Tourisme

Hanoi accueille plus de 21,16 millions de visiteurs en sept mois ​

Porté par une forte progression de la fréquentation internationale et des recettes touristiques, le tourisme de Hanoi a enregistré plus de 21,16 millions de visiteurs au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 15 % sur un an, confirmant l'attractivité croissante de la capitale vietnamienne.

La pagode Tran Quoc - une attraction touristique reconnue de Hanoï. Photo : VNA
La pagode Tran Quoc - une attraction touristique reconnue de Hanoï. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Au cours des sept premiers mois de 2026, le tourisme à Hanoi a poursuivi sa dynamique de croissance, avec plus de 21,16 millions de visiteurs, en hausse de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.

​Selon le Service municipal du tourisme, la capitale a accueilli environ 3,16 millions de visiteurs en juillet, soit une augmentation de 11,3 % en glissement annuel. Parmi eux, près de 666.670 étaient des touristes internationaux (+13,1 %) et 2,5 millions des touristes nationaux (+10,9 %). Les recettes touristiques du mois sont estimées à 12.300 milliards de dôngs (468,05 millions de dollars), en hausse de 11,8 % sur un an.

​Sur l'ensemble des sept premiers mois de 2026, Hanoi a enregistré environ 21,16 millions de visiteurs, en progression de 15 % par rapport à la même période de 2025. Les arrivées internationales ont atteint quelque 5,31 millions (+25 %), tandis que le nombre de touristes nationaux s'est élevé à 15,85 millions (+11,9 %). Les recettes du secteur sont estimées à 86.470 milliards de dôngs, en hausse de 17,9 %, témoignant de l'attractivité soutenue de Hanoi et de la forte reprise de son industrie touristique.

​La capitale compte actuellement 3.769 établissements d'hébergement totalisant plus de 72.400 chambres. En juillet, le taux d'occupation des hôtels est estimé à 58,19 %, soit une hausse de 1,25 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier. Hanoi dispose également de 64 établissements répondant aux normes de service.

​Au cours du mois de juillet, le Service du tourisme a poursuivi la mise en œuvre de nombreuses missions de gestion publique afin de soutenir le développement du secteur. Il a notamment mené des évaluations en vue de la reconnaissance du secteur du lac Hoan Kiem (lac de l'épée restituée) et de ses environs, du Vieux Quartier de Hanoi ainsi que de la zone touristique de Ba Vi en tant que sites touristiques nationaux. Il a également élaboré un plan de développement des activités touristiques au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

​Les activités de promotion ont été renforcées avec la préparation de programmes de promotion à Pékin (Chine) et l'organisation du Festival du Lotus de Hanoi 2026, qui a attiré près de 300.000 visiteurs.

​Le Service du tourisme a également accueilli des délégations de journalistes internationaux en voyage d'étude à Hanoi, élaboré un programme de promotion sur la chaîne CNN et organisé la communication autour de l'accueil du cinq millionième visiteur international de l'année.

​Dans les prochains mois, il finalisera son projet de développement touristique visant à attirer plus de 12 millions de visiteurs internationaux. Il poursuivra également sa coopération avec les communes et quartiers pour développer le tourisme local, ainsi que les produits liés au tourisme agricole, rural et communautaire. -VNA

#recettes touristiques #tourisme de Hanoi
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