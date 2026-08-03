L’Assemblée nationale valide un changement à la tête du ministère de l’Intérieur

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa première session non ordinaire de la XVIe législature, le 3 août, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, l’Assemblée nationale a examiné et approuvé la fin des fonctions du ministre de l’Intérieur, puis la nomination de son successeur pour le mandat 2026-2031.



L'Assemblée nationale a approuvé, par vote à bulletin secret, la fin des fonctions de Do Thanh Binh, appelé à exercer de nouvelles responsabilités. La résolution correspondante a ensuite été adoptée par 477 des 478 députés ayant pris part au vote.



Les députés ont ensuite examiné la proposition du Premier ministre visant à nommer Nguyen Tien Hai, membre du Comité central du Parti et ministre par intérim de l’Intérieur, au poste de ministre de l’Intérieur pour le mandat 2026-2031.



L’Assemblée nationale a approuvé, par vote à bulletin secret, la nomination de Nguyen Tien Hai au poste de ministre de l'Intérieur pour le mandat 2026-2031. La résolution correspondante a été adoptée par 483 des 484 députés ayant participé au vote. -VNA