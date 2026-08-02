Énergie : le Vietnam mise sur les économies d’électricité

Hanoï (VNA) – Face à une demande d’électricité en forte hausse, alimentée par les vagues de chaleur, l’urbanisation rapide, l’industrialisation et les effets du changement climatique, le Vietnam intensifie les mesures visant à promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’énergie et le développement des installations solaires en toiture. Les autorités considèrent ces solutions comme des leviers essentiels pour garantir la sécurité énergétique nationale et soutenir la transition vers une croissance verte et durable.

Cette dynamique s’inscrit dans la mise en œuvre de la Directive n°10/CT-TTg du 30 mars 2026 du Premier ministre, qui encourage les administrations, les entreprises et les ménages à économiser l’électricité et à développer les systèmes solaires en autoconsommation. À travers le pays, ces orientations se traduisent progressivement par des actions concrètes dans les secteurs économique et résidentiel.

Optimiser la consommation d’électricité

Dans les régions touristiques, où les hôtels, restaurants et établissements de services fonctionnent à pleine capacité durant la haute saison, la consommation d’électricité augmente fortement. Plutôt que de réduire leurs prestations, de nombreuses entreprises privilégient désormais une gestion plus efficace de leur consommation énergétique.

Les établissements investissent dans des équipements à haut rendement énergétique, optimisent le fonctionnement des systèmes de climatisation, d’éclairage et de blanchisserie, et réorganisent l’utilisation des équipements les plus énergivores afin d’éviter les heures de forte consommation. Des campagnes de sensibilisation sont également menées auprès des salariés pour encourager les bonnes pratiques en matière d’économie d’énergie.

Les restaurants et autres établissements de services adoptent eux aussi des solutions similaires, notamment le remplacement des équipements anciens par des appareils économes en énergie et l’optimisation de leur utilisation au quotidien. Ces initiatives permettent de réduire les coûts d’exploitation tout en contribuant à alléger la charge pesant sur le réseau électrique national pendant les périodes de pointe.

Accélérer le développement du solaire en toiture

Parallèlement aux efforts d’économie d’énergie, un nombre croissant d’entreprises et de ménages choisissent d’installer des systèmes solaires en toiture afin de produire une partie de l’électricité nécessaire à leurs activités et à leur consommation domestique.

Dans plusieurs localités, les hôtels, les entreprises de services et les particuliers investissent dans cette solution afin de réduire leurs dépenses énergétiques et de limiter leur dépendance au réseau électrique, en particulier pendant les périodes de forte chaleur. Les autorités estiment que le développement de l’autoproduction d’électricité constitue un élément important de la diversification des sources d’énergie et du renforcement de la résilience du système énergétique.

Les compagnies d’électricité, en coordination avec les autorités locales, intensifient les campagnes d’information et de conseil destinées aux entreprises et aux ménages afin de promouvoir l’installation de systèmes photovoltaïques adaptés à leurs besoins.

Selon les professionnels du secteur, l’association d’une consommation rationnelle de l’électricité et du recours au solaire en toiture permet non seulement de réduire les coûts énergétiques, mais aussi de diminuer la pression exercée sur le réseau national.

Une mobilisation de l’ensemble de la société

Au-delà des investissements dans les infrastructures, les autorités soulignent que les changements de comportement demeurent essentiels pour améliorer l’efficacité énergétique. Les compagnies d’électricité multiplient les actions de sensibilisation afin d’encourager les usagers à adopter des gestes simples, tels que l’extinction des appareils inutilisés, le réglage raisonnable de la climatisation, l’utilisation d’équipements performants sur le plan énergétique ou encore la limitation de l’usage des appareils les plus gourmands en électricité durant les heures de pointe.

Selon les spécialistes, de nombreuses hausses de consommation sont liées à des habitudes quotidiennes peu économes, comme le fonctionnement continu de la climatisation, l’utilisation inutile des chauffe-eau ou le maintien de l’éclairage en l’absence d’occupants. Ils rappellent que les investissements dans les énergies renouvelables ne produiront pleinement leurs effets que s’ils s’accompagnent d’une utilisation responsable de l’électricité.

Dans un contexte où la demande énergétique devrait continuer de progresser au cours des prochaines années, la réussite de la politique nationale d’économie d’électricité repose sur la mobilisation de l’ensemble de la société. Les autorités estiment que les efforts conjugués des entreprises, des collectivités et des citoyens permettront d’utiliser plus efficacement les ressources énergétiques, de renforcer la sécurité énergétique nationale et d’accélérer la transition du Vietnam vers un modèle de développement plus vert et plus durable. - VNA