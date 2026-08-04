Vietjet lance une semaine de promotions exceptionnelles avec des billets à partir de 0 dong

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Du 1er au 8 août 2026, la compagnie aérienne Vietjet lance une semaine de promotions exceptionnelles avec des centaines de milliers de billets en classe Eco à partir de 0 dong (hors taxes et frais), ainsi que des réductions allant jusqu'à 30 % sur les billets en classes Business, SkyBoss et Deluxe.

Du 1er août à 00h00 au 8 août 2026 à 23h00 (GMT+7), les passagers peuvent réserver des billets Eco à partir de 0 dong (hors taxes et frais) pour l'ensemble des vols Vietjet via le site www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air. Cette offre est valable pour les vols intérieurs et internationaux effectués entre le 5 septembre 2026 et le 31 mars 2027.

En outre, Vietjet accorde une réduction de 30 % sur les billets Business et SkyBoss pour les vols internationaux directs avec le code promotionnel BUSB88, ainsi qu'une réduction de 20 % sur les billets Deluxe pour les vols à destination de la République tchèque et du Kazakhstan, grâce au code DLX88, à utiliser sur le site www.vietjetair.com ou via l'application Vietjet Air.

Les voyageurs pourront également réaliser des économies en précommandant leurs repas sur les vols intérieurs et internationaux directs (hors vols avec correspondance) via les canaux de vente de Vietjet. Ils bénéficieront ainsi d'une réduction immédiate de 50 % sur ces forfaits repas.

Les passagers pourront également découvrir les nouvelles liaisons de Vietjet, notamment Hanoi-Prague (République tchèque), Hanoi-Almaty (Kazakhstan) et Hô Chi Minh-Ville-Colombo (Sri Lanka), ainsi que la reprise, à partir du 19 août 2026, des vols reliant Da Lat à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Da Nang. La compagnie augmentera également la fréquence de ses vols vers les principales destinations touristiques du Vietnam, dont Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang et Hué, afin de répondre à la demande croissante des voyageurs vietnamiens et internationaux.

Vietjet invite les voyageurs à réserver dès maintenant afin de profiter d'une flotte moderne et économe en carburant. À bord, les passagers pourront déguster des repas chauds, frais et équilibrés, des spécialités vietnamiennes ainsi qu'une cuisine internationale, servis par des équipages professionnels et attentifs. Ils pourront également assister à des animations culturelles et artistiques originales à 10 000 mètres d'altitude.

Membre de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Vietjet est certifiée IOSA (IATA Operational Safety Audit). La compagnie a obtenu la note maximale de sept étoiles en matière de sécurité attribuée par AirlineRatings.com. Elle figure également parmi les 50 compagnies aériennes les plus performantes au monde sur les plans financier et opérationnel, selon Airfinance Journal, et a été récompensée à plusieurs reprises comme meilleure compagnie aérienne à bas coûts par Skytrax, CAPA et AirlineRatings. -VNA