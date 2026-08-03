Bond spectaculaire de 63,6 % du capital social des entreprises sur sept mois

Hanoï (VNA) - Selon le rapport sur la situation socio-économique des sept premiers mois de 2026, publié le 3 août par l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le Vietnam a enregistré plus de 125 900 créations d'entreprises, soit une hausse de 16,9 % en glissement annuel.

Le capital social déclaré de ces nouvelles entreprises s'est élevé à près de 1 518 900 milliards de dôngs (57,8 milliards de dollars), en progression de 63,6 %.

Le capital moyen déclaré par entreprise nouvellement créée a atteint 12,1 milliards de dôngs, en hausse de près de 40 % par rapport à 2025.

Outre les apports de capitaux des entreprises existantes, le total des capitaux injectés dans l'économie au cours des sept premiers mois a atteint 3 600 000 milliards de dôngs (soit une hausse de 7,3 %). Cette tendance indique un changement de paradigme chez les investisseurs qui privilégient désormais des structures financièrement robustes et résilientes face aux aléas macroéconomiques.

Sur cette période de temps, en moyenne 26 700 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités chaque mois.

Toutefois, cette vitalité apparente cache un processus d’épuration sévère du marché, avec près de 31 200 entreprises ayant finalisé leurs procédures de dissolution sur la période, un chiffre en hausse de 118,7 %. Le mois de juillet 2026 a d'ailleurs enregistré un choc statistique majeur, les dissolutions définitives ayant bondi de 269,9 % par rapport à juillet 2025. En moyenne, environ 22 200 entreprises quittent le marché chaque mois. Selon des économistes, l'évolution contrastée entre les créations d'entreprises et les sorties du marché témoigne d'une phase de forte sélection du marché. Les entreprises à la situation financière fragile, en manque de trésorerie ou incapables de s'adapter se retirent progressivement, tandis que les capitaux continuent de se concentrer vers les modèles économiques les plus solides.

Les données des sept premiers mois de l'année révèlent également un contraste marqué entre la forte progression du capital déclaré des nouvelles entreprises et le recul de l'emploi. Alors que le capital déclaré a augmenté de 63,6 % sur un an, le nombre de salariés enregistrés n'a atteint qu'environ 597.300, en baisse de 10,9 %.

Selon les économistes, cette évolution traduit une transition vers un modèle de croissance davantage fondé sur le capital et les technologies que sur une main-d'œuvre abondante. Les nouvelles entreprises privilégient les investissements dans les équipements, la numérisation et l'automatisation afin d'améliorer leur productivité.

Cette évolution se reflète également dans la structure sectorielle. Les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, tels que la construction ainsi que le commerce de gros et de détail, restent les plus touchés, avec une hausse des dissolutions d'entreprises de respectivement 128,5 % et 125,1 %. Le secteur immobilier enregistre, quant à lui, une progression de 135,3 % des dissolutions, soit un rythme près de six fois supérieur à celui des créations d'entreprises.

Le recul de l'emploi s'explique en partie par les nombreuses sorties du marché dans ces secteurs. À l'inverse, les capitaux se dirigent de plus en plus vers les activités à forte intensité capitalistique et technologique, à l'image de la production et de la distribution d'électricité, d'eau et de gaz, où les créations d'entreprises ont bondi de 74,5 %.

En somme, le bilan de ces sept mois dessine une économie en pleine reconfiguration, où l'élimination des acteurs les plus faibles permet un redéploiement des flux financiers vers des secteurs à haute valeur ajoutée, définissant ainsi la structure de l’économie nationale dans la nouvelle phase de développement. -VNA

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