Société

Séisme au Japon : la communauté vietnamienne retrouve progressivement une situation stable

La situation de la communauté vietnamienne touchée par le séisme dans la préfecture japonaise de Kumamoto se stabilise progressivement. Les opérations de recherche et de sauvetage sur les principaux sites sinistrés sont désormais pratiquement terminées, tandis que les autorités japonaises concentrent leurs efforts sur l'assistance aux personnes évacuées et le rétablissement des infrastructures essentielles.

Des habitants touchés par le séisme sont hébergés dans un centre d'évacuation temporaire à Uki, dans la préfecture de Kumamoto, au Japon. Photo: Xinhua/Vna
Des habitants touchés par le séisme sont hébergés dans un centre d'évacuation temporaire à Uki, dans la préfecture de Kumamoto, au Japon. Photo: Xinhua/Vna

Tokyo (VNA) - Selon les informations actualisées au matin du 2 août, aucun nouveau cas de victime n'a été signalé au sein de la communauté vietnamienne à la suite du séisme qui a frappé la préfecture de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon. Le bilan demeure d'un travailleur vietnamien décédé et d'une personne blessée.

La veille, le 1er août, la communauté vietnamienne de Kumamoto a organisé les obsèques de Tran Van Son, le ressortissant vietnamien ayant perdu la vie lors de cette catastrophe.

Les villes de Yatsushiro et d'Uki figurent parmi les zones les plus durement touchées. Yatsushiro accueille environ 1.000 ressortissants vietnamiens, tandis qu'Uki en compte près de 350. La majorité d'entre eux sont des stagiaires techniques ou des travailleurs qualifiés employés dans le secteur agricole.

Selon Le Tram, président de l'Association des Vietnamiens de Kumamoto, et Xuân Hoa, vice-présidente de cette organisation, la principale difficulté rencontrée par les habitants après le séisme demeure la pénurie d'eau potable provoquée par les coupures d'approvisionnement. Ils ont indiqué au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) que les autorités locales assurent un approvisionnement suffisant en vivres et en eau dans les centres d'évacuation.

Les familles vietnamiennes avec de jeunes enfants ont, dans leur grande majorité, rejoint des centres d'hébergement sécurisés. En revanche, de nombreux travailleurs célibataires sont restés dans leurs logements et ont sollicité de l'aide via les réseaux communautaires afin d'obtenir de l'eau et des produits alimentaires.

Face à cette situation, les associations vietnamiennes de Kumamoto et de l'ensemble de la région de Kyushu ont organisé plusieurs opérations d'entraide, acheminant directement de l'eau potable et des vivres aux travailleurs concernés. Au matin du 2 août, de nombreux supermarchés et commerces alimentaires avaient repris leurs activités, contribuant progressivement à atténuer les difficultés d'approvisionnement dans les zones sinistrées.

Parallèlement, les opérations de recherche et de sauvetage sur les principaux sites où des personnes étaient restées piégées sont désormais pratiquement achevées.

Le gouvernement japonais a préparé 73 hôtels et établissements d'hébergement pouvant accueillir près de 2.200 personnes dans le cadre d'une seconde phase d'évacuation destinée aux sinistrés ne pouvant rester durablement dans les centres d'accueil d'urgence. Des installations provisoires destinées à la distribution d'eau, aux douches, à la collecte des déchets après la catastrophe ainsi que des centres de volontaires sont désormais opérationnels dans les villes d'Uki, Uto, Mashiki, Kashima et Mifune.

Selon les dernières données disponibles au matin du 2 août, le séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto a fait 38 morts et 101 blessés. Les autorités poursuivent les opérations de soutien aux populations affectées tout en accélérant le rétablissement des services essentiels dans les zones sinistrées. -VNA

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