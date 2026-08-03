Politique

L’Assemblée nationale engage une réforme majeure des douanes et de l'investissement

Le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les douanes et celui de la Loi sur l’investissement, ciblant la réduction des secteurs d'activité soumis à conditions, ont été débattu le 3 août lors de la première session extraordinaire de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam. 

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la première session extraordinaire de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, les députés ont examiné, le 3 août à Hanoï, deux projets de loi majeurs visant à moderniser l’administration douanière et à poursuivre la libéralisation de l’environnement des affaires.

Présentant le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les douanes, le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a indiqué que le texte prévoyait la modification de 15 articles afin de l’adapter aux nouvelles restructurations de l’appareil d’État. Il vise notamment à renforcer la surveillance des marchandises exportées ou importées par voie postale ou via des services de livraison express, tout en accroissant la responsabilité des exploitants de ports et d’entrepôts dans la gestion des marchandises susceptibles de polluer l’environnement. La réforme prévoit également la suppression de plusieurs dispositifs jugés obsolètes, dont les entrepôts sous douane.

Appuyant ces orientations, Phan Chi Hieu, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, a salué la nécessité et la portée des amendements du projet de loi, tout en approuvant la simplification des formalités administratives, l’accélération de la transformation numérique et la gestion douanière sur la base des données, de la gestion des risques et de la décentralisation.

La Commission a demandé à l'organe chargé de la rédaction du projet de texte de poursuivre la finalisation des dispositions détaillées relatives à la gestion douanière du commerce électronique transfrontalier, en garantissant des mécanismes de connexion et de partage des données. Elle a également recommandé de poursuivre l'examen des dispositions dont les modalités d'application sont confiées au gouvernement, afin de délimiter clairement leur champ d'application, d'éviter les chevauchements et de faciliter leur mise en œuvre.

La Commission a notamment insisté sur l'importance de l'identification électronique obligatoire pour les achats transfrontaliers sur les plateformes de commerce électronique, une mesure jugée indispensable pour sécuriser les transactions tout en facilitant le commerce. Concernant l'inspection douanière, les législateurs ont préconisé l'établissement de critères précis pour déterminer les marchandises soumises à inspection et la responsabilité des autorités douanières.

Parallèlement, le gouvernement a soumis une révision de la Loi sur l’investissement, ciblant la réduction des secteurs d'activité soumis à conditions.

vnanet-mai.jpg
Le président de la Commission des affaires économiques et financières, Phan Van Mai, souligne la nécessité de la révision de la Loi sur l’investissement. Photo: VNA

Soulignant la nécessité de cette révision, le président de la Commission des affaires économiques et financières, Phan Van Mai, a demandé à l’organe de rédaction de poursuivre l’examen et la clarification du plan de réduction des secteurs d’investissement et des activités conditionnelles. L’objectif est de réduire d’au moins 30 % le nombre de professions réglementées, afin d’améliorer l’environnement d’investissement, de diminuer les coûts de conformité et de renforcer le dynamisme du secteur privé.

Cette réforme vise à passer d’un modèle de contrôle « a priori » à une approche de suivi « a posteriori », en vue de créer un environnement d’investissement plus transparent et ouvert, plaçant les entreprises et les citoyens au cœur des politiques publiques.

Phan Van Mai a également appelé à une évaluation rigoureuse des secteurs concernés par ces suppressions, notamment ceux liés à la défense, à la sécurité, à l’ordre social et à la santé publique. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer des guides d’application détaillés afin de garantir une mise en œuvre cohérente dès l’entrée en vigueur de la loi. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #première session extraordinaire #législature de l’Assemblée nationale #Loi sur les douanes #Loi sur l'investissement
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Résolution en action

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s'exprime lors de l'ouverture de la première session extraordinaire de la 16e législature. Photo: VNA

L'Assemblée nationale veut lever les freins institutionnels au développement rapide et durable

Lors de la première session extraordinair de la 16e législature, qui se tiendra du 3 au 24 août, les députés examineront et adopteront 15 lois et quatre résolutions à portée normative. Ils donneront également un premier avis sur sept projets de loi, qui seront finalisés en vue de leur adoption lors de la deuxième session de la législature. Sept autres dossiers relevant de la compétence de l'AN seront examinés afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures stratégiques de transport et du réseau urbain national.

Voir plus

Vue d'ensemble de la conférence scientifique, à Hanoi, le 3 août. Photo: VNA

Le Vietnam se souvient de Fidel Castro, un grand ami du peuple vietnamien

Le Vietnam n’oubliera jamais ces paroles immortelles, prononcées du fond du cœur par le commandant en chef Fidel Castro durant les années les plus brutales de la guerre de résistance populaire contre l’impérialisme américain : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang".

Le président de la Commission de l'économie et des finances de l'Assemblée nationale, Phan Van Mai s'exprime à la session. Photo: VNA

Session extraordinaire : l’Assemblée nationale examine des mécanismes spéciaux et la réforme de la loi pétrolière

Présentant le document du gouvernement lié à la Résolution de l’Assemblée nationale sur les mécanismes spécifiques de traitement des infractions juridiques liées à l'économie d'État, à l'économie privée et aux applications scientifiques et numériques, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a indiqué que ce texte vise à concrétiser les orientations du Parti en créant une base juridique pour protéger les cadres dynamiques, créatifs, audacieux et agissant pour l'intérêt général sans corruption ni gaspillage.

Plateforme centrale de traitement n°2 du champ pétrolifère de Bach Hô exploitée par la coentreprise Vietsovpetro. Photo : VNA

La réforme institutionnelle, clé d’un nouveau modèle de développement

La résolution n°19-NQ/TW du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat considère les percées institutionnelles et les réformes comme le point de départ du renouvellement du modèle de développement du Vietnam, parallèlement aux réformes de la gouvernance, de l’organisation et du fonctionnement de l’État afin de renforcer ses capacités de développement.

le professeur et docteur Cheng Hanping, directeur exécutif de l'Institut des études régionales et nationales et directeur du Centre d'études vietnamiennes de l'Université indistrielle du Zhejiang. Photo : VNA

Un universitaire chinois salue la capacité stratégique du PCV à prévenir les risques

Selon le professeur Cheng Hanping, les quatre transitions stratégiques présentées par le secrétaire général du Parti et président de l'État To Lam témoignent d'une vision à long terme et d'une capacité de gouvernance permettant au Parti communiste du Vietnam d'anticiper les risques, de mobiliser les ressources nationales et de renforcer son efficacité au service du développement du pays.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau préside plusieurs réunions pour écouter des rapports d'examen global. Photo : ministère de la Justice

Plus de 43.000 textes normatifs passés au crible

Les ministères, les organismes centraux et les collectivités locales ont passé au crible plus de 43.000 textes normatifs afin d'identifier les dispositions nécessitant une révision, dans le cadre des efforts engagés pour lever les obstacles institutionnels et perfectionner le système juridique.

Panorama de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères locales. Photo : VNA

Les localités appelées à faire de la diplomatie un véritable moteur du développement

Réunis à Hanoï dans le cadre de la 33e Conférence diplomatique, les responsables des affaires étrangères ont appelé les collectivités locales à faire de la diplomatie un véritable levier de développement, en transformant les relations internationales en projets, investissements et partenariats concrets au service de la croissance durable du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam à l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA

Discours du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam à l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique

La 33e Conférence diplomatique, placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières des affaires extérieures vietnamienne dans une nouvelle ère", s'est ouverte le 1er août à Hanoi, en présentiel et par visioconférence avec les localités du pays et les représentations vietnamiennes à l'étranger.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan s'exprime à la 33e Conférence diplomatique. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

La diplomatie doit façonner une nouvelle ère de développement national

Dans son intervention, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan a souligné que les activités de diplomatie économique et d'intégration économique internationale avaient obtenu des résultats importants ces dernières années, apportant une contribution concrète au développement économique, à l'ouverture de nouveaux marchés et au renforcement de la position du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo: VNA

La diplomatie vietnamienne doit rester proactive et renforcer sa position stratégique dans cette nouvelle ère

La 33e Conférence diplomatique intervient à un moment où le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, portée par une vision stratégique de long terme fondée sur les objectifs fixés pour 2030 et 2045. Elle offre à l’ensemble du secteur diplomatique l’occasion de bien appréhender les orientations et les résolutions de la politique étrangère du Parti et de l’État.

Les délégués lors de la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA

Conférence diplomatique : renforcer la coordination pour garantir au mieux les intérêts nationaux

À l'occasion de la 33e Conférence diplomatique, les ministres vietnamiens de la Défense et de la Sécurité publique ont souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales afin de préserver un environnement pacifique et stable, de défendre au mieux les intérêts nationaux et de soutenir le développement du pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

La politique étrangère doit jouer pleinement son rôle de pionnier, formuler des recommandations pertinentes et agir en temps opportun

La politique étrangère vietnamienne doit jouer un rôle de pionnier en anticipant les évolutions internationales, en formulant des recommandations stratégiques pertinentes et en agissant rapidement afin de préserver les intérêts nationaux et de mobiliser les ressources nécessaires au développement, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique.