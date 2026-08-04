Économie

Tay Ninh met en chantier la plus grande centrale solaire de son histoire

Avec un investissement total de 7.774 milliards de dôngs (près de 296 millions de dollars), ce projet constitue actuellement la plus grande centrale solaire de Tay Ninh en termes de capacité installée. Il devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition du pays vers un système énergétique plus vert et plus durable.

Mise en chnatier de la centrale solaire Dau Tieng 5 à Tay Ninh. Photo: VNA
Mise en chnatier de la centrale solaire Dau Tieng 5 à Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - Les travaux de la centrale solaire Dau Tieng 5, d'une capacité de 450 MW, ont officiellement débuté le 4 août dans la commune de Duong Minh Chau, dans la province méridionale de Tay Ninh. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la transition énergétique du Vietnam.

Avec un investissement total de 7.774 milliards de dôngs (près de 296 millions de dollars), ce projet constitue actuellement la plus grande centrale solaire de Tay Ninh en termes de capacité installée. Il devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition du pays vers un système énergétique plus vert et plus durable.

Développé par DT5.1 Energy JSC, filiale de Xuan Cau Holdings, le projet s'étendra sur environ 645 hectares de terres semi-submergées autour du réservoir de Dau Tieng. Il sera équipé de panneaux photovoltaïques, d'onduleurs distribués, d'un poste de transformation, de lignes de transport d'électricité et d'infrastructures de raccordement au réseau.

La mise en service commerciale est prévue pour décembre 2027. Une fois achevée, la centrale devrait produire plus de 808 millions de kWh d'électricité verte par an, contribuant à répondre à la demande croissante en énergie tout en soutenant l'objectif du Vietnam d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Lors de la cérémonie de lancement des travaux, To Dung, président de Xuan Cau Holdings, a indiqué que Dau Tieng 5 figurait parmi les premiers projets à mettre en œuvre le mécanisme d'accord d'achat direct d'électricité (AADE). Selon lui, ce dispositif permettra aux producteurs d'énergies renouvelables et aux grands consommateurs d'électricité de conclure directement des contrats de fourniture d'électricité verte, tout en favorisant le développement d'un marché de l'électricité plus concurrentiel.

PowerChina, entreprise chargée de la réalisation du projet, s'est engagée à garantir la qualité des ouvrages, le respect du calendrier ainsi que l'application stricte des normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement tout au long du chantier. L'entreprise a également assuré qu'elle mettrait en œuvre les mesures nécessaires pour limiter l'impact des travaux sur les ressources en eau et l'écosystème du réservoir de Dau Tieng.

Le président du Comité populaire de Tay Ninh, Le Van Han, a déclaré que ce projet contribuerait non seulement à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition énergétique du pays, mais permettrait également une utilisation optimale des terres semi-submergées du réservoir, attirerait les investissements, créerait des emplois, augmenterait les recettes budgétaires locales et soutiendrait la croissance économique.

Depuis 2018, Xuan Cau Holdings a déjà développé les centrales solaires Dau Tieng 1, Dau Tieng 2 et Dau Tieng 3, représentant une capacité installée totale de 500 MW. Lors de leur mise en service, cet ensemble constituait le plus grand complexe solaire d'Asie du Sud-Est.

À cette occasion, DT5.1 Energy JSC a fait un don d'un milliard de dongs au Fonds de promotion de l'éducation de la province de Tay Ninh et au Fonds d'aide aux démunis de la commune de Duong Minh Chau afin de soutenir les programmes de protection sociale locaux. -VNA

#centrale solaire Dau Tieng #Tay Ninh #Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX
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Transition verte, économie circulaire

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