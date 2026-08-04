Économie

Le secteur de la construction accélère sa transformation numérique

Face à l’essor de la transformation numérique, le secteur de la construction accélère la modernisation de sa gestion pour répondre aux nouveaux besoins de développement.

Des technologies avancées, telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), les systèmes d'information géographique (SIG) et les jumeaux numériques (Digital Twin), sont désormais largement déployées afin de transformer en profondeur la gestion publique et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'un des secteurs économiques clés du Vietnam. Photo: VNA
Des technologies avancées, telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), les systèmes d'information géographique (SIG) et les jumeaux numériques (Digital Twin), sont désormais largement déployées afin de transformer en profondeur la gestion publique et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'un des secteurs économiques clés du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En plus d'un an de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, le ministère de la Construction a commencé à mettre en place un écosystème de données partagé et fortement interconnecté.

Des technologies avancées, telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), les systèmes d'information géographique (SIG) et les jumeaux numériques (Digital Twin), sont désormais largement déployées afin de transformer en profondeur la gestion publique et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'un des secteurs économiques clés du Vietnam.

Alors que la transformation numérique s'impose comme un moteur essentiel de l'économie, le secteur de la construction est confronté à la nécessité de moderniser en profondeur son mode de gestion afin de répondre au rythme de développement des infrastructures, des zones urbaines et du marché immobilier.

Lors d'une récente séance de travail avec le ministère de la Construction, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que les résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57 ne devaient pas être évalués au seul nombre de tâches accomplies, mais à travers des produits concrets, des plateformes numériques effectivement opérationnelles et les bénéfices apportés directement aux citoyens et aux entreprises.

Selon le ministère de la Construction, 171 des 287 tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la Résolution ont déjà été achevées, soit près de 60 %. Le ministère a également finalisé les dix bases de données sectorielles prévues et assuré l'interconnexion de ses cinq bases de données essentielles avec celles des ministères et organes concernés, notamment celle du ministère de la Sécurité publique, afin de favoriser le partage et la réutilisation des données dans les procédures administratives et leur intégration progressive au Centre national de données.

Le ministère fournit désormais des services publics en ligne pour 246 procédures administratives, soit près de 99 % des procédures relevant de sa compétence. Grâce à l'interconnexion des données, les dossiers requis pour 58 procédures administratives ont été considérablement simplifiés. Les informations déjà disponibles dans le système partagé ne sont plus demandées aux citoyens, qui n'ont plus à les déclarer de nouveau ni à fournir des pièces justificatives supplémentaires.

À l'issue d'un examen de 454 procédures administratives, le ministère de la Construction a proposé la suppression de 56 procédures, la simplification de 91 autres et la décentralisation de dix procédures importantes au profit des autorités locales.

Ces mesures permettront aux entreprises d'économiser près de 2.900 milliards de dôngs, soit une réduction d'environ 23 % des coûts de conformité, tandis que les délais de traitement des dossiers ont diminué de plus de 18 % par rapport aux anciennes procédures.

Cette évolution marque le passage d'une simple numérisation des procédures existantes à une refonte complète des processus administratifs.

Selon Tran Phuc Minh Quang, directeur général adjoint de Portcoast, le secteur de la construction dispose d'importantes perspectives de développement depuis que le Premier ministre a approuvé les tâches de développement des technologies stratégiques appliquées aux lignes ferroviaires à grande vitesse et aux réseaux ferroviaires urbains. Selon lui, ces projets constitueront de véritables « laboratoires vivants » pour déployer l'ensemble de l'écosystème BIM, SIG et Digital Twin, depuis la conception jusqu'à l'exploitation des ouvrages.

La transformation numérique du secteur de la construction est désormais entrée dans une nouvelle phase, axée sur l'exploitation approfondie des données afin de créer une valeur concrète. Son succès ne se mesure plus au nombre de logiciels développés, mais aux économies de temps et de coûts qu'elle permet de réaliser, ainsi qu'au renforcement de la transparence, de la modernisation de l'administration et du développement du pays. - VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #transformation numérique #construction
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