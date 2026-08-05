Société

De jeunes talents scientifiques vietnamiens à l'Asian Science Camp 2026

La délégation vietnamienne, composée de dix élèves et étudiants issus des principaux lycées d'excellence et universités du pays, a salué une expérience particulièrement enrichissante de l'Asian Science Camp 2026 actuellement tenu à Hong Kong.

La délégation vietnamienne participe à l'Asian Science Camp 2026. Photo: VNA
La délégation vietnamienne participe à l'Asian Science Camp 2026. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) - Dans le cadre de l'Asian Science Camp 2026 (ASC 2026), organisé à Hong Kong (Chine), des intervenants ont présenté, le 4 août, leurs travaux récompensés par de prestigieux prix, les projets de recherche qu'ils mènent actuellement ainsi que les perspectives de leurs disciplines. À l'issue de chaque intervention, les jeunes participants ont pu échanger directement avec ces chercheurs de renommée internationale.

L'événement réunit plus de 300 élèves et étudiants d'élite de 28 pays et territoires, ainsi que de nombreux scientifiques de premier plan, parmi lesquels plusieurs lauréats des prix Nobel, Fields et Turing. La délégation vietnamienne, composée de dix élèves et étudiants issus des principaux lycées d'excellence et universités du pays, a salué une expérience particulièrement enrichissante.

Nguyen Luong Bang, élève au Canning College (Australie), a estimé que l'ASC 2026 lui avait offert une expérience culturelle et académique exceptionnelle. Si certaines conférences dépassaient son niveau actuel, elles ont renforcé sa motivation à apprendre, tandis que les échanges avec des scientifiques de renommée mondiale lui ont inspiré une grande fierté et une forte motivation.

Tran Anh Kiet, élève du lycée d'excellence Le Quy Don de Gia Lai, s'est dit particulièrement impressionné par les enseignements consacrés à l'interdisciplinarité. Il a expliqué que les professeurs lui avaient fait découvrir les liens profonds qui unissent les différentes disciplines scientifiques, un aspect dont il n'avait pas pleinement pris conscience auparavant. Selon eux, ces interactions constituent une condition essentielle du progrès scientifique et des grandes avancées futures.Nguyen Thanh Thuy, élève du lycée d'excellence de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, estime pour sa part que les activités organisées à l'Université de Hong Kong et les rencontres avec des professeurs de premier plan constitueront un atout pour ses futures études universitaires. À son retour au Vietnam, elle souhaite partager cette expérience et encourager davantage de jeunes à participer aux forums scientifiques internationaux.

L’Asian Science Camp se déroule du 2 au 8 août à l’Université de Hong Kong. Selon le professeur associé Nguyen Anh Ky, de l’Institut de physique de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, responsable de l’introduction du programme ASC au Vietnam, cette initiative bénéficie d’une forte reconnaissance dans les milieux scientifiques et éducatifs vietnamiens depuis 2009. L’intérêt pour cet événement ne cesse de croître, le nombre de candidatures dépassant chaque année largement les quotas disponibles, ce qui témoigne de l’enthousiasme et de la passion des jeunes générations pour les sciences.

La participation active du Vietnam à l’ASC contribue non seulement à renforcer la visibilité de son système éducatif sur la scène scientifique asiatique, mais ouvre également la possibilité pour le pays d’accueillir officiellement cet événement prestigieux à l’avenir. -VNA

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