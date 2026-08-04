Environnement

Le retour des animaux sauvages à leur milieu naturel

Le Parc national de Bù Gia Mâp conjugue sauvetage de la faune sauvage, sensibilisation du public et mobilisation des bénévoles afin de favoriser le retour des animaux dans leur milieu naturel.

De jeunes bénévoles participent aux soins des animaux secourus au Parc national de Bù Gia Mâp. Photo : Nhân Dân (Le Peuple)
De jeunes bénévoles participent aux soins des animaux secourus au Parc national de Bù Gia Mâp. Photo : Nhân Dân (Le Peuple)

Hanoï (VNA) – Au cœur des forêts primaires du Parc national de Bù Gia Mâp, les équipes de conservation mènent chaque jour un travail discret de sauvetage et de réhabilitation des animaux sauvages avant leur retour dans la nature.

S'étendant sur près de 26.000 hectares dans la commune de Bù Gia Mâp, ville de Dông Nai, le Parc national de Bù Gia Mâp est une forêt à usage spécial située à l'extrémité de la cordillère de Truong Son. Il abrite aujourd'hui plus de 1.000 espèces végétales ainsi que des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles, dont de nombreuses figurent parmi les espèces menacées d'extinction à l'échelle mondiale.

Depuis de nombreuses années, le Centre de communication, du tourisme et du sauvetage pour la conservation du Parc national de Bù Gia Mâp recueille et soigne des animaux sauvages avant leur réintroduction dans leur milieu naturel. Parmi eux figurent plusieurs espèces menacées telles que le gibbon à joues jaunes, le douc à pattes noires, le loris pygmée, la loutre ou encore le binturong.

Selon Tran Van Truong, directeur adjoint du Centre de communication, du tourisme et du sauvetage pour la conservation du Parc national de Bù Gia Mâp, son Centre prend actuellement en charge 65 animaux appartenant à 23 espèces rares. Il a notamment réussi à maintenir en captivité trois gibbons à joues jaunes dans le cadre d'un programme de reproduction, et une famille de cette espèce a déjà été réintroduite avec succès dans son habitat naturel.

Il a ajouté qu'après une période de réadaptation à la vie sauvage, les animaux étaient relâchés dans leur milieu naturel et que leur capacité d'adaptation était suivie. Les individus qui ne sont pas encore prêts continuent d'être pris en charge jusqu'à leur réintégration. Toutefois, le nombre croissant d'animaux recueillis place régulièrement le Centre en situation de surcharge.

Au fil des années, le Parc national de Bù Gia Mâp est devenu non seulement un lieu de préservation de l'écosystème forestier, mais aussi un espace d'éducation à la nature, contribuant à sensibiliser le public à la protection de la faune sauvage.

Le Parc offre également aux bénévoles, en particulier aux élèves et aux étudiants, la possibilité de participer directement aux soins des animaux sous la supervision des spécialistes. Ces expériences concrètes les aident à mieux comprendre la valeur de la biodiversité, à développer leur amour de la nature et leur sens des responsabilités envers l'environnement.

Cet été, Pham Nam Phuong, venue de Hô Chi Minh-Ville avec deux autres familles pour participer au programme de bénévolat du Centre, a estimé que permettre aux élèves de participer aux activités du centre pendant les vacances d'été constituait une expérience éducative particulièrement enrichissante. Selon elle, ils découvrent la valeur de la biodiversité, renforcent leur conscience de la protection de la nature et développent leur sens des responsabilités envers l'environnement.

Au Centre de communication, du tourisme et du sauvetage pour la conservation, les agents ne se limitent pas à leurs missions de protection de la faune. Ils participent également à la construction et à l'entretien des enclos destinés aux animaux recueillis. Face à des ressources financières limitées et à l'augmentation constante du nombre d'animaux pris en charge, le Centre mobilise des soutiens extérieurs tout en aménageant lui-même ses installations afin d'assurer les meilleures conditions de soins et de réhabilitation avant la remise en liberté.

L'expérience du Centre montre qu'un investissement coordonné dans les infrastructures, les équipements, les ressources financières et les ressources humaines permettra d'améliorer l'efficacité des opérations de sauvetage et de réhabilitation, offrant ainsi à un plus grand nombre d'animaux la possibilité de retrouver durablement leur habitat naturel. - VNA

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