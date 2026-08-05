Tourisme

Hô Chi Minh-Ville mise sur les synergies pour renforcer son attractivité touristique

Hô Chi Minh-Ville mise sur un écosystème touristique intégré pour renforcer son attractivité internationale et son rôle de pôle régional du tourisme, du commerce et des services.

Un touriste étranger à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Un touriste étranger à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Grâce à la diversité de son offre, qui associe modernité urbaine, richesse culturelle et paysages naturels, le Vietnam confirme son attractivité auprès des visiteurs internationaux. Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville entend tirer parti de l'élargissement de son espace de développement pour renforcer son statut de destination attractive et s'affirmer comme un pôle régional du tourisme, du commerce et des services en Asie du Sud-Est.

Selon les dernières données de la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam continue d'enregistrer une forte progression des recherches effectuées par les voyageurs internationaux. Hô Chi Minh-Ville figure parmi les trois destinations les plus recherchées du pays grâce à une offre variée alliant gastronomie, vie nocturne, shopping, patrimoine historique et infrastructures modernes.

Les autorités municipales estiment toutefois que ces atouts doivent désormais s'appuyer sur des entreprises locomotives capables de fédérer les différents acteurs afin de créer un véritable écosystème touristique. La ville accompagne ainsi les entreprises dans le renforcement des synergies pour soutenir son développement à l'heure de cette nouvelle étape.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Công Vinh, a souligné que la croissance ne pouvait plus reposer uniquement sur les ressources propres de chaque entreprise, mais devait s'appuyer sur les synergies entre les secteurs, les collectivités locales et les entreprises.

Il a également estimé que le secteur du tourisme devait développer des produits intégrés combinant transport aérien, commerce, shopping, tourisme d’affaires (MICE), congrès, expositions, loisirs et expériences culturelles, afin de proposer une chaîne de services cohérente, d'accroître la valeur ajoutée et de prolonger la durée de séjour des visiteurs.

Le directeur général de Saigontourist Group, Cao Van Chong, a indiqué que la coopération entre les entreprises locomotives permettrait non seulement de valoriser les atouts de chaque partenaire, mais aussi de créer un écosystème touristique complet, de renforcer les synergies intersectorielles et d'améliorer la compétitivité touristique de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam dans un contexte d'intégration internationale croissante.

La ville poursuit parallèlement une transformation stratégique consistant à faire évoluer le tourisme d'un simple secteur économique vers un écosystème global, fondé sur les avantages comparatifs et l'identité culturelle régionale. La transformation numérique et la transition verte constituent les deux piliers de la modernisation de la gestion des destinations et du développement durable.

À l'avenir, Hô Chi Minh-Ville entend attirer davantage d'investissements dans les grands complexes de loisirs et de villégiature, tout en développant des segments tels que le tourisme d’affaires, l'économie nocturne, le tourisme de shopping...

Vietnam Airlines et Saigontourist Group ont signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 afin d'élargir leur réseau de partenaires, de diversifier les marchés, d'améliorer la qualité des services et de développer un écosystème intégré associant transport aérien et tourisme.

Selon Nguyên Huu Ân, représentant du Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville accélérera la coopération entre le tourisme, le commerce, la culture et les transports. Plusieurs événements majeurs, dont la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le Marathon international Techcombank et des spectacles nocturnes sur la rivière, contribueront à dynamiser la fréquentation touristique et à stimuler les dépenses des visiteurs à la fin de l'année 2026. -VNA

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