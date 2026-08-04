Politique

Le Premier ministre appelle à une diplomatie davantage au service du développement

Lors de la 33ᵉ Conférence diplomatique, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à renforcer le rôle de la diplomatie au service du développement, de la croissance et de la compétitivité du Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung participé, le 4 août à Hanoï, à la session plénière placée sous le thème : « La diplomatie au service du développement national dans une nouvelle période – Une pensée innovante, une action déterminée, des résultats concrets ». Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung participé, le 4 août à Hanoï, à la session plénière placée sous le thème : « La diplomatie au service du développement national dans une nouvelle période – Une pensée innovante, une action déterminée, des résultats concrets ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 33ᵉ Conférence diplomatique, le Premier ministre Le Minh Hung a participé, le 4 août à Hanoï, à la session plénière placée sous le thème : « La diplomatie au service du développement national dans une nouvelle période – Une pensée innovante, une action déterminée, des résultats concrets ».

Les échanges ont porté sur les solutions visant à renforcer le rôle de la diplomatie au service de la croissance, du renouvellement du modèle de développement ainsi que du renforcement de l'autonomie, de la résilience et de la compétitivité nationale.

Dans son intervention, le Premier ministre a salué les importantes contributions du secteur diplomatique au cours de plus de 80 années d'accompagnement de l'œuvre d'édification et de défense de la Patrie.

Il a souligné que le secteur diplomatique avait contribué, avec l'ensemble du système politique, à élaborer de manière cohérente les orientations, les politiques et les objectifs diplomatiques, créant ainsi une base politique et juridique solide permettant au Vietnam de préserver son indépendance et son autonomie, tout en mettant en œuvre une politique extérieure proactive et flexible dans un contexte international en constante évolution.

Dans un contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, le Premier ministre a demandé au secteur diplomatique de poursuivre une profonde rénovation de sa pensée et de ses méthodes de travail, en privilégiant une approche plus proactive, plus concrète et davantage orientée vers les résultats au service du développement.

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Le Premier ministre Le Minh Hung et les dirigeants du ministère des Affaires étrangères lors de la séance plénière de la 33e Conférence diplomatique. Photo : VNA

Le Premier ministre a défini trois grandes orientations pour la diplomatie dans la nouvelle période.

Premièrement, il convient de renouveler profondément les approches et les méthodes de travail, en privilégiant les résultats concrets et en faisant évoluer la diplomatie d'ouverture vers une diplomatie d'accompagnement des entreprises et des localités. La responsabilité des acteurs de la diplomatie économique ne doit pas s'arrêter à la signature d’accords, mais se poursuivre jusqu'à leur mise en œuvre effective, l'octroi des autorisations, le décaissement des capitaux et la mise en service concrète des projets.

Deuxièmement, il faut passer de la mobilisation des ressources à leur transformation en moteurs de développement, en associant les investissements au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines et au renforcement des capacités des entreprises nationales.

Troisièmement, le Vietnam doit passer d'une simple participation à un rôle actif dans la définition des nouvelles règles et normes internationales, notamment dans les domaines de l'environnement, du travail, des données, de l'intelligence artificielle et des chaînes d'approvisionnement, afin de transformer les défis extérieurs en nouvelles opportunités de développement.

Le Premier ministre a également demandé au secteur diplomatique de continuer à préserver un environnement de paix et de stabilité, à consolider un environnement extérieur favorable au développement, à améliorer la qualité des analyses stratégiques et des prévisions, à consolider les marchés traditionnels, à en ouvrir de nouveaux, à mieux valoriser les accords de libre-échange et à accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Le Premier ministre a appelé l'ensemble du secteur diplomatique à appliquer pleinement la devise du gouvernement : « Agir, agir et agir ; travailler, travailler et travailler », afin de transformer la détermination politique en actions concrètes.

En conclusion de la session, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé que l'ensemble du secteur diplomatique concrétiserait rapidement les grandes orientations définies par le Premier ministre en programmes d'action, dans un esprit de « pensée innovante, action déterminée et résultats concrets ». - VNA

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