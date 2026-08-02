Le président de l'Assemblée nationale appelle à des lois pour accélérer le développement

Hanoï (VNA) – L'Assemblée nationale élabore les lois pour ouvrir la voie au développement, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lors d'une rencontre organisée le 2 août à Hanoï avec les chefs des délégations de députés et les responsables des groupes du Parti, en préparation de la première session extraordinaire de la 16e législature.

Il a souligné que chaque texte législatif devait contribuer à lever les obstacles institutionnels, à mobiliser les ressources et à créer de nouveaux moteurs de croissance.



Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette réunion ne visait pas seulement à préparer la prochaine session parlementaire, mais aussi à harmoniser les approches et les actions afin que toutes les décisions de l'Assemblée nationale traduisent pleinement les orientations du Parti et répondent aux exigences du développement national ainsi qu'aux attentes de la population.

Lors de la rencontre. Photo : VNA



Selon lui, les grandes orientations stratégiques adoptées lors du 3e Plénum du Comité central du Parti doivent désormais être rapidement traduites en dispositions législatives de qualité. Il a estimé qu'il appartenait à l'Assemblée nationale et au gouvernement de les institutionnaliser de manière complète, cohérente et applicable.



Lors de cette session extraordinaire, l'Assemblée nationale examinera 33 dossiers, dont l'adoption de 15 projets de loi et de quatre résolutions à caractère normatif, l'examen en première lecture de sept autres projets de loi, ainsi que plusieurs questions relatives au développement socio-économique, à l'investissement et aux ressources humaines.



Le président de l'Assemblée nationale a appelé les chefs des délégations parlementaires à conduire les travaux dans un esprit de responsabilité, en conciliant célérité et rigueur. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes sans compromettre la qualité des textes.



Compte tenu de l'importance des dossiers inscrits à l'ordre du jour, il a invité les députés à concentrer leurs discussions sur les principaux blocages institutionnels et les politiques faisant encore l'objet de divergences, afin de garantir la constitutionnalité, la cohérence et la faisabilité du système juridique.

Selon lui, le processus d'élaboration des lois doit également clarifier les compétences respectives de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des ministères, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique.



Trân Thanh Mân a par ailleurs demandé de poursuivre l'examen des dispositions juridiques devenues obsolètes, contradictoires ou susceptibles de freiner le développement. Chaque politique adoptée devra avoir pour objectif de lever les obstacles, de libérer les ressources et de pouvoir être mise en œuvre immédiatement.



Rappelant les orientations du secrétaire général du Parti et chef de l'État, Tô Lâm, selon lesquelles les principaux verrous institutionnels ont été progressivement levés, il a estimé que les efforts de perfectionnement du cadre juridique devaient se poursuivre de manière continue afin de répondre aux nouvelles exigences du développement.

Pour les politiques majeures, il a demandé une évaluation approfondie de leur nécessité, de leur conformité à la Constitution et aux lois, de leur cohérence, de leur faisabilité ainsi que de leur capacité à être mises en œuvre dès leur entrée en vigueur.



Le président de l'Assemblée nationale a souligné que l'élaboration des lois ne devait pas se limiter à leur adoption, mais garantir leur application effective dès le premier jour de leur entrée en vigueur. Il a ainsi appelé les chefs des délégations parlementaires à organiser des débats de fond, à répartir les travaux en fonction des compétences des députés et à préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles lois.



Outre la préparation des contenus de la session, il a insisté sur le respect de la discipline parlementaire, la participation active des députés, l'application stricte des règles relatives à la protection des secrets d'État et le recours accru aux plateformes numériques afin de moderniser les activités de l'Assemblée nationale.



Selon Trân Thanh Mân, le Vietnam dispose aujourd'hui d'importantes opportunités de développement, qui ne pourront être pleinement exploitées qu'à travers un cadre institutionnel solide, des décisions pertinentes et une mise en œuvre efficace. Il s'est déclaré convaincu que les députés continueront de mobiliser leur expertise et leur sens des responsabilités afin que chaque décision de l'Assemblée nationale contribue au développement du pays, renforce la confiance de la population et crée de nouveaux moteurs de croissance. - VNA