Économie

L'industrie vietnamienne enregistre sa meilleure progression depuis plusieurs années

L’indice de la production industrielle (IIP) du Vietnam a progressé de 11,4 % au cours des sept premiers mois de 2026, soit la plus forte hausse enregistrée sur cette période depuis de nombreuses années. Cette performance est portée par le dynamisme de l’industrie manufacturière, la mise en service de nouvelles capacités de production et l’expansion des activités industrielles à travers l’ensemble du pays.

Nguyễn Thanh Bình
La chaîne de production de la société Honda Vietnam dans le parc industriel de Dông Van II, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA
La chaîne de production de la société Honda Vietnam dans le parc industriel de Dông Van II, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La production industrielle vietnamienne a poursuivi sa dynamique de croissance au cours des sept premiers mois de 2026, confirmant le rôle moteur du secteur dans le développement économique national.

Selon les dernières données publiées le 4 août par l'Office national des statistiques (ONS), l'indice de la production industrielle (IIP) a progressé de 1,2 % en juillet par rapport au mois précédent et de 14,5 % sur un an. Sur les sept premiers mois de l'année, il affiche une hausse de 11,4 % par rapport à la même période de 2025, soit son niveau le plus élevé pour cette période depuis plusieurs années.

Selon l'ONS, cette performance s'explique par la mise en service de nouvelles capacités de production ainsi que par l'expansion des activités des entreprises industrielles.

L’industrie manufacturière demeure le principal moteur de cette croissance. En juillet, son indice de production a augmenté de 15 % sur un an, apportant la contribution la plus importante à la progression globale du secteur industriel. Les activités de distribution d’eau, de gestion et de traitement des déchets et des eaux usées ont enregistré une hausse de 14,9 %, suivies par la production et la distribution d’électricité, en progression de 12,5 %, tandis que l’industrie extractive a affiché une croissance de 10,4 %.

Sur l’ensemble des sept premiers mois de l’année, l’industrie manufacturière a progressé de 12 %, contribuant à hauteur de 9,3 points de pourcentage à la croissance globale de l’IIP. L’industrie extractive a augmenté de 6,6 %, la production et la distribution d’électricité de 9,9 %, tandis que les services liés à l’approvisionnement en eau et au traitement des déchets ont enregistré une hausse de 10 %.

Plusieurs branches industrielles ont affiché une forte croissance en juillet. La production métallurgique a augmenté de 23,5 %, celle des véhicules automobiles de 16 %, des boissons de 15,7 %, tandis que la fabrication de produits minéraux non métalliques et d'autres matériels de transport a progressé de 13,5 %. À l'inverse, l'extraction de charbon a reculé de 3,1 %.

La croissance industrielle a concerné l'ensemble des 34 provinces et grandes villes du pays. Certaines localités ont enregistré des performances particulièrement remarquables grâce au dynamisme de leur industrie manufacturière, notamment Ha Tinh, Quang Ninh, Ninh Binh, Nghê An, Phu Tho et Thai Nguyen. La production d'électricité a également fortement progressé dans plusieurs provinces, notamment Ha Tinh, Phu Tho et Bac Ninh.

La plupart des principaux produits industriels ont enregistré des résultats encourageants. La production de motocyclettes a bondi de 31,1 %, celle des ordinateurs portables de 30,7 %, des produits sidérurgiques laminés de 24,7 %, des automobiles de 24,3 % et des produits aquatiques transformés de 21,2 %, traduisant une amélioration de la demande et un renforcement des capacités de production. En revanche, la production de certains produits, notamment les engrais NPK, le glutamate monosodique, les chaussures en cuir et le charbon traité, a reculé sous l'effet d'une demande encore fragile sur certains marchés.

Le marché du travail industriel a également poursuivi son amélioration. Au 1er juillet 2026, le nombre de salariés employés dans les entreprises industrielles a augmenté de 1% par rapport au mois précédent et de 3,1 % sur un an. Cette progression concerne principalement les secteurs manufacturiers ainsi que la production et la distribution d'électricité, reflétant la poursuite de l'expansion des activités industrielles. Dans l'industrie extractive, les effectifs ont légèrement progressé par rapport au mois précédent, mais demeurent inférieurs à ceux de l'an dernier, illustrant l'évolution progressive de l'économie vietnamienne vers un modèle moins dépendant de l'exploitation des ressources naturelles et davantage orienté vers une croissance durable.- VNA

Nguyễn Thanh Bình
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