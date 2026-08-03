L’IPC recule de 0,12 % en juillet grâce à la baisse des prix des carburants et des produits alimentaires

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Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,12 % en juillet 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la baisse des prix des carburants sur le marché intérieur, en ligne avec l’évolution des cours mondiaux, ainsi que du recul des prix des produits alimentaires grâce à une offre abondante.

Par rapport à décembre 2025, l’IPC a progressé de 3,08 % et de 4,45 % sur un an. Sur les sept premiers mois de 2026, l’inflation moyenne s’est établie à 4,39 %, tandis que l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,19 %.

En juillet, huit des onze principaux groupes de biens et services ont enregistré une hausse des prix, tandis que trois autres ont connu une baisse.

Sur les sept premiers mois de l’année, la principale contribution à l’inflation provient du logement, de l’électricité, de l’eau, des combustibles et des matériaux de construction, dont les prix ont progressé de 6,72 % sur un an, ajoutant 1,53 point de pourcentage à l’IPC. Les loyers ont augmenté de 4,9 %, les matériaux de construction de 13,74 % en raison de la hausse des coûts et de la demande, tandis que les tarifs de l’électricité ont progressé de 5,28 %.

Les prix des transports ont augmenté de 5,01 %, contribuant à hauteur de 0,5 point à l’inflation, notamment sous l’effet d’une hausse de 8,46 % des carburants sur un an.

Les prix des produits alimentaires et des services de restauration ont progressé de 4,77 %, représentant une contribution de 1,71 point. Les prix de la viande porcine ont augmenté de 4,54 %, ceux de la volaille de 4,42 %, tandis que les repas pris à l’extérieur ont renchéri de 7,01 % en raison de la hausse des coûts des matières premières et des services. Les boissons et le tabac (+3,6 %), l’éducation (+3,35 %) ainsi que les autres biens et services (+4,25 %) ont également contribué à la hausse des prix.

Selon l’Office général des statistiques, l’évolution de l’inflation en 2026 diffère de celle observée en 2025. Le taux annuel a culminé à 5,6 % en mai avant de ralentir à 4,69 % en juin puis à 4,45 % en juillet.

En juillet, les prix de l’or au Vietnam ont diminué dans le sillage du marché mondial. Cette évolution s’explique notamment par le maintien d’une politique monétaire prudente de la Réserve fédérale américaine (Fed), le renforcement du dollar et les prises de bénéfices des investisseurs. Au 25 juillet, le prix moyen de l’or sur le marché mondial s’établissait à 4 086 dollars l’once, en baisse de 4,62 % sur un mois. Au Vietnam, l’indice des prix de l’or a reculé de 3,02 % par rapport à juin, tout en restant supérieur de 19,15 % à son niveau d’il y a un an.

L’indice du dollar américain au Vietnam a, pour sa part, augmenté de 0,18 % sur un mois, soutenu par la fermeté du billet vert sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par la politique monétaire de la Fed et la solidité de l’économie américaine.

Enfin, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,33 % en juillet par rapport au mois précédent et de 4,63 % sur un an. Sur les sept premiers mois de 2026, elle s’est établie à 4,19 %, soit un niveau inférieur à l’inflation moyenne, les prix de l’énergie et des produits alimentaires n’étant pas pris en compte dans son calcul. -VNA

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