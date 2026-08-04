Feu vert à la présentation à l'AN des projets de résolution portant création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh

Hanoï (VNA) - Réuni dans l'après-midi du 4 août à la Maison de l'Assemblée nationale sous la présidence de son président Tran Thanh Man, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a examiné et donné son avis sur les projets de résolution portant création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh, avant d'adopter le projet de résolution portant création de douze quartiers dans la province de Bac Ninh.

Présentant la proposition du gouvernement, le ministre de l’Intérieur Nguyen Tien Hai a indiqué que ces projets reposaient sur des bases politiques et juridiques conformes à la législation en vigueur et aux plans directeurs en vigueur à l'échelle nationale, régionale, provinciale et urbaine. Selon lui, Quang Ninh et Bac Ninh figurent aujourd’hui parmi les principales locomotives économiques du pays grâce à la valorisation de leurs atouts.

Le gouvernement propose la création de la ville de Quang Ninh sur la base du territoire, de la population et des unités administratives communales actuels de la province de Quang Ninh. La nouvelle ville s'étendra sur plus de 6 231 km², comptera plus de 1,52 millions d'habitants et comprendra 54 unités administratives de niveau communal, dont 30 quartiers, 22 communes et deux zones administratives spéciales.

La ville de Bac Ninh sera créée selon le même principe, après la création de douze nouveaux quartiers. Elle s'étendra sur plus de 4 713 km², comptera près de quatre millions d'habitants et comprendra 99 unités administratives de niveau communal, dont 54 communes et 45 quartiers.

Les douze nouveaux quartiers seront constitués à partir des communes de Yen Phong, Tien Du, Chi Lang, Phu Lang, Luong Tai, Gia Binh, Nhan Thang, Hiep Hoa, Bo Ha, Lang Giang, Kep et Luc Nam.

Selon le ministre Nguyen Tien Hai, les projets de création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh ainsi que des douze quartiers remplissent toutes les conditions prévues par la Loi n° 72/2025/QH15 sur l'organisation des collectivités locales et satisfont à l'ensemble des critères fixés par la résolution n° 112/2025/UBTVQH15 du Comité permanent de l'Assemblée nationale pour la création des villes et des quartiers.

Le président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, Phan Chi Hieu, a indiqué que la commission soutenait la création des deux villes et des douze quartiers. Il a rappelé que cette orientation avait déjà reçu l’aval du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du Bureau politique.

La commission a également approuvé les propositions de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême visant à créer les tribunaux populaires et les parquets populaires des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh, qui succéderaient aux juridictions et parquets provinciaux existants.

Les autorités locales ont été invitées à mobiliser les ressources nécessaires pour faire de ces nouvelles villes des pôles de croissance, accélérer la mise en place d’un modèle d’administration urbaine plus efficace et améliorer la qualité de vie des habitants.

À l’issue des débats, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a validé les dossiers présentés par le gouvernement, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, et a décidé de soumettre à l’Assemblée nationale lors de la première session extraordinaire de la 16e législature, les projets de résolution portant création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh.

Les députés présents ont par ailleurs adopté à l’unanimité la résolution créant les douze nouveaux quartiers de Bac Ninh, ainsi que, en principe, les projets de résolution relatifs à la création des tribunaux populaires et des parquets populaires des deux futures villes. -VNA