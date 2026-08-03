Politique

L'Assemblée nationale veut lever les freins institutionnels au développement rapide et durable

Lors de la première session extraordinair de la 16e législature, qui se tiendra du 3 au 24 août, les députés examineront et adopteront 15 lois et quatre résolutions à portée normative. Ils donneront également un premier avis sur sept projets de loi, qui seront finalisés en vue de leur adoption lors de la deuxième session de la législature. Sept autres dossiers relevant de la compétence de l'AN seront examinés afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures stratégiques de transport et du réseau urbain national.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s'exprime lors de l'ouverture de la première session extraordinaire de la 16e législature. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s'exprime lors de l'ouverture de la première session extraordinaire de la 16e législature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La première session extraordinaire démontre la détermination politique, l'esprit proactif et les actions drastiques et concrètes de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des organismes concernés dans l'institutionnalisation et de la mise en œuvre immédiates des politiques du Parti, répondant ainsi aux besoins et aux aspirations du peuple et des entreprises, sans délai et sans manquer d'opportunités pour le développement national.

C’est ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale (AN)-Tran Thanh Man lors de la première session extraordinaire de la 16e législature qui s'est ouverte solennellement dans la matinée du 3 août à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du Premier ministre Le Minh Hung et du permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu.

Tran Thanh Man a indiqué que cette session se tient après le bilan d'un an de la réorganisation des unités administratives et de la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux, alors que le pays s'efforce d'atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 et dans les années à venir. Au cours de cette session, qui se tiendra du 3 au 24 août, les députés examineront et adopteront 15 lois et quatre résolutions à portée normative.

Ils donneront également un premier avis sur sept projets de loi, qui seront finalisés en vue de leur adoption lors de la deuxième session de la législature. Sept autres dossiers relevant de la compétence de l'AN seront examinés afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures stratégiques de transport et du réseau urbain national. Les députés siégeront également les samedis et dimanches avec une pause prévue entre les deux phases de la session afin de finaliser les projets de loi et de résolution.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN Tran Thanh Man a invité les députés à étudier attentivement les documents, à participer pleinement aux débats et à apporter des contributions de qualité, en particulier sur les questions faisant encore l'objet d'avis divergents ou ayant un impact direct sur les citoyens et les entreprises.

Il les a invités à poursuivre le renouvellement de la pensée en matière d'élaboration des lois, afin que les politiques et la législation répondent aux réalités du terrain, ouvrent la voie au développement, placent les citoyens et les entreprises au cœur de l'action publique et fassent de la qualité et de l'efficacité de leur mise en œuvre le principal critère d'évaluation de l'activité législative.

Il a en outre demandé de perfectionner le cadre juridique afin de résoudre efficacement les problèmes urgents, d'améliorer l'environnement de l'investissement et des affaires, de simplifier les procédures administratives, de réduire les coûts de conformité, de promouvoir les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique, de libérer les ressources, de créer de nouveaux moteurs de croissance et d'assurer le bon fonctionnement du modèle d'administration à trois niveaux, tout en renforçant la décentralisation.

Le président de l'Assemblée nationale a appelé chaque organe, en particulier ceux chargés de la rédaction et de l'examen des projets de loi, à assumer pleinement ses responsabilités dans le processus d'élaboration des textes législatifs. Il a souligné que chaque projet de loi ou de résolution devait être préparé avec rigueur, accompagné d'une évaluation d'impact approfondie et élaboré avec la contribution d'experts, de scientifiques, de la communauté des entreprises et des parties concernées.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et le permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu à l'ouverutre de la première session extraordinaire de la 16e législature. Photo: VNA

Pour les projets d'importance nationale, il a appelé à examiner avec attention leur faisabilité, leur coût, leurs sources de financement, les plans d'indemnisation et de relogement, les évaluations environnementales ainsi que leur efficacité socio-économique, afin de limiter au maximum les ajustements ultérieurs.

Rappelant les progrès accomplis ces dernières années dans le renouvellement de l'approche en matière d'élaboration des lois, notamment grâce à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle, il a réaffirmé la volonté de faire de la 16e législature celle de l'édification d'un cadre institutionnel propice au développement.

Il s'est enfin déclaré convaincu que, grâce à la préparation minutieuse du gouvernement, des organes de l'AN et des organismes concernés, ainsi qu'à l'esprit de responsabilité, d'innovation et de créativité des députés, cette première session extraordinaire mènera à bien l'ensemble du programme prévu dans les meilleures conditions. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66
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