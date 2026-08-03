Le Vietnam se souvient de Fidel Castro, un grand ami du peuple vietnamien

Hanoi (VNA) – L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh a organisé lundi 3 août à Hanoï une conférence scientifique intitulée «Camarade Fidel Castro : Grand leader de la révolution cubaine, combattant international tenace et grand ami du peuple vietnamien ».



Cet événement politico-scientifique, d’une importance et d’une pertinence pratiques particulières, commémore le centenaire de la naissance du président Fidel Castro Ruz (13 août 1926 – 2026).



Lors de cet événement, le Dr Nguyên Manh Hung, directeur adjoint de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et vice-président du Conseil central de théorie du Parti communiste du Vietnam, a retracé la brillante carrière révolutionnaire du dirigeant cubain et affirmé que la stature, l’influence et les idéaux du président Fidel Castro transcendaient les frontières d’une seule nation.



Il a souligné que le camarade était un internationaliste engagé, un théoricien et un praticien exceptionnel du mouvement communiste et ouvrier international.



La relation entre les partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba, fondée par le président Hô Chi Minh et le président Fidel Castro, et cultivée avec diligence par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, est devenue un symbole exemplaire de solidarité fraternelle, de coopération globale et de confiance mutuelle dans l’histoire des relations internationales, a-t-il souligné.



Le Vietnam n’oubliera jamais ces paroles immortelles, prononcées du fond du cœur par le commandant en chef Fidel Castro durant les années les plus brutales de la guerre de résistance populaire contre l’impérialisme américain : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang", a-t-il réaffirmé.



L’image de Fidel Castro hissant fièrement le drapeau du Front national de libération du Sud-Vietnam dans la zone libérée est non seulement un symbole de l’esprit vietnamien, mais aussi celui de la solidarité indéfectible entre les deux nations dans la lutte, a-t-il souligné.



L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a déclaré que cette conférence scientifique était un hommage particulier aux souvenirs que le président Fidel Castro gardait du Vietnam, pays qu’il a toujours admiré pour son héroïque tradition de lutte et où il a consacré toute son énergie à l’internationalisme et à la solidarité.



À cette occasion, les participants ont mis en lumière la vie, la carrière et l’immense contribution du président Fidel Castro au mouvement de libération nationale et à la construction du socialisme à Cuba. Ceci reflétait la nature scientifique, révolutionnaire et humaniste de ses idées concernant la protection de l’indépendance et de la souveraineté nationales, la construction du socialisme, son infatigable esprit anti-impérialiste et l’instauration d’un ordre mondial juste et démocratique.



Les délégués ont également réaffirmé la noblesse d’âme et le soutien désintéressé du dirigeant et du peuple cubain envers le Vietnam, et ont salué le symbole fort de cette amitié traditionnelle et l’esprit selon lequel "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang".



Ils ont estimé qu’il convenait de promouvoir davantage ces précieux enseignements afin de renforcer les relations entre le Vietnam et Cuba dans ce nouveau contexte. – VNA

Lê Quang Vinh