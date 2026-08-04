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Le tourisme vietnamien atteint 56 % de son objectif annuel grâce à la progression des arrivées internationals

Le Vietnam a accueilli 13,9 millions de visiteurs étrangers au cours des sept premiers mois de 2026, soit une progression de 13,8 % sur un an. Cette dynamique, portée par les politiques de facilitation des visas, l'amélioration des liaisons aériennes et la diversification de l'offre touristique, permet au secteur d'avoir déjà atteint plus de la moitié de son objectif annuel de 25 millions de visiteurs internationaux.

Le marché Bên Thanh à Hô Chi Minh-Ville attitre un grand nombre de touristes étrangers. Photo: VNA
Le marché Bên Thanh à Hô Chi Minh-Ville attitre un grand nombre de touristes étrangers. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam poursuit sa dynamique de croissance touristique en 2026. Selon les statistiques publiées le 3 août par l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le pays a accueilli près de 1,67 million de visiteurs internationaux en juillet, en hausse de 6,6 % par rapport au même mois de 2025.

Sur les sept premiers mois de l'année, le nombre total d'arrivées internationales s'est élevé à 13,9 millions, enregistrant une progression de 13,8 % en glissement annuel. Le secteur a ainsi réalisé environ 56 % de son objectif fixé à 25 millions de visiteurs étrangers pour l'ensemble de l'année 2026.

L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) estime que le maintien d'une croissance à deux chiffres confirme l'attractivité croissante de la destination vietnamienne. Cette évolution reflète également les effets positifs des politiques de facilitation des visas, de l'extension des dessertes aériennes internationales, des campagnes de promotion menées sur les marchés étrangers ainsi que des efforts engagés pour améliorer la qualité des produits et des services touristiques.

Ces résultats apparaissent d'autant plus encourageants que le contexte international demeure marqué par de nombreuses incertitudes et que le tourisme vietnamien traverse actuellement sa période traditionnellement moins favorable en matière d'accueil de visiteurs étrangers.

La Chine demeure le premier marché émetteur de touristes vers le Vietnam avec environ 3,1 millions de visiteurs, représentant 22,2 % du total des arrivées internationales. La République de Corée conserve la deuxième place avec 2,4 millions de visiteurs. La Russie confirme, pour sa part, son retour parmi les principaux marchés du pays.

Avec 864.000 visiteurs, soit une progression spectaculaire de 174 % par rapport à la même période de l'année précédente, elle occupe désormais le troisième rang mondial et devient le premier marché européen pour le tourisme vietnamien. Cette reprise est notamment attribuée au rétablissement des liaisons aériennes directes, à l'augmentation des fréquences de vols et au regain d'intérêt des touristes russes pour les séjours balnéaires au Vietnam.

L'Europe continue de constituer l'un des moteurs de cette croissance. Selon les données de l'ANTV, le nombre de visiteurs européens a progressé en moyenne de 53,4 % sur un an. Outre la Russie, plusieurs marchés enregistrent des performances remarquables, notamment la Pologne (+51,3 %), la République tchèque (+28,6 %), la Suède (+24,7 %) et la Suisse (+21,7 %). Ces pays bénéficient tous de l'exemption de visa accordée par le Vietnam, illustrant l'efficacité des mesures de facilitation de l'entrée sur le territoire. Cette évolution revêt une importance particulière, les touristes européens étant traditionnellement caractérisés par une durée de séjour plus longue et un niveau de dépenses plus élevé, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la croissance du secteur.

En Asie, les Philippines affichent la plus forte progression des arrivées avec une hausse de 63,6 %. Elles sont suivies par l'Inde (+42,9 %), le Cambodge (+40,8 %), Singapour (+31 %), l'Indonésie (+27,3 %) et la Malaisie (+21,6 %). La proximité géographique, le développement continu des réseaux aériens et l'essor des déplacements touristiques régionaux permettent aux marchés asiatiques de demeurer un pilier essentiel de la croissance du tourisme vietnamien.

Les marchés long-courriers conservent également une trajectoire favorable. Les arrivées en provenance des États-Unis progressent de 18,3 %, celles du Canada de 25,1 %, de l'Australie de 22,5 % et de la Nouvelle-Zélande de 22,4 %. Au-delà de l'augmentation du nombre de visiteurs, ces marchés contribuent significativement aux recettes touristiques grâce à une durée moyenne de séjour plus longue et à un niveau de consommation supérieur.

Le secteur touristique entend ainsi préserver sa dynamique de croissance et se rapprocher de son objectif de 25 millions de visiteurs internationaux d'ici la fin de l'année. - VNA

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