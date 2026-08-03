Société

188 personnes renvoyées devant la justice dans l’affaire de fraude financière "Mr Pips"

Le Parquet populaire de Hanoï a renvoyé devant la justice 188 personnes dans l'affaire de fraude financière dirigée par Pho Duc Nam, alias "Mr Pips". Selon l'acte d'accusation, ce réseau est soupçonné d'avoir escroqué près de 1 560 milliards de dôngs à travers 919 opérations frauduleuses.

Mr Pips Pho Duc Nam (gauche) et Shark Nguyen Hoa Binh. Photo : congan.com.vn
Mr Pips Pho Duc Nam (gauche) et Shark Nguyen Hoa Binh. Photo : congan.com.vn

Hanoï (VNA) - Le Parquet populaire de Hanoï a annoncé, le 3 août, le renvoi devant la justice de 188 personnes dans l’affaire de fraude financière impliquant Pho Duc Nam, connu sous le pseudonyme de "Mr Pips". Les prévenus sont poursuivis notamment pour escroquerie, blanchiment d’argent, recel de biens d’origine criminelle et fraude fiscale.

Pho Duc Nam, né en 1994 et considéré comme le principal instigateur du réseau, est poursuivi pour escroquerie et blanchiment d’argent aux côtés de Le Khac Ngo, alias "Mr Hunter", né en 1990, ainsi que de Nguyen Thanh Phong, ancien officier du Département B05 du ministère de la Sécurité publique.

Nguyen Thi Thuy est renvoyée devant la justice pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, tandis que Nguyen Hoa Binh, Pho Duc Thang – père de Pho Duc Nam – ainsi que quatre autres prévenus sont poursuivis pour blanchiment d'argent. 177 autres personnes sont inculpées pour escroquerie, et Pho Duc Tuan est poursuivi pour recel de biens d'origine criminelle.

Selon l’acte d’accusation, Pho Duc Nam s’est associé dès 2017 à un ressortissant turc, Isik Uran, pour créer 36 plateformes de trading fictives connectées aux applications MT4 et MT5 et utilisant des noms proches de véritables plateformes internationales. En réalité, ces plateformes n’étaient liées à aucun marché financier réel et les pertes des investisseurs revenaient directement aux administrateurs du réseau.

Le réseau reposait sur des sociétés écrans, 66 comptes bancaires et de paiement, ainsi que sur des bureaux implantés à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Binh Duong, chargés notamment de recruter du personnel destiné à attirer les investisseurs.

Le Parquet estime disposer d'éléments suffisants pour conclure que Pho Duc Nam est l'instigateur principal de l'escroquerie. Il est tenu pour responsable des 919 faits ayant permis le détournement de près de 1 560 milliards de dôngs.

Afin de dissimuler l'origine des fonds, il aurait blanchi plus de 560 milliards de dôngs, notamment par l'achat de 32 biens immobiliers, d'or et de devises étrangères.

Selon l’acte d’accusation, Le Khac Ngo s’est associé à Pho Duc Nam dès 2019 afin d’étendre à l’échelle nationale le réseau de plateformes frauduleuses de trading et de change. Chargé de superviser une vingtaine de bureaux, il aurait activement participé au recrutement des victimes. Le Parquet le considère comme un coauteur principal de l’escroquerie aux côtés de Pho Duc Nam et le tient pour responsable de 287 faits ayant entraîné le détournement de près de 340 milliards de dôngs.

Il est également accusé d’avoir blanchi près de 195 milliards de dôngs grâce à des investissements immobiliers et à l’achat de lingots d’or. -VNA

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