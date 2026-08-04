Politique

Des ambassadeurs étrangers saluent une diplomatie vietnamienne plus influente

À l'occasion de la 33e Conférence diplomatique, plusieurs ambassadeurs en poste à Hanoï ont mis en avant l'autonomie stratégique, l'esprit de responsabilité et l'influence croissante du Vietnam sur la scène internationale, tout en saluant le professionnalisme de ses diplomates.

Séance plénière de la 33e Conférence diplomatique, matin du 4 août 2026. Photo : VNA
Séance plénière de la 33e Conférence diplomatique, matin du 4 août 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion de la 33e Conférence diplomatique, les diplomates étrangers en poste au Vietnam ont livré des évaluations approfondies de la position et de l'identité singulière de la diplomatie vietnamienne. Leurs témoignages mettent en avant l'autonomie stratégique, le sens des responsabilités et la capacité d'initiative dont fait preuve le Vietnam dans les affaires internationales.

S’exprimant sur la vision extérieure du pays, l’ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, a souligné que la diplomatie vietnamienne est entrée dans une nouvelle phase de développement marquée par une proactivité remarquable. Si, par le passé, l'accent était principalement mis sur l'adaptation à un environnement international en mutation rapide, le Vietnam participe désormais activement à l'élaboration d'initiatives de coopération, à la promotion du dialogue et au renforcement de la confiance mutuelle, tout en contribuant de manière significative au règlement des grands enjeux mondiaux. Selon elle, cette évolution reflète la maturité de la diplomatie vietnamienne ainsi que le renforcement continu de la position du pays sur la scène internationale.

Partageant cette analyse, l’ambassadeur du Japon, Ito Naoki, a affirmé que son pays saluait la politique d’autonomie stratégique et d’intégration internationale du Vietnam. Selon lui, la diplomatie économique, l'attraction d'investissements de qualité et le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée renforcent non seulement l'autonomie du Vietnam, mais contribuent également à la sécurité économique et à la stabilité régionales. Pour le diplomate japonais, ces efforts constituent également des facteurs déterminants pour garantir la sécurité économique et le développement durable de l’ensemble de la région, le dynamisme du Vietnam étant étroitement lié à la stabilité régionale.

L’ambassadeur des Philippines, Francisco Noel R. Fernandez III, a pour sa part salué la manière dont le Vietnam a hissé le rôle des affaires étrangères au service de ses objectifs de développement national. Il juge particulièrement pertinente l’orientation visant à renforcer l’intégration internationale et à promouvoir la sécurité ainsi que le développement économique, telle que définie après le 14e Congrès national du Parti. Pour lui, cette approche témoigne d’une volonté de dialogue basée sur le respect mutuel au profit de l’intérêt commun.

Adoptant le point de vue d’un partenaire africain, l’ambassadrice d’Afrique du Sud, Vuyiswa Tulelo, a exprimé de grandes attentes à l’égard de cette 33e Conférence diplomatique. Elle a souligné que le Vietnam avait réussi, en peu de temps, à passer du statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à celui de la tranche supérieure. Cette réussite fait aujourd’hui du Vietnam un modèle régional et international en matière de développement durable.

Dans cette dynamique, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme une « puissance moyenne » responsable. L’ambassadeur des Philippines a ajouté que cette responsabilité se traduit par une participation active au renforcement des institutions multilatérales, le Vietnam s’employant constamment à préserver le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale.

Cette réalité est également illustrée par les contributions concrètes du Vietnam aux enjeux globaux. L’ambassadeur de Chine, He Wei, a cité en exemple l'établissement par le Vietnam de relations de partenariat stratégique intégral avec 15 pays et organisations régionales, ainsi que sa participation à plus de 70 forums internationaux. Il a mis en avant les efforts vietnamiens dans la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'aide humanitaire et le règlement des catastrophes naturelles. Selon l’ambassadeur He Wei, ces résultats confirment l'image du Vietnam en tant que membre responsable et partenaire de confiance de la communauté internationale.

L'aspect humanitaire a également été relevé par l'ambassadeur philippin, qui a rappelé l'envoi de forces de recherche et de sauvetage pour aider le Venezuela après un séisme, prouvant que le Vietnam peut partager ses expériences en matière de prévention des catastrophes et de résilience économique.

L’ambassadrice sud-africaine, Vuyiswa Tulelo, a estimé que le prestige international du Vietnam repose sur une politique de non-alignement unique, un engagement actif avec les grandes puissances et une grande flexibilité. Elle a salué le rôle croissant du Vietnam au sein de l'Union africaine en tant qu'observateur, sa participation aux forces de maintien de la paix de l'ONU en Afrique et son statut de partenaire du groupe BRICS.

L’ambassadeur du Japon, Ito Naoki, s'est dit particulièrement impressionné par le discours du secrétaire général et président de la République To Lam lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour en mai 2026. Le dirigeant vietnamien y avait mis en avant le concept de « sécurité humaine » tout en appelant à un dialogue fondé sur le droit international et la diplomatie préventive.

Parallèlement, l'accueil du troisième Forum du futur de l'ASEAN en juin 2026, la présidence de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) cette année et l'organisation de l'APEC l'an prochain sont autant de preuves de l'influence grandissante du Vietnam.

ressources humaines vietnamiennes. L’ambassadrice du Laos a exprimé son admiration pour la tradition diplomatique du Vietnam, forgée par des générations de diplomates dotés d’une solide volonté politique, d’une grande intelligence et d’une remarquable capacité d’adaptation. Elle a également salué la sincérité, le professionnalisme et l’esprit d’ouverture des diplomates vietnamiens qu’elle a eu l’occasion de côtoyer.

L’ambassadeur des Philippines a renchéri en qualifiant ses homologues vietnamiens de véritables « diplomates-érudits ». Inspiré par une visite au Temple de la Littérature, il a loué la persévérance de la tradition d'apprentissage qui anime les diplomates d'aujourd'hui, une soif de connaissance qui leur permet de contribuer de manière éclairée aux activités extérieures, une qualité qu'il juge rare dans le monde diplomatique contemporain.

Cette confiance mutuelle constitue le fondement pour approfondir les relations bilatérales. L’ambassadrice Khamphao Ernthavanh s'est dite convaincue que les diplomaties lao et vietnamienne collaboreront étroitement pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, notamment dans les infrastructures, le commerce et l'éducation.

S’agissant des relations entre le Vietnam et la Chine, l’ambassadeur He Wei a exprimé l’espoir que la 33e Conférence diplomatique permettra à la diplomatie vietnamienne de franchir une nouvelle étape, en insufflant un nouvel élan à la paix et à la prospérité en Asie. Il a appelé à renforcer la confiance politique et à créer de nouveaux moteurs de croissance dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la 5G et de l’économie verte, tout en consolidant l’amitié entre les deux peuples à l’occasion de l’Année de la coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027.

Les ambassadeurs ont enfin exprimé leur confiance dans les perspectives de coopération avec le Vietnam. Le Japon a réaffirmé son soutien à l'autonomie stratégique du pays, tandis que l'Afrique du Sud souhaite accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique établi en 2025. De son côté, la Chine espère renforcer la coopération dans des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, la 5G et l'économie verte. Ces appréciations illustrent le prestige croissant de la diplomatie vietnamienne et son rôle de plus en plus affirmé en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.- VNA

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