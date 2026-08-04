Économie

Le Vietnam maintient en juillet son élan économique et vise une croissance à deux chiffres

L'économie vietnamienne a continué d'afficher des résultats encourageants au cours des sept premiers mois de 2026. L'inflation est restée sous contrôle, tandis que les recettes budgétaires, les investissements directs étrangers (IDE), le commerce extérieur, le décaissement des investissements publics et les activités des entreprises ont poursuivi leur progression. Toutefois, atteindre un taux de croissance du PIB d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'année demeure un défi majeur.

Les activités de production des entreprises à capitaux étrangers de Tay Ninh contribuent à dynamiser les exportations, à créer des emplois. Photo d'illustration : VNA
Les activités de production des entreprises à capitaux étrangers de Tay Ninh contribuent à dynamiser les exportations, à créer des emplois. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le rapport sur la situation socioéconomique de juillet et des sept premiers mois de 2026 publié le 3 août par l'Office général des statistiques (ministère des Finances), l'indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,1 % en juillet par rapport au mois précédent. En moyenne, sur les sept premiers mois de l'année, l'inflation s'est établie à 4,39 % en glissement annuel, restant dans les limites de l'objectif fixé pour 2026.

Les recettes du budget de l'État sont estimées à 1.830.000 milliards de dôngs (69,62 milliards de dollars), soit 72,5 % des prévisions annuelles et une hausse de 16 % sur un an.

L'attraction des investissements directs étrangers (IDE), tant directs qu'indirects, demeure un point fort. Au cours des sept premiers mois, le Vietnam a enregistré plus de 38 milliards de dollars d'IDE, en hausse de 58 % sur un an. Les décaissements effectifs sont estimés à plus de 15 milliards de dollars, en progression de près de 12 %, soit le niveau le plus élevé des cinq dernières années.

L'industrie manufacturière et de transformation a débloqué près de 13 milliards de dollars, représentant près de 83 % des capitaux effectivement décaissés. Viennent ensuite l'immobilier, avec 1,1 milliard de dollars (près de 8 %), puis la production et la distribution d'électricité, de gaz, d'eau chaude et de climatisation, avec 549 millions de dollars.

Les investissements publics ont également accéléré. Au 31 juillet 2026, le décaissement des fonds publics atteignait 425.312 milliards de dôngs, soit 41,9 % du plan fixé par le Premier ministre.

Le climat des affaires s'est amélioré. Durant les sept premiers mois, plus de 187.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une hausse de près de 8 %. En moyenne, quelque 26.700 entreprises ont été créées ou réactivées chaque mois.

Les exportations se sont élevées à près de 320 milliards de dollars (+22 %), tandis que les importations ont atteint 340 milliards de dollars (+35 %).

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce extérieur du Vietnam pourrait dépasser 1.000 milliards de dollars en 2026 grâce à une meilleure exploitation des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération.

Afin d'atteindre une croissance à deux chiffres cette année, le ministère des Finances propose plusieurs mesures : poursuivre efficacement les politiques de soutien fiscal en faveur des ménages et des entreprises ; garantir la stabilité des marchés monétaire et des changes ainsi que la liquidité de l'économie ; maîtriser les prix des carburants ; d'élaborer des scénarios de gestion des prix des biens et services réglementés ; sanctionner sévèrement les pratiques spéculatives profitant des catastrophes naturelles, des épidémies ou des fluctuations du marché.

Le ministère recommande également d'assurer le calendrier des grands projets industriels, de résoudre efficacement les questions apparues lors des négociations avec les États-Unis et de tirer pleinement parti des accords de libre-échange déjà conclus.

De son côté, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a indiqué que la priorité serait de suivre de près l'évolution météorologique et de renforcer les mesures de prévention des catastrophes naturelles afin de préserver les résultats de la production agricole face à des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes.

Le secteur poursuivra également sa transition d'une logique de production agricole vers une économie agricole, tout en diversifiant les marchés d'exportation afin de réduire la dépendance à l'égard de certains marchés traditionnels.

Enfin, le ministère de la Construction accélérera la mise en œuvre des grands projets d'infrastructures de transport, garantira l'avancement de l'aéroport international de Long Thanh et favorisera le développement d'un marché immobilier sain, sûr et durable. - VNA

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