Tourisme

Un train touristique reliera Huê à Phong Nha à partir de septembre 2026

Un protocole d'accord a été signé pour développer une liaison ferroviaire touristique entre Huê et Phong Nha, dont la mise en service est prévue le 1er septembre 2026.

Selon le calendrier prévu, ce train touristique, investi par Vietnam Railways, entrera en service le 1er septembre 2026. Photo: VNA
Selon le calendrier prévu, ce train touristique, investi par Vietnam Railways, entrera en service le 1er septembre 2026. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Les autorités de la province de Quang Tri, de la ville de Huê et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) ont signé, le 31 juillet, un protocole d'accord portant sur le développement du produit touristique ferroviaire « Ancienne capitale de Hue – Phong Nha : Voyage au cœur des merveilles et du patrimoine mondial ».

Selon cet accord, les parties coopéreront pour faire de cette liaison un produit touristique emblématique du Centre du Vietnam, contribuant à diversifier l'offre touristique nationale et à mieux valoriser la ligne ferroviaire Nord-Sud.

Elles entendent mettre en valeur les patrimoines culturels, naturels et historiques de Huê, de Quang Tri et du parc national de Phong Nha-Ke Bang, classé au patrimoine mondial, tout en favorisant un tourisme vert et durable.

Selon le calendrier prévu, ce train touristique, investi par Vietnam Railways, entrera en service le 1er septembre 2026.

La rame comprendra huit voitures d'une capacité d'environ 304 passagers, dont cinq voitures à sièges pivotants à 360 degrés, une voiture VIP, une voiture communautaire et une voiture de services et de loisirs.

vnanet-tau-1.jpg
Maquette du train touristique. Photo : VNA

Son design s'inspirera du patrimoine culturel et touristique de Huê et de Quang Tri, tandis que les voitures seront équipées d'installations modernes, d'un système d'audioguide, d'espaces dédiés à la gastronomie locale ainsi que d'animations culturelles et artistiques.

Longue d'environ 190 km, la ligne desservira les gares de Huê, Dong Ha, My Trach, Dong Hoi et Tho Loc, chacune étant associée à une thématique mettant en valeur le patrimoine, l'histoire ou les paysages de la région.

Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Tri a indiqué que ce projet visait à proposer une expérience touristique originale, dans laquelle le train ne serait plus seulement un moyen de transport, mais une composante à part entière du voyage, reliant Huê aux sites historiques, culturels et naturels de Quang Tri et au parc national de Phong Nha-Ke Bang. -VNA

#tourisme ferroviaire #Huê #Phong Nha #Quang Tri #patrimoine
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Trois statues de Bouddha en céramique au corps d'oiseau seront présentées à l’exposition. Photo : Sun World Ba Den Mountain

Les céramiques spirituelles font vibrer le mont Bà Den à Tây Ninh

Une exposition de céramique, Sutras de céramique - Le son du monde, se tiendra du 8 août au 6 septembre, présentant plus de 400 sculptures en céramique sur le thème bouddhiste de l'artiste Nguyên Tuân, connu sous le nom de Tuân Gôm, et d'artisans du village de poterie de Phu Lang dans la province septentrionale de Bac Ninh.

La pagode Tran Quoc - une attraction touristique reconnue de Hanoï. Photo : VNA

Hanoi accueille plus de 21,16 millions de visiteurs en sept mois ​

Porté par une forte progression de la fréquentation internationale et des recettes touristiques, le tourisme de Hanoi a enregistré plus de 21,16 millions de visiteurs au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse de 15 % sur un an, confirmant l'attractivité croissante de la capitale vietnamienne.

Un stand de promotion touristique à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA.

Ho Chi Minh-Ville mise sur une offre touristique intégrée pour séduire les visiteurs

Selon le Département municipal du Tourisme, au cours des sept premiers mois de 2026, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 7,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 42,7 % par rapport à la même période de l’an dernier. Le nombre de touristes nationaux a atteint 31,6 millions. Les recettes touristiques se sont élevées à plus de 237.500 milliards de dôngs, en progression de 55,3 %, représentant 72 % de l’objectif fixé pour l’année.

Des visiteurs dégustent des spécialités de Huê. Photo: VNA

Agoda : Huê parmi les destinations gastronomiques traditionnelles les plus uniques d'Asie

Huê se distingue notamment par sa cuisine impériale, héritée de l’époque où la ville était la capitale de la dynastie des Nguyên. Cette tradition culinaire est reconnue pour la finesse de ses saveurs, le soin apporté à la préparation des plats ainsi qu’à leur présentation. Des spécialités telles que « bun bo Huê », « banh beo », « banh khoai » ou encore « banh bôt loc » illustrent la diversité de cette cuisine et contribuent à préserver l’identité culturelle de l’ancienne cité impériale.

Le gouffre « Ac Mong », profond de 250 mètres et traversé par une mystérieuse rivière souterraine, fait partie du système de grottes Hung Thoong, dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo : VNA

Phong Nha-Ke Bang, le royaume des grottes n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets

Depuis plus de 35 ans, les explorateurs de l'Association britannique de recherche de cavernes (BCRA), en étroite coopération avec les scientifiques vietnamiens, révèlent les trésors souterrains du Parc national de Phong Nha-Ke Bang. Leurs découvertes, dont celle de Son Doong, la plus grande grotte du monde, ont contribué à la reconnaissance internationale de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et à l'essor du tourisme d'aventure au Vietnam.

La beauté paisible de l'embouchure de Thuan An à Hue

La beauté paisible de l'embouchure de Thuan An à Hue

L'embouchure de Thuan An, dans le quartier du même nom à Huê, dévoile un paysage d'une rare sérénité, où les eaux calmes et sauvages de la lagune se mêlent harmonieusement à l'immensité de la mer. Ce site naturel offre un spectacle saisissant, entre douceur des paysages lagunaires et puissance des flots marins.

Lors de la conférence de presse sur le prochain Forum sur la technologie, l’innovation et l’approvisionnement destiné au secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Photo : VNA

HORECFEX Vietnam 2026 : Da Nang accueille le grand rendez-vous de la technologie pour l'hôtellerie et le tourisme

Placé sous le thème "ALL YOU NEED - Connaissance, Technologie, Approvisionnement et Connexion", le Forum sur la technologie, l’innovation et l’approvisionnement destiné au secteur de l’hôtellerie et du tourisme qui aura les 20 et 21 août, à Da Nang vise à mettre en relation les entreprises, les gestionnaires, les experts et les partenaires des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme.

Ouverture du festival "Enjoy Danang 2026". Photo: VNA

Ouverture du festival "Enjoy Danang 2026"

Le festival "Enjoy Danang 2026" s'est ouvert dans la soirée du 24 juillet, marquant le coup d'envoi d'une série d'activités culturelles, sportives et touristiques qui se tiendront jusqu'au 26 juillet sur les plages et sites emblématiques de la localité.

Le banh mi vietnamien dans le top 3 des meilleurs sandwichs au monde. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les récits culturels pour renforcer la marque de sa gastronomie

Fortement reconnue sur la scène internationale, la gastronomie vietnamienne constitue un atout majeur pour le développement du tourisme. Les experts plaident toutefois pour une évolution du modèle, privilégiant des expériences culturelles immersives où les récits, les traditions et le patrimoine donnent toute sa valeur aux spécialités culinaires.