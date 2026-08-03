Économie

Le gouvernement accélère l'application des résolutions du 3e Plénum du Comité central du Parti

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à accélérer la mise en œuvre des résolutions du 3e plénum du Comité central du Parti afin de soutenir la croissance et la stabilité macroéconomique.

Le Premier ministre lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le Premier ministre lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, dans l'après-midi du 3 août à Hanoï, la réunion mensuelle du gouvernement consacrée au mois de juillet 2026.

La réunion a porté sur la situation socio-économique de juillet et des sept premiers mois de l'année, le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, les activités de direction et de gestion du gouvernement et du Premier ministre, ainsi que les principales tâches et solutions pour la période à venir.

Selon les rapports et les avis présentés lors de la réunion, la situation macroéconomique est demeurée globalement stable. L'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet a reculé de 0,12 % par rapport au mois précédent, tandis que l'inflation moyenne sur les sept premiers mois de l'année s'est établie à 4,39 %. Les recettes budgétaires de l'État ont atteint plus de 1.830.000 milliards de dôngs, soit 72,5 % des prévisions annuelles. Les investissements directs étrangers sont restés un point positif, avec 38,06 milliards de dollars de nouveaux engagements, en hausse de 58 %, tandis que les décaissements effectifs ont atteint 15,2 milliards de dollars, en progression de 11,8 %. Les échanges commerciaux ont atteint 659,6 milliards de dollars sur les sept premiers mois, en hausse de 28,1 % sur un an.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung préside dans l'après-midi du 3 août à Hanoï la réunion mensuelle du gouvernement consacrée au mois de juillet 2026. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus tout en soulignant les difficultés et défis persistants, notamment les pressions liées au maintien de la stabilité macroéconomique dans un contexte d'objectif de croissance à deux chiffres. Il a ajouté que le pays continuerait à faire face à de nombreux défis dans un contexte international marqué par le conflit au Moyen-Orient, le ralentissement attendu de l'économie mondiale et des grandes économies, l'ajustement des politiques de plusieurs partenaires...

Le Premier ministre a indiqué que les programmes et plans d'action du gouvernement mettant en œuvre les résolutions et conclusions du 3e Plénum du Comité central du Parti avaient reçu les avis des membres du gouvernement lors de cette réunion et seraient finalisés immédiatement après celle-ci. Il a demandé aux ministères, secteurs et organismes gouvernementaux d'élaborer ou d'actualiser leurs propres programmes et plans d'action au plus tard le 10 août, afin d'en assurer la cohérence et l'unité. Il a demandé aux ministères, aux secteurs et localités de poursuivre la mise en œuvre des résolutions, programmes et plans afin de garantir le respect du calendrier et de la qualité des tâches fixées par le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat, l'Assemblée nationale et le gouvernement.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et organismes ministériels d'accélérer l'élaboration et la finalisation de 24 projets de loi et de résolution destinés à la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ainsi que d'environ 40 projets pour la session d'octobre 2026, accompagnés de leurs textes d'application.

Afin de soutenir la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, il a demandé aux ministères, aux organismes et aux localités d'actualiser régulièrement l'évaluation des objectifs de croissance, d'accélérer le décaissement des investissements publics... Il a chargé la Banque d'État du Vietnam de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour stabiliser les taux d'intérêt, garantir la liquidité, favoriser la baisse des taux de prêt, soutenir les projets nationaux prioritaires, accélérer le traitement des créances douteuses et la restructuration du système des établissements de crédit...

Le Premier ministre a également chargé les ministères, les secteurs et les collectivités locales de mettre en œuvre de manière résolue les principales tâches et solutions dans leurs domaines de compétence, afin de garantir les objectifs de croissance, de développement socio-économique et de modernisation de l'administration. -VNA

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