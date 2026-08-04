Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man réaffirme son soutien au secteur diplomatique

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a tenu le 4 août, à Hanoï, une séance de travail avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs et chefs de missions vietnamiennes rentrés au pays pour la 33e Conférence diplomatique.

S’exprimant lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a remercié le président de l'Assemblée nationale pour les orientations données aux ambassadeurs et aux chefs de missions du Vietnam à l'étranger, tout en saluant l'attention constante de l'Assemblée nationale envers la politique étrangère, l'intégration internationale et la diplomatie parlementaire.

Le ministre a affirmé que l'ensemble du secteur diplomatique est pleinement conscient de la position et du rôle historique de l'Assemblée nationale et de ses contributions essentielles à la construction d'une diplomatie globale, moderne et professionnelle. Il a souligné que l’attention, la direction régulière et profonde de l’Assemblée nationale a permis au secteur d'accomplir ses missions avec efficacité, tout en perfectionnant le cadre institutionnel et les politiques destinées au personnel diplomatique.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, s'exprime à la séance de travail. Photo: VNA

Concernant les travaux de la 33e Conférence diplomatique, le ministre a indiqué que les discussions s'appuient sur les orientations du 14e Congrès national du Parti et les directives des hauts dirigeants. La conférence se concentre sur l'analyse des nouvelles tendances mondiales, la prévention des évolutions mondiales, l'identification des opportunités et des défis et la mobilisation des ressources externes pour servir les objectifs de développement stratégique du pays.



Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a réaffirmé le soutien constant de l’Assemblée nationale au secteur diplomatique, notamment dans l’amélioration du cadre juridique sur la politique étrangère, les traités internationaux et les conditions de travail des diplomates à l’étranger.

Il a souligné que les réalisations du pays avaient bénéficié de la contribution essentielle de la diplomatie vietnamienne et des missions du Vietnam à l'étranger.

À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays et mis en place des partenariats globaux, stratégiques et stratégiques globaux avec de nombreux partenaires importants. Cette politique a permis de consolider la confiance politique, d'élargir la coopération et d'approfondir l'intégration internationale du pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs et chefs de missions vietnamiennes. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man a salué les importantes contributions du secteur des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs des représentations du Vietnam à l'étranger au développement du pays ainsi qu'aux succès de l'action extérieure du Parti, de la diplomatie d'État, de la diplomatie parlementaire et de la diplomatie populaire.

Pour les temps à venir, il a appelé l'ensemble du secteur à mettre pleinement en œuvre la résolution du 14e Congrès du Parti, de la résolution n° 06-NQ/TW et des autres directives du Parti en matière d'affaires étrangères.

Il l'a invité à continuer d'élargir et d'approfondir les relations extérieures, à promouvoir la diplomatie économique, à attirer les ressources et les flux de capitaux de nouvelle génération, ainsi qu'à renforcer l'efficacité de l'action multilatérale et le rayonnement international du Vietnam, au service du développement national.

Il a également demandé au ministère des Affaires étrangères de collaborer avec les organes parlementaires pour réviser les lois relatives aux affaires étrangères afin de lever les obstacles juridiques et de faciliter l'intégration internationale.

En matière de diplomatie parlementaire, Tran Thanh Man a demandé au Vietnam de renforcer son rôle au sein des forums internationaux, notamment l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP). Il a appelé à intensifier la coopération et les échanges d'expertises législatives, ainsi qu'à renforcer la coordination entre le ministère des Affaires étrangères, la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures et le Bureau de l'Assemblée nationale.

Il a également demandé aux chefs de missions diplomatiques de suivre de près l'évolution des activités parlementaires dans leurs pays d'accréditation, de nouer des relations avec les dirigeants et les commissions des parlements ainsi qu'avec les parlementaires influents, de faciliter les échanges entre les organes de l'Assemblée nationale du Vietnam et leurs homologues étrangers, de proposer les initiatives susceptibles d'être portées par la voie parlementaire et de veiller à la mise en œuvre des engagements et accords conclus. Il a assuré que l'Assemblée nationale continuerait à soutenir les missions diplomatiques dans l'accomplissement de leurs responsabilités. -VNA