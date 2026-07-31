Un train touristique reliera Huê à Phong Nha à partir de septembre 2026

Quang Tri (VNA) – Les autorités de la province de Quang Tri, de la ville de Huê et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) ont signé, le 31 juillet, un protocole d'accord portant sur le développement du produit touristique ferroviaire « Ancienne capitale de Hue – Phong Nha : Voyage au cœur des merveilles et du patrimoine mondial ».



Selon cet accord, les parties coopéreront pour faire de cette liaison un produit touristique emblématique du Centre du Vietnam, contribuant à diversifier l'offre touristique nationale et à mieux valoriser la ligne ferroviaire Nord-Sud.



Elles entendent mettre en valeur les patrimoines culturels, naturels et historiques de Huê, de Quang Tri et du parc national de Phong Nha-Ke Bang, classé au patrimoine mondial, tout en favorisant un tourisme vert et durable.



Selon le calendrier prévu, ce train touristique, investi par Vietnam Railways, entrera en service le 1er septembre 2026.



La rame comprendra huit voitures d'une capacité d'environ 304 passagers, dont cinq voitures à sièges pivotants à 360 degrés, une voiture VIP, une voiture communautaire et une voiture de services et de loisirs.

Maquette du train touristique. Photo : VNA

Son design s'inspirera du patrimoine culturel et touristique de Huê et de Quang Tri, tandis que les voitures seront équipées d'installations modernes, d'un système d'audioguide, d'espaces dédiés à la gastronomie locale ainsi que d'animations culturelles et artistiques.



Longue d'environ 190 km, la ligne desservira les gares de Huê, Dong Ha, My Trach, Dong Hoi et Tho Loc, chacune étant associée à une thématique mettant en valeur le patrimoine, l'histoire ou les paysages de la région.



Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Tri a indiqué que ce projet visait à proposer une expérience touristique originale, dans laquelle le train ne serait plus seulement un moyen de transport, mais une composante à part entière du voyage, reliant Huê aux sites historiques, culturels et naturels de Quang Tri et au parc national de Phong Nha-Ke Bang. -VNA