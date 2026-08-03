Société

Le Vietnam réduit de 46,33 % le nombre de villages et de quartiers résidentiels après leur réorganisation

Les 34 provinces et villes du Vietnam ont achevé la réorganisation des villages et des quartiers résidentiels, réduisant leur nombre de 46,33 %.

La vice-ministre de l'Intérieur, Nguyen Thi Ha. Photo: VNA
La vice-ministre de l'Intérieur, Nguyen Thi Ha. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse gouvernementale mensuelle de juillet 2026, tenue le 3 août, la vice-ministre de l'Intérieur, Nguyen Thi Ha, a annoncé que les 34 provinces et villes du Vietnam avaient achevé la réorganisation des villages et des quartiers résidentiels, conformément aux orientations du Bureau politique et du gouvernement.

Selon elle, cette réorganisation a été menée de manière rigoureuse, coordonnée, transparente et démocratique. Elle a bénéficié d'un large consensus parmi les cadres, les membres du Parti et la population, contribuant ainsi au maintien de la stabilité politique, de l'ordre public et de la sécurité sociale dans les localités.

À l'issue de cette réorganisation, le nombre de villages et de quartiers résidentiels est passé de 89.589 à 48.078 unités, soit une diminution de 41.511 unités, équivalant à une baisse de 46,33 %. Cette réorganisation a non seulement permis de rationaliser les structures de proximité, mais aussi d'accroître l'échelle de gestion. La proportion de villages et de quartiers répondant aux normes réglementaires a augmenté, tandis que les situations de morcellement et de faible dimension ont été largement résorbées. Les localités présentant des caractéristiques particulières liées à l'histoire, à la culture, aux groupes ethniques, aux religions, à la défense nationale, à la sécurité ou aux conditions géographiques ont toutefois été maintenues.

Parallèlement à cette réorganisation, les localités ont achevé la restructuration des organisations du Parti, des Comités du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques. Elles ont également procédé à la réorganisation des personnels non permanents au niveau communal ainsi que dans les villages et quartiers résidentiels, tout en assurant rapidement la mise en œuvre des politiques concernés.

Les infrastructures, les dossiers administratifs, les biens et les autres conditions nécessaires ont été transférés afin de permettre aux nouvelles unités d'entrer immédiatement en activité, sans perturber le fonctionnement du système politique de base ni la vie quotidienne de la population.

La vice-ministre Nguyen Thi Ha a affirmé que cette réorganisation avait été menée conformément aux objectifs, aux exigences et au calendrier fixés selon la Conclusion n°34-KL/TW du Bureau politique. Elle contribue à rationaliser l'organisation au niveau local, à renforcer l'efficacité du système politique de proximité et à valoriser le rôle d'autogestion des communautés résidentielles.

Elle permet également de restructurer et d'améliorer la qualité des personnels non permanents, en privilégiant les personnes jouissant d'une bonne réputation, disposant de compétences, de qualifications et d'une capacité à utiliser les technologies de l'information, afin de mieux répondre aux exigences de la gouvernance locale dans la nouvelle phase de développement. -VNA

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