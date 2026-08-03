Le gouvernement poursuit les mesures fiscales de soutien à l'économie

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien poursuivra les politiques d'exonération, de réduction et de report des impôts, taxes et redevances afin de soutenir les citoyens et les entreprises face aux pressions sur les prix, de contribuer à la maîtrise de l'inflation et de préserver la stabilité macroéconomique.

C'est ce qu'a indiqué le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, lors de la conférence de presse gouvernementale mensuelle de juillet 2026, tenue le 3 août à Hanoï.

Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la réduction de deux points de pourcentage appliquée aux biens et services soumis au taux de 10 %, ramené à 8 %, restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

L'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres agricoles est, quant à elle, prolongée jusqu'au 31 décembre 2030.

S'agissant des reports d'impôts, les délais de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques seront prolongés durant l'année 2026.

En parallèle, la réduction ou l'exonération de 46 catégories de taxes et redevances, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 afin de soutenir les entreprises et les citoyens.

Le vice-ministre Nguyen Duc Chi a souligné que les carburants exercent une influence majeure sur l'évolution des prix et sur l'activité économique. Le ministère des Finances a soumis aux autorités compétentes une proposition visant à ramener à 0 %, du 9 mars au 30 septembre 2026, le taux préférentiel des droits d'importation sur les carburants et les matières premières destinées à leur production. Les différentes taxes entrant dans la composition du prix des carburants, la taxe de protection de l'environnement, la TVA et les droits d'accise, ont également été ramenés à 0 % du 27 mars au 30 juin 2026.

Le gouvernement a en outre prolongé jusqu'au 30 septembre 2026 l'application d'un taux nul de taxe de protection de l'environnement sur les carburants.

Selon le vice-ministre Nguyen Duc Chi, durant le conflit au Moyen-Orient, le budget de l'État a avancé 8.000 milliards de dôngs au Fonds de stabilisation des prix des carburants afin de soutenir les prix et de contribuer à la stabilisation du marché.

Le ministère des Finances poursuit actuellement sa coordination avec le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'avec les autres ministères et organismes concernés afin d'élaborer différents scénarios concernant les prix, la fiscalité, les taxes et les redevances en cas d'évolutions complexes nécessitant des mesures du gouvernement. Ces travaux contribueront à préserver la stabilité macroéconomique, à maîtriser l'inflation et à garantir les objectifs de développement socio-économique. -VNA

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