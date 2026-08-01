Environnement

Le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong prépare sa réévaluation de 2027

S'étendant sur près de 4 760 km², répartis dans 22 communes et quartiers de l'ouest de la province de Lam Dong, le géoparc est le fruit de millions d'années d'activité géologique et d'éruptions volcaniques. Ce processus a façonné un réseau de cavités volcaniques basaltiques exceptionnel, considéré comme l'un des plus remarquables d'Asie du Sud-Est.

La cascade Dray Sap située dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Photo: VNA
La cascade Dray Sap située dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong s'engage activement dans la préparation de sa réévaluation prévue en juillet 2027. Cette échéance sera déterminante pour conserver cette reconnaissance internationale tout en poursuivant la valorisation de son patrimoine naturel, culturel et de sa biodiversité dans une perspective de développement durable.

S'étendant sur près de 4 760 km², répartis dans 22 communes et quartiers de l'ouest de la province de Lam Dong, le géoparc est le fruit de millions d'années d'activité géologique et d'éruptions volcaniques. Ce processus a façonné un réseau de cavités volcaniques basaltiques exceptionnel, considéré comme l'un des plus remarquables d'Asie du Sud-Est.

À ce jour, la région compte près de 50 grottes volcaniques totalisant plus de 10 km de longueur ainsi qu'environ 65 sites du patrimoine géologique et géomorphologique. Entre les cratères volcaniques, les cascades et les forêts tropicales subsistent de nombreux vestiges d'une grande valeur scientifique, témoignant de l'histoire géologique, archéologique et de la biodiversité de la région. Les grottes conservent notamment des traces de la formation de la Terre, de l'occupation humaine préhistorique, ainsi que des assemblages minéralogiques, des fossiles et des écosystèmes endémiques.

Selon le professeur associé et docteur Tran Tan Van, président du Réseau des géoparcs mondiaux UNESCO au Vietnam, le géoparc de Dak Nong se distingue par une activité volcanique récente et particulièrement marquée, avec six cratères identifiés.

Il est également réputé pour ses cascades emblématiques, notamment Lieng Nung et Gia Long, qui renforcent son attrait paysager.Au-delà de son patrimoine géologique, le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong se distingue également par sa richesse culturelle. Il englobe l'Espace culturel des gongs du Tay Nguyen, la Route Hô Chi Minh, classée site national exceptionnel, ainsi que les traditions de plus de 40 groupes ethniques vivant dans la région.

Épopées, artisanat traditionnel, fêtes populaires et autres patrimoines culturels immatériels y sont préservés et transmis de génération en génération. Cette harmonie entre nature et culture s'incarne dans le parcours thématique "Terre des mélodies", l'un des trois itinéraires proposés aux visiteurs.

La combinaison entre patrimoine naturel et patrimoine culturel a retenu l'attention de la mission d'experts de l'UNESCO lors de sa visite sur le terrain, organisée du 8 au 11 juin dans le cadre de la préparation de la réévaluation de 2027.

Après avoir inspecté plusieurs sites et examiné les actions de conservation, les experts ont formulé plusieurs recommandations destinées à améliorer la gestion et le développement durable du géoparc.En réponse, le Comité populaire provincial de Lam Dong a adopté un plan d'action articulé autour de sept priorités : la conservation du patrimoine, l'amélioration de la signalétique, le renforcement des infrastructures, le développement touristique, la consolidation de la gouvernance, l'élargissement des partenariats et le renforcement de la coopération avec le Réseau des géoparcs mondiaux UNESCO.

Selon le plan, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de coordonner les préparatifs. Il assurera le suivi de la mise en œuvre par les services, secteurs et collectivités concernés, tout en procédant à l'examen des trois itinéraires de découverte, des 41 sites patrimoniaux et d'autres sites touristiques afin d'y apporter les ajustements nécessaires.

Il devra également harmoniser le système d'identité visuelle, la signalétique, les contenus d'interprétation, les bases de données et les plateformes numériques, avant de finaliser le dossier qui sera soumis à l'UNESCO d'ici au 31 janvier 2027.

Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme assure le suivi général des travaux. Il est chargé de réviser les trois circuits d'exploration, les 41 sites d'intérêt et les zones touristiques, de moderniser la signalétique et de finaliser le dossier d'évaluation avant le 31 janvier 2027.

D'autres services provinciaux sont également mobilisés. Le Service de l'Agriculture et de l'Environnement assure la gestion des ressources naturelles et des paysages, le Service des Sciences et des Technologies pilote la cartographie numérique, le Service de la Construction supervise les infrastructures, tandis que le Service de l'Éducation et de la Formation intègre la sensibilisation au géoparc dans les programmes scolaires.

Pour les 22 communes et quartiers concernés, les autorités provinciales exigent l'élaboration de plans d'action détaillés afin de renforcer la gestion, la protection et la valorisation des sites patrimoniaux. Les collectivités locales sont également appelées à améliorer les infrastructures, la signalétique, les aires d'accueil et les équipements destinés aux visiteurs. Elles devront en outre préserver les paysages, lutter contre les empiètements fonciers, les constructions illégales et l'exploitation minière non conforme, tout en développant le tourisme communautaire et les produits OCOP en lien avec les valeurs du Géoparc. -VNA

#Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông
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