Société

Can Tho : plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques bénéficieront de cours gratuits de vietnamien

À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la ville de Can Tho lance un programme de cours gratuits de vietnamien destiné à plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques. En levant les barrières linguistiques dès le plus jeune âge, les autorités entendent favoriser une meilleure intégration scolaire et renforcer l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.

Can Tho : plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques bénéficieront de cours gratuits de vietnamien

Can Tho (VNA) – Plus de 8 000 enfants issus des minorités ethniques de la ville de Can Tho bénéficieront gratuitement de cours de vietnamien avant leur entrée en première année, dès la rentrée scolaire 2026-2027. Financé par un budget public de plus de 4,2 milliards de dôngs, ce programme vise à réduire les barrières linguistiques et à favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.

Selon le Département municipal de l’Éducation et de la Formation, 8 067 enfants, soit plus de 74 % des futurs élèves issus des minorités ethniques, rencontrent encore des difficultés dans l’utilisation du vietnamien. Pour répondre à ce besoin, la ville mobilisera 319 enseignants afin d’assurer ces cours préparatoires dans les zones où l’usage du vietnamien demeure limité.

Les recherches en éducation montrent que la maîtrise du vietnamien est essentielle à la compréhension des enseignements du primaire. Les enfants qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue rencontrent souvent des difficultés d’apprentissage et d’intégration dès les premières années de scolarité.

Le programme prévoit un soutien financier destiné aux fournitures scolaires des élèves, aux supports pédagogiques des enseignants ainsi qu’à l’organisation des classes. Chaque enfant recevra un kit de matériel d’apprentissage, tandis que les enseignants bénéficieront des documents pédagogiques élaborés par le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Les établissements scolaires seront encouragés à mobiliser des enseignants expérimentés, de préférence capables de parler les langues des minorités ethniques et connaissant les réalités culturelles locales, afin de faciliter les échanges avec les élèves et d’améliorer l’efficacité de l’enseignement.

Selon les autorités de Can Tho, cette initiative permettra aux enfants de renforcer leurs compétences en vietnamien et leur capacité à communiquer avant leur entrée à l’école, de réduire les écarts d’apprentissage et de contribuer, à long terme, à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les zones peuplées de minorités ethniques. -VNA

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