Tourisme

Le Vietnam accélère le visa électronique pour protéger ses citoyens et ses visiteurs

Grâce à des politiques de visas plus ouvertes, le Vietnam a accueilli plus de 22,8 millions de visiteurs internationaux en 2025, un chiffre record.

Un touriste étranger effectue les procédures d'immigration à un poste-frontière vietnamien. Photo: VNA
Un touriste étranger effectue les procédures d'immigration à un poste-frontière vietnamien. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les visas électroniques ont devenus une option de plus en plus prisée des étrangers se rendant au Vietnam, en raison de leur commodité et de leur rapidité. Toutefois, face à la demande croissante, une multitude de sites Web proposant des services de visa en ligne ont vu le jour, laissant de nombreux voyageurs dans le doute quant à leur légitimité.

Tang Zhen Zhong, un touriste chinois ayant opté pour un e-visa pour visiter le Vietnam, a confié que trouver le bon site Web pour effectuer sa demande figurait parmi ses principales préoccupations avant le voyage.

Lors des dernières fêtes de Noël, il a passé près de deux heures à accomplir les procédures d’immigration à l’aéroport international Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville. Bien que l’attente ait été longue, il a précisé avoir préparé tous les documents requis à l’avance et n’avoir rencontré aucun problème.

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Le directeur du Département de l'immigration, Pham Dang Khoa Photo : VNA

Afin de faciliter les déplacements des étrangers, le Vietnam délivre actuellement des visas électroniques aux ressortissants de tous les pays et territoires. L’ensemble de la procédure — de la soumission de la demande et du paiement des frais jusqu’à l’obtention de l’approbation — s’effectue en ligne. Les titulaires de visas électroniques peuvent également entrer au Vietnam et en sortir par 83 postes-frontières internationaux répartis dans tout le pays, selon Pham Dang Khoa, directeur du Département de l’immigration.

La commodité du système a attiré un nombre croissant d’utilisateurs. Le Vietnam a délivré plus de quatre millions de visas électroniques à des étrangers en 2025, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l’année précédente. Rien qu’au cours du premier semestre de 2026, près de 2,5 millions de visas électroniques ont été approuvés, marquant une augmentation de près de 30% en glissement annuel.

Grâce à des politiques de visas plus ouvertes, le Vietnam a accueilli plus de 22,8 millions de touristes internationaux en 2025, un chiffre record. Toutefois, la multiplication des demandes de visa en ligne a également favorisé l’apparition de faux sites Web, augmentant ainsi les risques de fraude et d’usurpation d’identité. Les autorités conseillent donc aux étrangers de n’utiliser que les portails en ligne officiels du gouvernement vietnamien pour effectuer leurs démarches.

Les pièges des services de « visa express »

Une simple recherche sur le terme «e-visa Vietnam» fait apparaître de nombreux sites web et pages sur les réseaux sociaux vantant des «visas express», une «approbation le jour même» ou des «visas garantis». Toutefois, tous les sites figurant dans les résultats de recherche ne sont pas des portails gouvernementaux officiels.

Avant que le ministère de la Sécurité publique ne lance le système officiel d’e-visa sur les domaines evisa.gov.vn et thithucdientu.gov.vn, le Département de l’immigration avait recensé de nombreux sites frauduleux apparaissant en bonne place dans les moteurs de recherche, semant ainsi la confusion chez les utilisateurs.

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Nguyên Tiên Nam, officier de la 5e division du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie. Photo : VNA

Nguyên Tiên Nam, officier de la 5e division du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (A05), a indiqué que les fraudeurs créent souvent des sites web imitant étroitement les portails officiels, enregistrent des noms de domaine trompeurs ou achètent des publicités en ligne pour attirer les utilisateurs. Beaucoup promeuvent également des services tels que les «visas instantanés», le «traitement urgent» ou l’«approbation garantie» afin de gagner la confiance du public.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les pertes engendrées par les escroqueries en ligne au Vietnam ont dépassé les 8.000 milliards de dôngs (environ 304 millions de dollars) en 2025. Les faux sites Web et les pages de réseaux sociaux liés aux démarches administratives en ligne figuraient parmi les formes de fraude les plus fréquentes.

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Des touristes visitent une rue du livre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les experts en cybersécurité avertissent que les utilisateurs visitant ces faux sites risquent de voir leurs données de passeport, leurs informations personnelles ou leurs données de paiement dérobées. Grâce à l’intelligence artificielle, les sites frauduleux sont devenus de plus en plus sophistiqués, ce qui les rend bien plus difficiles à distinguer des sites authentiques.

Renforcement de la protection des demandeurs de visas électroniques

Face à la multiplication des arnaques en ligne liées aux visas, les autorités intensifient leurs efforts pour repérer et supprimer les sites web factices ainsi que les liens frauduleux. Des campagnes de sensibilisation du public sont également déployées pour aider les citoyens vietnamiens comme les étrangers à identifier les menaces en ligne.

Il est conseillé aux utilisateurs de ne consulter que les sites officiels utilisant le domaine « .gov.vn » et de faire preuve de prudence lorsqu’ils communiquent des informations personnelles ou effectuent des paiements en ligne. Toute personne décelant des signes de fraude doit immédiatement le signaler à la police afin d’obtenir une assistance rapide, a précisé Nguyên Tiên Nam.

Tang Zhen Zhong a fait savoir qu’il vérifiait systématiquement le nom de domaine des sites Web avant d’effectuer des démarches en ligne. «Je me sens beaucoup plus en confiance si le site se termine par +.gov.vn+. Cela dit, il n’est pas toujours facile de distinguer les vrais sites des faux ; je demande donc souvent de l’aide à mon agence de voyage», a-t-il expliqué.

Parallèlement aux efforts visant à renforcer la cybersécurité, le Département de l’immigration accélère la transformation numérique de la gestion des étrangers. Des programmes pilotes - portant notamment sur la collecte d’informations sur les passagers avant leur arrivée et sur l’utilisation accrue des données biométriques - devraient permettre de réduire les délais de traitement aux frontières tout en améliorant l’efficacité de la gestion, a déclaré Pham Dang Khoa.

Cependant, la cybercriminalité revêtant un caractère de plus en plus transfrontalier, aucun pays ne peut s’attaquer seul à ce problème. La lutte contre les réseaux internationaux de cybercriminalité nécessite une coopération étroite entre les services chargés de l’application de la loi à travers le monde.

Rôle de la coopération internationale

Les mécanismes de coopération internationale encouragés par la Convention de Hanoi, la première convention mondiale de lutte contre la cybercriminalité, produisent déjà des résultats concrets face aux infractions commises dans le cyberespace.

Les autorités vietnamiennes ont récemment démantelé plusieurs vastes réseaux transnationaux de cybercriminalité. Parmi les opérations les plus marquantes, on peut citer 28 actions conjointes avec le Cambodge ayant conduit à l’arrestation de plus de 500 suspects, le démantèlement d’une organisation criminelle de haute technologie opérant depuis l’étranger - qui a escroqué plus de 1.000 victimes et détourné environ 120 milliards de dôngs - ainsi que des opérations coordonnées avec les forces de l’ordre chinoises visant des fraudes à l’investissement, des usurpations d’identité d’organismes publics et des réseaux transfrontaliers de blanchiment d’argent.

Les autorités ont également mis au jour et démantelé des groupes criminels impliqués dans de fausses offres d’emploi en ligne, des systèmes d’investissement frauduleux sur des plateformes numériques et des activités cybercriminelles basées à l’étranger mais ciblant des citoyens vietnamiens. Ces affaires témoignent de l’efficacité croissante de la coopération internationale contre la cybercriminalité, conformément à l’esprit de la Convention de Hanoi.

La transformation numérique a facilité plus que jamais les voyages, les études, le travail et les échanges internationaux. Toutefois, ces opportunités s’accompagnent de nouveaux risques dans le cyberespace. Outre les solutions technologiques et le renforcement de la coopération internationale, la sensibilisation du public demeure l’une des protections les plus efficaces contre des escroqueries en ligne toujours plus sophistiquées. – VNA

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