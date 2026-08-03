Société

Le ministère de la Santé exhorte à se préparer à la vieillesse dès le milieu de la vie

Un projet de circulaire encadrant la mise en œuvre du Programme cible national sur la santé, la population et le développement (2026-2035) marque un tournant : l’accent n’est plus uniquement mis sur les soins aux personnes âgées, mais également sur la promotion d’un vieillissement en bonne santé et autonome grâce à une préparation précoce.

Examens médicaux pour les ouvriers. Photo: VNA
Examens médicaux pour les ouvriers. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a proposé, pour la première fois, de fournir aux personnes âgées de 40 ans et plus des connaissances et des compétences pratiques pour se préparer à la vieillesse, dans le cadre d’un projet de circulaire guidant la mise en œuvre du Programme cible national ciblé sur les soins de santé, la population et le développement (2026-2035).

Cette proposition refléte une évolution vers une préparation au vieillissement plus précoce et plus proactive dans un contexte de vieillissement rapide de la population du pays. Elle marque un tournant, passant d’une approche centrée uniquement sur les soins aux personnes âgées à une approche favorisant un vieillissement en bonne santé et autonome grâce à une préparation précoce.

Elle aborde les modes de vie sains, les bilans de santé réguliers, la planification financière, l’accès à un emploi adapté et l’acquisition de compétences en matière de soins à domicile.

L’approche du ministère de la Santé témoigne d’une prise de conscience croissante : la préparation à la vieillesse doit commencer dès le milieu de la vie, voire plus tôt, et non après la retraite ou l’apparition d’une maladie chronique.

Selon Ngô Thi Giang, cheffe de la Faculté de gériatrie de l’Hôpital général de Dông Anh, à Hanoi, le processus de vieillissement biologique commence bien plus tôt qu’on ne le pense.

« Dès l’âge de 30 ans, la masse musculaire, la densité osseuse et le métabolisme diminuent progressivement. Le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, une alimentation déséquilibrée et la sédentarité augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer et d’autres maladies chroniques plus tard dans la vie », a-t-elle expliqué.

Malgré cela, nombreuses sont les personnes quadragénaires qui ne se considèrent pas comme se préparant à la vieillesse.

Vu Tiên Hung, âgé de 41 ans et domicilé dans le quartier de Viêt Hung, à Hanoi, a fait savoir qu’il fait régulièrement du sport et travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, mais qu’il n’a jamais considéré ces habitudes comme une préparation au vieillissement.

Les experts affirment que cette mentalité est répandue : nombreuses sont les personnes qui, sans le savoir, se préparent à la vieillesse grâce à des habitudes de vie saines. Elles ignorent peut-être que le processus de vieillissement commence tôt dans l’âge adulte et qu’il exige une adaptation proactive.

Se préparer à la vieillesse, c’est investir dans l’avenir.

Face au vieillissement rapide de la population vietnamienne, faire évoluer les mentalités dès la quarantaine est considéré comme une étape cruciale pour passer d’une attitude passive face au vieillissement à une attitude proactive face à ce processus.

L’ancien directeur de l’Institut de la population et des questions sociales, le prof. -Dr Nguyên Dinh Cu, a déclaré que cette préparation devrait commencer avant même 40 ans.

« Nul ne peut échapper au vieillissement. La santé, la sécurité financière, le bien-être mental et l’emploi à un âge avancé se construisent sur de nombreuses années. Attendre la vieillesse pour s’y préparer est tout simplement trop tard », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que cette préparation doit être globale. Adopter de bonnes habitudes dès le plus jeune âge contribue à réduire les risques de maladie, tandis que la participation aux régimes d’assurance sociale et maladie et la constitution d’une épargne permettent de garantir un revenu stable à la retraite. La préparation psychologique revêt également une importance croissante, compte tenu du creusement des inégalités générationnelles.

Ngô Thi Giang a affirmé qu’adopter un mode de vie plus sain dès le plus jeune âge peut réduire les maladies chroniques, les incapacités et les coûts des traitements, tout en améliorant la santé mentale. Cela permettra également d’alléger la pression sur les systèmes de santé et de protection sociale vietnamiens.

Nombreux sont ceux qui espèrent que le programme, s’il est approuvé, mettra l’accent sur les connaissances pratiques.

Lê Xuân Hiêp, âgé de 41 ans, domicilé dans la commune de Dông Anh, à Hanoi, a déclaré souhaiter recevoir des conseils sur les maladies courantes chez les personnes âgées, les gestes de premiers secours et les soins à domicile pour les parents âgés, afin que les familles puissent mieux réagir en cas de problèmes de santé.

Pour faciliter la mise en œuvre, le projet de circulaire propose l’élaboration de supports de formation, la mise en place de programmes de renforcement des capacités pour les responsables de la santé et de la population, ainsi que la diffusion des connaissances par le biais de clubs d’entraide pour les personnes âgées et d’activités communautaires.

Le prof. -Dr Nguyên Dinh Cu a souligné la nécessité de renforcer la communication afin d’encourager la population à se préparer activement à la vieillesse dès son plus jeune âge. Il a également plaidé pour des recherches approfondies sur l’assurance dépendance, l’élargissement des modèles de prise en charge des personnes âgées et les politiques permettant aux seniors de rester actifs lorsqu’ils le peuvent. – VNA

source
#ministère de la Santé #compétences pratiques pour se préparer à la vieillesse
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA

Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

Le Vietnam donnera la priorité aux bilans de santé annuels gratuits ou aux examens médicaux pour ses citoyens, mis en œuvre par groupes cibles et selon des priorités progressives, de 2026 à 2027. Photo : phunuvietnam.vn

Le MoH élabore une feuille de route pour la gratuité des soins de santé de base

Cette proposition, conçue en trois phases, s’inscrit dans un effort plus vaste visant à alléger la pression financière sur les ménages et à renforcer la protection sociale à long terme, face à la hausse continue des coûts de santé liée au vieillissement de la population et à l’évolution des profils épidémiologiques.

Voir plus

Des habitants touchés par le séisme sont hébergés dans un centre d'évacuation temporaire à Uki, dans la préfecture de Kumamoto, au Japon. Photo: Xinhua/Vna

Séisme au Japon : la communauté vietnamienne retrouve progressivement une situation stable

La situation de la communauté vietnamienne touchée par le séisme dans la préfecture japonaise de Kumamoto se stabilise progressivement. Les opérations de recherche et de sauvetage sur les principaux sites sinistrés sont désormais pratiquement terminées, tandis que les autorités japonaises concentrent leurs efforts sur l'assistance aux personnes évacuées et le rétablissement des infrastructures essentielles.

Le ginseng Ngoc Linh, un trésor national en quête d'un rayonnement international. Photo: VNA

Le ginseng Ngoc Linh, un trésor national en quête d'un rayonnement international

À l'occasion du Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales de Da Nang 2026, les autorités vietnamiennes ont réaffirmé leur ambition de faire du ginseng Ngoc Linh, considéré comme un « trésor national », une marque reconnue à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur la recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement d'une chaîne de valeur durable.

Des représentants de consulats étrangers et des habitants de Hô Chi Minh-Ville participent à la marche de solidarité « Pour les victimes de l'agent orange ». Photo : VNA

Une marche de solidarité pour les victimes de l'agent orange

 Plus de 5.000 personnes ont participé le 2 août à une marche solidaire organisée à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du 65e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. L'événement visait à sensibiliser le public et à mobiliser le soutien de la communauté en faveur des victimes de l'agent orange/dioxine.

Des élèves de Hô Chi Minh-Ville participent à l'examen national de fin d'études secondaires de 2025. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville jette les bases de l’anglais comme deuxième langue à l’école

Forte de près de trois décennies d'expérience dans l'enseignement de l'anglais, Hô Chi Minh-Ville dispose de bases solides pour mettre progressivement en œuvre la politique visant à faire de l'anglais une deuxième langue dans les établissements scolaires. La ville mise sur la qualité des enseignants, la modernisation des infrastructures et la création d'un environnement propice à l'usage quotidien de cette langue.

Les membres d'une même famille préparent ensemble des bánh chưng, les gâteaux traditionnels du Têt. Photo: VNA

Faire des valeurs nationales un véritable moteur du développement

La Décision n°1189/QĐ-TTg, qui définit les systèmes de valeurs nationales, culturelles, familiales et les normes de l'être humain vietnamien pour la nouvelle période, marque une nouvelle étape dans la concrétisation des orientations du Parti en matière de développement de la culture et de l'être humain. 

Depuis le 1er juillet, les déplacements gratuits sont disponibles sur les 134 lignes de bus subventionnées et non subventionnées à travers Hô Chi Minh-Ville. (Photo : VNA)

Hô Chi Minh-Ville : La gratuité des bus stimule la fréquentation du bus et du métro

Selon Le Hoan, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, le réseau de bus a effectué près de 478 000 trajets en juillet, transportant plus de 8,48 millions de passagers. La croissance hebdomadaire s'est accélérée tout au long du mois, passant de 33 % la première semaine à 45 % la quatrième.

Vo Hoang Ngan, chef adjoint de la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime. Photo: VNA

Révision de la Loi foncière : le Vietnam veut renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion des terres

Le Vietnam poursuit la réforme de sa législation foncière afin d'améliorer la gouvernance des terres, de lever les obstacles à l'investissement et de garantir un meilleur équilibre entre les intérêts de l'État, des investisseurs et des citoyens. Les experts plaident notamment pour une clarification des mécanismes de récupération des terrains, d'indemnisation et de répartition des plus-values foncières.

Une étrangère soumise aux procédures d'identification électronique de niveau 2. Photo : VNA

Le Vietnam accélère sa gouvernance numérique au bénéfice aussi des étrangers

L’enregistrement de résidence, la demande de visa électronique (e-Visa), l’identification numérique ou le règlement de procédures administratives en ligne sont désormais disponibles dans l’environnement numérique. Pour de nombreux étrangers, ces évolutions rendent leur arrivée, leur installation et leur vie au Vietnam plus fluides, illustrant concrètement l’esprit de la Résolution 57.

Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Photo: VNA

Hai Phong accélère l’identification des martyrs inconnus

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la ville de Hai Phong accélère les prélèvements d’échantillons biologiques sur les tombes de martyrs inconnus afin de favoriser leur identification par analyse ADN et de répondre aux attentes de leurs familles.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Un nouveau programme national pour protéger les enfants et réduire le travail illégal des mineurs

Le gouvernement vietnamien a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à garantir à tous les enfants un environnement de vie sûr, à prévenir les violences et les abus, à réduire le travail des enfants et à renforcer les dispositifs de protection grâce à une approche intégrée associant réformes juridiques, développement des services, coopération internationale et transformation numérique.