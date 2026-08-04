Économie

La résolution du 3e Plénum du Parti devra libérer de nouveaux moteurs de croissance

Cette résolution va au-delà de l’objectif d’une croissance économique rapide et durable. Elle établit un modèle de développement global visant à libérer de nouvelles opportunités de croissance, à mobiliser plus efficacement les ressources, à renforcer la compétitivité nationale et à aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le secteur du textile et de l'habillement au Vietnam reste un pilier majeur de l'économie nationale, avec des exportations s'élevant à près de 19 milliards de dollars au premier semestre de 2026. Photo : VNA
Le secteur du textile et de l'habillement au Vietnam reste un pilier majeur de l'économie nationale, avec des exportations s'élevant à près de 19 milliards de dollars au premier semestre de 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La résolution sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam, adoptée lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, marque un tournant majeur dans la conception du développement du pays.

Elle jette les bases d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition écologique et des ressources humaines hautement qualifiées.

Selon les experts, cette résolution dépasse le simple objectif d’une croissance économique rapide et durable. Elle établit un modèle de développement global visant à libérer de nouvelles opportunités de croissance, à mobiliser plus efficacement les ressources, à renforcer la compétitivité nationale et à aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Réforme institutionnelle : une priorité absolue

Le Dr Nguyên Dinh Chuc, directeur de l’Institut d’économie du Vietnam et du monde relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré que la résolution reflète un changement fondamental dans la mentalité de développement au Vietnam.

Alors que le renouvellement du modèle de croissance était auparavant perçue principalement comme un outil pour atteindre des objectifs économiques, la nouvelle approche définit le modèle de développement comme une stratégie globale englobant l’économie, la culture, le développement humain, la défense nationale, la sécurité et le progrès social, la croissance économique étant au service de ces objectifs plus larges.

Pour mettre en œuvre avec succès ce nouveau modèle et éviter le piège du revenu intermédiaire, le Vietnam doit s’attaquer aux obstacles persistants liés à la productivité et à la compétitivité des entreprises, a-t-il déclaré.

Pendant des années, la croissance économique s’est largement appuyée sur l’expansion de la production et les facteurs de croissance traditionnels, mais ce modèle atteint ses limites. La croissance future devrait plutôt être le moteur d’une productivité accrue, d’une innovation renforcée et d’une capacité de recherche et développement (R&D) accrue.

Le Dr Nguyên Dinh Chuc a indiqué que les entreprises devraient jouer un rôle central dans la R&D et l’innovation. Un investissement plus important dans la science, la technologie et leur application à la production permettrait de créer des produits et services à plus forte valeur ajoutée, d’améliorer la productivité du travail et de renforcer la croissance durable.

Il a souligné que la réforme institutionnelle devait être la priorité absolue pour atteindre l’objectif de développement à l’horizon 2045. Un cadre institutionnel plus transparent et plus favorable permettrait de créer de nouveaux pôles de croissance, d’élargir les perspectives de développement, d’encourager l’innovation et de laisser les forces du marché créer de nouvelles industries, de nouveaux produits et de nouveaux services.

Le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée est tout aussi important. Parallèlement à la formation de ressources humaines de qualité, le Vietnam devrait continuer à promouvoir l’autonomie universitaire tout en développant les programmes de requalification afin d’aider les travailleurs à s’adapter aux exigences de la science, de la technologie et de l’innovation.

Tirer parti des atouts régionaux pour une croissance durable

Le prof.-Dr Truong Quang Hai, vice-président de l’Association de géographie du Vietnam, a déclaré que pour concilier croissance rapide et développement durable, il est indispensable de passer d’un modèle de croissance extensive à un modèle de croissance en profondeur.

Les moteurs de croissance doivent s’appuyer davantage sur la science, la technologie, l’innovation et l’amélioration de la productivité du travail, tout en exploitant pleinement les atouts nationaux et les opportunités offertes par la coopération internationale.

Alors que la transformation numérique, la transition écologique et le renforcement des normes environnementales deviennent des éléments déterminants du commerce mondial, le Vietnam doit accélérer le développement d’économies vertes et circulaires, en remplaçant le modèle linéaire traditionnel par un modèle qui utilise les ressources plus efficacement et réduit les émissions.

L’application de technologies de pointe dans la production permettrait d’améliorer l’efficacité des ressources et d’aider les entreprises à satisfaire aux normes internationales de plus en plus exigeantes.

Le prof.-Dr Truong Quang Hai a également souligné la nécessité d’améliorer les institutions, de développer des ressources humaines hautement qualifiées et de renforcer la gouvernance. Face aux défis tels que le changement climatique, l’insécurité énergétique, la dégradation de l’environnement et les préoccupations liées à la sécurité alimentaire, une gouvernance efficace et une capacité d’adaptation seront déterminantes pour la résilience et la durabilité à long terme de l’économie.

Concernant le développement spatial, il a déclaré que le Vietnam devait tirer parti de sa situation géographique, de ses ressources naturelles et de son riche patrimoine humain et culturel en réorganisant la planification du développement autour des avantages comparatifs de chaque région. Les localités devraient privilégier les industries et les produits les mieux adaptés à leurs ressources, à leur main-d’œuvre et à leurs infrastructures afin d’accroître la valeur ajoutée et la compétitivité.

Le responsable a également plaidé pour un renforcement de la connectivité interrégionale par le biais de corridors économiques, de chaînes d’approvisionnement, de systèmes urbains-ruraux intégrés et de réseaux logistiques afin de créer un espace de développement unifié et d’optimiser l’utilisation des ressources nationales.

Pour garantir le succès à long terme de ce nouveau modèle de développement, il a souligné la nécessité d’une réforme de la gouvernance fondée sur une décentralisation plus claire, une responsabilisation accrue et une meilleure capacité d’adaptation aux incertitudes mondiales, ainsi que sur une application plus large de la science, de la technologie et de la transformation numérique dans la gouvernance et la gestion des ressources. – VNA

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