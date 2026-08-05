Économie

Le riz vietnamien cultivé à Cuba franchit une première étape

La remise du premier lot de riz produit par TBAgri à Cuba marque une nouvelle avancée dans la coopération agricole entre le Vietnam et Cuba.

L’ambassadeur Le Quang Long (deuxième à partir de la gauche) à la cérémonie de remise du premier lot de riz produit à Cuba. Photo: ambassade du Vietnam à Cuba
L’ambassadeur Le Quang Long (deuxième à partir de la gauche) à la cérémonie de remise du premier lot de riz produit à Cuba. Photo: ambassade du Vietnam à Cuba

La Havane (VNA) – Le 4 août, à La Havane, la société agricole vietnamienne TBAgri et l'entreprise agro-industrielle céréalière Fernando Echenique (GRANMAX) ont signé le procès-verbal de remise de plus de 470 tonnes de riz produites à partir de la variété OM5451, actuellement cultivée par TBAgri dans le district de Yara, province de Granma, dans l'est de Cuba.

Il s'agit du premier lot de riz remis par TBAgri à son partenaire cubain, marquant le résultat de la première campagne de production à grande échelle dans le cadre du projet conjoint de production rizicole « TBAgri connecte le Vietnam et Cuba ».

Lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre cubain de l'Agriculture, Telce Abdel González Morena, a réaffirmé l'engagement de son ministère à créer des conditions favorables aux entreprises agricoles vietnamiennes opérant à Cuba, en particulier à TBAgri. Il a également souhaité que l'entreprise poursuive l'extension de ses superficies cultivées afin de contribuer à la sécurité alimentaire de Cuba.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, a estimé qu'il s'agissait d'un nouveau résultat de la coopération agricole entre les entreprises des deux pays, contribuant à renforcer les liens de fraternité, l'amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

Tran Thuy Dung, directrice de TBAgri, a indiqué que le parcours, depuis les premières semences vietnamiennes OM5451 semées dans les champs de Yara jusqu'à la remise de ce premier lot de riz, était le fruit d'une étroite coopération entre les équipes techniques de l'entreprise et leurs partenaires cubains. Elle a ajouté que la bonne adaptation de cette variété de riz ainsi que l'amélioration progressive des techniques culturales avaient permis d'obtenir des résultats positifs dès la première campagne de production. -VNA

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