un premier semestre depuis plusieurs années, nettement supérieur à celui de la même période de 2025.

Vue panoramique du poste-frontière intelligent Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine). Photo: VNA

Faciliter le commerce transfrontalier grâce à une douane intelligente

Le Vietnam s'apprête à engager une réforme majeure de son système douanier afin de faciliter les échanges transfrontaliers et de réduire les coûts de conformité des entreprises. S'appuyant sur l'intelligence artificielle, la gestion des données et un nouveau cadre juridique pour le commerce électronique, le projet de révision de la Loi sur les douanes ambitionne d'accélérer le dédouanement, de renforcer la transparence et d'améliorer la compétitivité des entreprises.

La ville de Dong Nai prévoit d'atteindre une production de 360 000 tonnes de durians d'ici 2030. Photo : VNA

Les fruits vietnamiens à l’aube d’un nouvel essor sur le marché chinois

Portées par une demande chinoise toujours soutenue et par l’assouplissement des procédures d’exportation, les fruits vietnamiens disposent d’un potentiel de croissance encore largement inexploité. Entre ouverture de nouveaux marchés, montée en gamme et renforcement de la traçabilité, la filière entend s’imposer comme l’un des principaux moteurs des exportations agricoles du Vietnam en 2026.

Tri et surgélation de filets de pangasius destinés à l'exportation dans l'usine de la Société par actions Go Dang, située dans l'ancienne province de Tiên Giang. Photo : VNA

Les accords de libre-échange donnent un nouvel élan aux exportations vietnamiennes

Six ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), les accords de libre-échange de nouvelle génération ont contribué à dynamiser les exportations vietnamiennes, à diversifier les marchés et à renforcer l'intégration des entreprises du pays aux chaînes de valeur mondiales.

L'EVFTA a permis de porter les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Union européenne à plus de 383,8 milliards de dollars en six ans, renforçant la coopération et la croissance durable. Photo : Vietnam+

L'EVFTA : six ans de résultats concrets pour le commerce Vietnam-UE

Six ans après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le 1er août 2020, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) estime que cet accord a profondément transformé les relations économiques bilatérales.

Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central. Photo: VNA

Le gouvernement approuve le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant du pouvoir central

Le gouvernement a adopté le dossier du projet de création de la ville de Bac Ninh relevant directement du pouvoir central. Cette initiative vise à faire de Bac Ninh une métropole verte, intelligente et moderne, fondée sur l'innovation, les hautes technologies et la transformation numérique, tout en renforçant son rôle de pôle économique stratégique dans le Nord du pays.

Une partie du terminal passagers et la tour de contrôle du trafic aérien de l'aéroport international de Long Thành. Photo : VNA

Aéroport de Long Thành : le terminal se prépare aux essais d'exploitation

Les travaux de l'aéroport international de Long Thành avancent à un rythme soutenu en vue des essais d'exploitation prévus dès septembre 2026. Le terminal passagers et les principaux systèmes techniques sont en voie d'achèvement, ouvrant la voie à une mise en service commerciale avant la fin de l'année.

Les mangues de Dông Tháp sont aujourd'hui exportées vers de nombreux pays à travers le monde. Photo : VNA

Le commerce extérieur, point fort de l'économie vietnamienne

Le commerce extérieur est resté l'un des principaux moteurs de l'économie vietnamienne au cours des sept premiers mois de 2026, avec des échanges commerciaux en hausse de 28% sur un an. Malgré ces résultats encourageants, le Vietnam devra accélérer la mobilisation de ses moteurs de croissance traditionnels et émergents pour atteindre son objectif de croissance du PIB de 10% cette année.

La Sarl pétrochimique de Long Son (LSP), qui exploite le complexe pétrochimique de Long Son à Hô Chi Minh-Ville, s'impose comme l'un des exemples les plus remarqués en matière de responsabilité sociale des entreprises à capitaux étrangers. Photo: VNA

Long Son Petrochemicals fait de la responsabilité sociale un moteur du développement durable

À Hô Chi Minh-Ville, la société Long Son Petrochemicals (LSP), exploitante du complexe pétrochimique de Long Son, met en œuvre une stratégie de responsabilité sociale fondée sur des partenariats avec les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement. Cette démarche illustre les orientations de la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique visant à promouvoir un secteur des investissements directs étrangers plus durable et davantage intégré au développement des communautés locales.

Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

Lang Son: des jeunes de l'ethnie Dao développent l’économie locale grâce aux produits emblématiques de la montagne de Mâu Son

En maîtrisant les technologies numériques et le marketing en ligne, un jeune entrepreneur de l’ethnie Dao a réussi à développer un modèle d’économie verte dans le massif montagneux de Mâu Son. Cette initiative lui a non seulement permis d’étendre ses débouchés commerciaux à l’ensemble du Vietnam, mais elle inspire également un véritable esprit d’innovation et d’entrepreneuriat fondé sur la valorisation des ressources et des savoir-faire de sa région natale.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et le directeur général d'Euronext Amsterdam, René van Vlerken. Photo: VNA

Les Pays-Bas s'engagent à soutenir l'intégration du Vietnam aux marchés financiers internationaux

Les échanges de haut niveau entre le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et des partenaires néerlandais ont contribué à consolider les fondements de la coopération financière entre le Vietnam et les Pays-Bas, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la finance, des technologies et de l'innovation, renforçant ainsi le partenariat global entre les deux pays.