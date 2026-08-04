Économie

La résolution 57 du Politburo devra offrir un nouveau tremplin à la croissance

Cet esprit de rupture s’est concrétisé dans la résolution n°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, devenant un principe directeur de l’économie vietnamienne pour lever les obstacles et créer une dynamique de développement rapide et durable.

La société par actions Thai Binh Seed Group est l'une des principales entreprises de semences végétales au Vietnam, propriétaire des droits d'auteur de 30 variétés de plantes et de trois usines aux normes internationales. Photo : VNA
La société par actions Thai Binh Seed Group est l'une des principales entreprises de semences végétales au Vietnam, propriétaire des droits d'auteur de 30 variétés de plantes et de trois usines aux normes internationales. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam mise sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique pour améliorer la productivité, insuffler une nouvelle dynamique et viser une croissance à deux chiffres alors que les moteurs traditionnels de la croissance vietnamienne montrent progressivement leurs limites.

Cet esprit de rupture s’est concrétisé dans la résolution n°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, devenant un principe directeur de l’économie vietnamienne pour lever les obstacles et créer une dynamique de développement rapide et durable.

D’après les calculs de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, pour atteindre une croissance à deux chiffres en 2026, le PIB doit progresser de 11,7% au cours du deuxième semestre. La croissance trimestrielle devrait atteindre 11,16 % au troisième trimestre et 12,09% au quatrième trimestre. Cet objectif ambitieux exige une activation forte et concertée des moteurs de l’économie pour produire des résultats plus probants au second semestre. Or, les moteurs traditionnels de croissance tels que l’investissement, les exportations et les atouts en matière de main-d’œuvre et de ressources, approchent de leurs limites.

«Outre les investissements étrangers et l’économie verte, la science et la technologie, l’innovation, l’économie numérique et la transformation numérique constituent l’un des nouveaux moteurs de croissance capables de stimuler la croissance au cours du deuxièle semestre», a déclaré Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office national des statistiques.

«Promouvoir l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA), du big data, du cloud computing, de l’Internet des objets (IdO) et de l’automatisation dans la production, les affaires et la gestion contribuera à accroître la productivité du travail, à réduire les coûts, à optimiser les chaînes d’approvisionnement et à accélérer le renouvellement du modèle de croissance», a-t-elle souligné.

Au niveau mondial, le prof.associé – Dr Nguyên Truc Lê, recteur de l’Université nationale d’économie rattachée à l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, a noté que les économies les plus performantes au cours du dernier demi-siècle ont placé la science, la technologie et l’innovation au cœur de leurs stratégies de développement.

Les États-Unis conservent leur statut de première puissance mondiale grâce à leur écosystème d’innovation robuste. Le Japon a réussi son miracle économique d’après-guerre grâce à une stratégie d’industrialisation axée sur la technologie. La République de Corée est devenue une grande puissance technologique grâce à des investissements massifs dans l’édication, la recherche et le développement. Dernièrement, la Chine est devenue un nouveau pôle technologique grâce à ses investissements constants dans la science et la technologie, les données, l’intelligence artificielle et les industries de pointe.

La réalité internationale montre que la science et la technologie peuvent aider un pays à surmonter les obstacles liés aux ressources, à la main-d’œuvre ou à la taille du marché. Grâce à l’élévation de la productivité et de la capacité d’innovation, l’économie peut générer une plus grande valeur ajoutée par unité de capital, de travail et de ressources utilisées.

Abondant en ce sens, le Dr Nguyên Duc Hiên, vice-président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a estimé que l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres en 2026 représente un défi de taille. Dans ce contexte, la transformation du modèle de croissance, fondée sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, est une nécessité impérieuse.

Selon Pham Anh Tuân, directeur adjoint de l’Institut d’économie du Vietnam et du monde relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, plus d’un an après la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW, les entreprises vietnamiennes ont pris davantage conscience du rôle de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Cette prise de conscience est une prémisse importante, car ce sont les entreprises qui intègrent les résultats de la recherche et les solutions technologiques dans les activités de production et de commerce. Toutefois, un écart important persiste entre cette prise de conscience et leur mise en œuvre concrète, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Les évaluations de l’Office national des statistiques montrent également que le niveau d’application des technologies dans de nombreuses entreprises demeure limité ; les investissements dans la recherche et le développement (R&D), les infrastructures numériques et les ressources humaines hautement qualifiées laissent encore à désirer.

Par conséquent, au cours du dernier semestre, la contribution de la science et de la technologie s’est principalement concentrée sur l’optimisation de l’efficacité des secteurs économiques existants, plutôt que sur la création d’une croissance immédiate.

Néanmoins, pour maintenir une croissance à deux chiffres, le Vietnam doit passer d’un modèle à forte intensité de capital et de main-d’œuvre à un modèle fondé sur la productivité, la science et la technologie, la transformation numérique et la capacité d’innovation des entreprises.

Cela implique que la science et la technologie ne restent pas lettre morte ni confinées aux instituts de recherche, aux universités et aux laboratoires, mais qu’elles s’intègrent à la production, à l’administration des entreprises et aux services publics. Les résultats des recherches n’acquièrent de réelle valeur que lorsqu’ils sont transformés en produits, procédés ou modèles économiques hautement applicables.

L’application de l’IA, du big data, du cloud computing, de l’IdO, de l’automatisation permet aux entreprises de raccourcir leurs processus, de réduire leurs coûts, d’améliorer la qualité de leurs produits, d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement et de conquérir de nouveaux marchés. La technologie facilite également l’analyse de la demande client, la gestion des stocks et le contrôle qualité, permettant ainsi une prise de décision rapide et précise.

Par conséquent, comme l’a souligné Pham Anh Tuân, pour atteindre efficacement l’objectif d’une croissance à deux chiffres, la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent imprégner en profondeur tous les aspects des opérations des entreprises, afin d’accroître l’efficacité, de créer de nouveaux produits et de renforcer progressivement leur position sur le marché. – VNA

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