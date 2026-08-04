Économie

Consommation et tourisme : deux piliers de la croissance vietnamienne

Portés par la consommation intérieure et le tourisme, les services continuent de soutenir la croissance de l’économie vietnamienne.

Des visiteurs découvrent des produits promus sur les plateformes de réseaux sociaux. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent des produits promus sur les plateformes de réseaux sociaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La consommation intérieure et le tourisme continuent de constituer deux moteurs importants de la croissance économique du Vietnam. Selon l'Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), ces deux secteurs soutiennent non seulement le développement des services, mais aussi celui de l'ensemble de l'économie.

La progression simultanée des ventes de biens de consommation essentiels et des activités touristiques dans de nombreuses provinces et grandes villes crée une base solide pour la croissance au cours des derniers mois de 2026.

En juillet, le chiffre d'affaires total du commerce de détail et des services de consommation est estimé à 669.100 milliards de dôngs, en hausse de 0,9 % par rapport au mois précédent et de 14,5 % sur un an.

Au cours des sept premiers mois de 2026, ce chiffre est estimé à 4.555.800 milliards de dôngs, en progression de 13,1 % par rapport à la même période de 2025. À prix constants, la croissance s'est établie à 7,5 %, contre 7,4 % un an plus tôt, confirmant la reprise stable de la demande intérieure.

Le commerce de détail est le principal contributeur avec un chiffre d'affaires de 3.441.200 milliards de dôngs, soit 75,5 % du total.

Parallèlement, les services de consommation, notamment le tourisme, l'hébergement et la restauration, poursuivent leur forte progression grâce aux politiques de relance du tourisme et à la haute saison estivale.

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Des touristes étrangers à Hanoï. Photo: VNA

Les recettes des services d'hébergement et de restauration ont atteint 580.600 milliards de dôngs au cours des sept premiers mois de l'année, en hausse de 15,9 % sur un an, tandis que celles du seul mois de juillet ont progressé de 19 %. Les meilleures performances ont été enregistrées à Quang Ninh, Khanh Hoa, Da Nang, Lâm Dông, Huê, Thanh Hoa, Hai Phong, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Les recettes des agences de voyages ont atteint 59.300 milliards de dôngs sur les sept premiers mois de l'année, soit une hausse de 16,3 % par rapport à la même période de 2025. Pour le seul mois de juillet, elles ont progressé de 24,3 % sur un an.

Selon l'Office national des statistiques, le Vietnam continue de séduire les visiteurs étrangers grâce à une politique de visas favorable, au renforcement des activités de promotion touristique, à la diversité de son offre ainsi qu'à ses paysages naturels, sa culture, sa gastronomie et un coût de voyage compétitif. Le pays a accueilli 13,9 millions de visiteurs internationaux au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 13,8 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Les autres services de consommation ont généré 474.700 milliards de dôngs de chiffre d'affaires entre janvier et juillet, en progression de 12,6 %. Les plus fortes hausses ont été observées à Huê, Quang Ninh, Khanh Hoa, Gia Lai et Ninh Binh.

Selon Nguyên Thu Oanh, cheffe du Département des statistiques des services et des prix de l'Office national des statistiques, la consommation intérieure devrait continuer à soutenir la croissance économique en 2026.

Elle a estimé qu'il convenait de mettre en œuvre de manière coordonnée plusieurs mesures, notamment le lancement de campagnes promotionnelles sur les plateformes numériques afin de soutenir les ventes de vêtements et d'articles ménagers, l'application de mécanismes fiscaux flexibles en faveur des ménages producteurs et commerçants et des entreprises, le suivi étroit des prix des carburants et des produits de première nécessité, ainsi que le renforcement de la présence des produits vietnamiens dans les réseaux de distribution afin de développer durablement le marché intérieur. - VNA

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