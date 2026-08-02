Sciences

Le Vietnam accélère la concrétisation de sa stratégie d'innovation

Après plus d'un an et demi de mise en œuvre, la Résolution n°57-NQ/TW est ainsi entrée dans une phase décisive, où les résultats concrets deviennent le principal indicateur de réussite.

Nguyễn Thị Vân Hà
Laboratoire de recherche de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo d'illustration : VNA
Laboratoire de recherche de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo d'illustration : VNA


Hanoï (VNA) – Plus d'un an et demi après l'adoption de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, le Vietnam est entré dans une nouvelle phase axée sur les résultats. Des autorités centrales aux collectivités locales, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour transformer les orientations stratégiques en moteurs de croissance, de compétitivité et de développement durable.

Des orientations aux résultats

Le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW en faisant désormais des résultats concrets le principal critère d'évaluation de son action.

vnanet-1-4841.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Photo : VNA



Lors de la récente réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, présidée par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, l'accent a été mis sur la nécessité de passer d'une logique de suivi de l'exécution à une gouvernance fondée sur les résultats.

Chaque projet devra ainsi définir clairement les problèmes à résoudre, les produits attendus, les bénéficiaires, les organismes responsables ainsi que les critères d'évaluation. Une mission ne sera considérée comme achevée que lorsque ses résultats seront effectivement mis en application et produiront des effets mesurables. Les projets prêts à être déployés devront être mis en œuvre sans délai, tandis que les initiatives innovantes pourront faire l'objet d'expérimentations contrôlées avant une éventuelle généralisation.

Cette évolution traduit le passage d'une phase consacrée au perfectionnement du cadre institutionnel à une étape où la priorité est donnée aux technologies, aux innovations et aux produits créateurs de valeur pour l'économie.

Le secrétaire général du Parti et président de l'État Tô Lâm a également souligné la nécessité de transformer progressivement une main-d'œuvre fondée sur l'exécution en une main-d'œuvre créative, capable de maîtriser les technologies modernes et de stimuler l'innovation. Les investissements devront être concentrés sur les projets présentant un fort potentiel d'application et de diffusion, tandis que les entreprises seront associées dès la définition des besoins jusqu'à la commercialisation des résultats de la recherche. L'État poursuivra pour sa part l'amélioration du cadre réglementaire, le soutien aux activités de recherche et la création d'un environnement favorable au développement des produits technologiques.

Les collectivités locales passent à l'action

Les orientations fixées au niveau central se traduisent progressivement par des programmes adaptés aux réalités locales.

La province de Gia Lai a fait des technologies quantiques et des semi-conducteurs des priorités de sa stratégie scientifique et technologique. Elle a notamment organisé une Conférence internationale sur les technologies quantiques et les semi-conducteurs, lancé le programme « La Route vers le quantique au Vietnam » et inauguré l'« Année du quantique de Gia Lai 2026 ». Ces initiatives visent à préparer les ressources humaines, renforcer les capacités de recherche et développer les partenariats internationaux dans ces domaines stratégiques.

Selon les autorités provinciales, cette orientation répond à une vision de long terme destinée à permettre à la province d'anticiper les évolutions technologiques et de renforcer son écosystème d'innovation.

À Quang Ninh, la 7e Conférence nationale sur la réglementation nucléaire a permis d'évaluer la gestion de la sûreté radiologique et nucléaire tout en définissant les priorités pour la période 2026-2035. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité de perfectionner le cadre juridique, de renforcer les capacités des autorités de régulation, de développer des ressources humaines répondant aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et d'intensifier la coopération entre les administrations, les collectivités locales et les partenaires internationaux. L'objectif est d'assurer un développement sûr et conforme aux standards internationaux des applications de l'énergie atomique et du programme électronucléaire vietnamien.

Ces initiatives témoignent de la volonté des collectivités locales de transformer les orientations nationales en projets concrets, adaptés à leurs atouts et susceptibles de créer de nouveaux moteurs de croissance.

Une recherche davantage tournée vers le développement

Parallèlement au développement des technologies stratégiques, le Vietnam s'attache à renforcer les liens entre les pouvoirs publics, les universités, les instituts de recherche et les entreprises afin d'améliorer l'efficacité des activités scientifiques et technologiques.

À Lâm Dông, un colloque consacré à la coopération entre l'État, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises a mis en avant un modèle dans lequel les entreprises occupent une place centrale. Elles sont appelées à participer dès l'identification des besoins, à contribuer au financement des projets, à accompagner les travaux de recherche et à assurer la valorisation des résultats.

Cette approche s'inscrit pleinement dans les orientations définies par les autorités centrales, qui encouragent une recherche davantage tournée vers les besoins du développement économique et évaluée à l'aune de ses applications concrètes, de ses innovations technologiques et de sa valeur ajoutée.

Après plus d'un an et demi de mise en œuvre, la Résolution n°57-NQ/TW est ainsi entrée dans une phase décisive, où les résultats concrets deviennent le principal indicateur de réussite. Du renforcement du cadre institutionnel à la mobilisation des collectivités locales, en passant par le développement des ressources humaines, la promotion des technologies stratégiques et le rapprochement entre recherche et entreprises, le Vietnam poursuit sa stratégie visant à faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique des leviers majeurs de son développement et de sa compétitivité.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #stratégie d'innovation #ressources humaines
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Voir plus

Le Dr Nguyen Nhat Minh, premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie 2024 décerné par l'American Astronomical Society, préside VSOA 10. Photos : ICISE

Des scientifiques et de jeunes chercheurs réunis autour de la cosmologie moderne

Se déroulant du 27 juillet au 1er août, VSOA 10 propose des conférences données par des experts éminents dans le domaine, notamment le professeur Leander Thiele, le docteur Otavio Alves, le docteur Anamaria Hell et le docteur Nguyen Nhat Minh, tous de l'Institut Kavli de physique et de mathématiques de l'univers (Kavli IPMU), au Japon.

Des élèves de Hanoï utilisent l'IA dans la conception et l'assemblage de robots. Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam face à une opportunité majeure dans les technologies de pointe

Grâce à une main-d'œuvre jeune, à une forte capacité d'apprentissage et à un soutien accru de l'État en faveur de l'innovation, le Vietnam est en mesure de réaliser des avancées majeures dans des domaines stratégiques tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente, a-t-il indiqué.

Le professeur Nguyên Hông Son, directeur de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles lors du colloque. Photo : baochinhphu.vn

La science au service d'une riziculture à faibles émissions

Des experts vietnamiens et internationaux, réunis à Cân Tho, ont mis en avant le rôle déterminant de la science, de l'innovation et de la coopération régionale pour accélérer la transition vers une riziculture à faibles émissions, en conciliant sécurité alimentaire, croissance verte et amélioration des revenus des producteurs.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Lâm Hai Giang, s’exprime lors de l’événement, le 20 juillet. Photo : VNA

La matière quantique topologique fait école chez les scientifiques à Gia Lai

Coorganisée par l’association Rencontres du Vietnam et l’ICISE, la deuxième École avancée sur la matière quantique topologique propose des conférences données par d’éminents professeurs et scientifiques en physique quantique et en science des matériaux, offrant aux participants une base théorique solide. Ils seront également informés des dernières avancées de la recherche sur les matériaux topologiques quantiques.

Des chercheurs effectuent des expériences dans la salle blanche de l'Institut des sciences des matériaux, relevant de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies. Photo : VNA

Le Vietnam fait de la recherche fondamentale un pilier de son développement scientifique

Considérée comme le socle des sciences, des technologies et de l'innovation, la recherche fondamentale occupe une place centrale dans la stratégie de développement du Vietnam. Les autorités entendent renforcer les investissements, lever les obstacles institutionnels et consolider les liens entre recherche et innovation afin de soutenir la croissance durable et l'autonomie technologique du pays.

L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement

L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, de nombreuses collectivités locales ont élaboré leurs propres plans d’action, accéléré l’application des technologies et favorisé l’émergence de nouveaux modèles de développement.

De nombreux scientifiques venus du monde entier assistent à cet événement. Photo : VNA

La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos à Gia Lai

La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos (VSON10) rassemble plus de 40 participants, incluant des scientifiques, des jeunes chercheurs et des étudiants venus de sept pays, à savoir l’Italie, le Royaume-Uni, la Russie, l’Inde, le Japon, la Malaisie et le Vietnam.