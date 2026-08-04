Société

L'Assemblée nationale renforce la prévention des menaces sécuritaires

Les débats ont porté sur deux projets de loi visant à renforcer la prévention des menaces sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, s'exprime lors des débats. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, s'exprime lors des débats. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa première session extraordinaire de la XVIe législature, l'Assemblée nationale a examiné en groupes, dans la matinée du 4 août, le projet de loi sur la prévention et de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de neuf lois relatives aux affaires militaires et à la défense nationale.

Prenant la parole lors des débats, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a souligné que la révision et le complément de ces textes étaient indispensables pour s'adapter à l'évolution rapide de la situation internationale et répondre aux exigences du développement accéléré du pays.

Selon lui, le système juridique doit faire l'objet d'un réexamen global afin de rester en phase avec les réalités du terrain, voire d'anticiper les besoins du développement, plutôt que d'intervenir uniquement pour combler des lacunes après leur apparition.

À propos du projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de neuf lois relatives aux affaires militaires et à la défense nationale, il a estimé que la professionnalisation du chef du commandement militaire au niveau communal constituait une orientation appropriée afin d'encadrer les forces de milice et d'autodéfense.

Il a également souligné que le mécanisme de direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects de l'Armée populaire du Vietnam était un mécanisme particulier et efficace. Il a ainsi jugé souhaitable que le secrétaire du Comité du Parti au niveau communal exerce également les fonctions de commissaire politique, afin de mobiliser efficacement l'ensemble du système politique et de la population dans les missions de défense et de sécurité.

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (député de Dong Thap), a souligné que l'organisation des commandements militaires au niveau communal devait être adaptée à leurs fonctions et à leurs missions, notamment en matière d'effectifs, d'équipements, d'infrastructures, de sièges et de terrains d'entraînement…

S'agissant du projet de loi sur la prévention et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, il a estimé que les définitions figurant dans le projet de loi couvraient déjà de manière complète les armes nucléaires, radiologiques, chimiques, biologiques ainsi que les autres armes présentant des caractéristiques similaires.

Le député Luu Nam Tiên (Hanoï) a exprimé son soutien à l'adoption de cette loi, estimant qu'elle permettrait de concrétiser les orientations du Parti en matière de protection précoce de la Patrie, de compléter le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam et de remédier aux limites du dispositif actuel, principalement fondé sur des décrets.

La députée Trân Thi Vân (Bac Ninh) a, pour sa part, estimé que le projet de loi traduisait les orientations du Parti en matière de protection précoce de la Patrie, notamment dans la prévention proactive des menaces sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles dans un contexte de développement rapide des sciences et des technologies. Selon elle, ce texte permettra également de renforcer le cadre juridique, de remédier aux limites des réglementations actuelles et d'assurer la pleine mise en œuvre des traités internationaux, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des recommandations pertinentes. -VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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