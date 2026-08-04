Le ministre vietnamien de la Sécurité publique reçoit le secrétaire d'État du ministère cambodgien de l'Intérieur

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu le 4 août à Hanoï Santibindit Chan Ean, secrétaire d'État du ministère cambodgien de l'Intérieur, en visite de travail au Vietnam.

Luong Tam Quang s'est félicité de la fréquence des rencontres entre les dirigeants des deux ministères, qui permettent d'échanger sur les questions d'intérêt commun, de partager des expériences et de se soutenir mutuellement dans de nombreux domaines.

Le ministre a souligné que les relations entre le Vietnam et le Cambodge continuaient de se consolider et de se développer, la coopération politique demeurant le principal moteur des relations bilatérales, tandis que les relations entre les deux Partis continuent d'occuper une place importante dans l'orientation générale de ces relations.

Les visites et contacts de haut niveau se poursuivent régulièrement, contribuant à renforcer l'amitié traditionnelle et la confiance politique.

S'agissant de la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur, Luong Tam Quang a indiqué que, conformément aux accords conclus par les dirigeants des deux pays et au plan de coopération pour 2026, les deux parties avaient renforcé leur coordination afin d'assurer la sécurité des événements politiques majeurs et des visites de haut niveau. Elles se sont également engagées à empêcher toute personne ou organisation d'utiliser le territoire de l'un des deux pays pour porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts de l'autre.

Les deux ministères ont par ailleurs mis en place un groupe de travail conjoint chargé de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale. Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a également déployé une équipe permanente au Cambodge afin de coopérer avec les autorités locales dans le démantèlement de plusieurs réseaux de cyberescroquerie et de trafic de stupéfiants.

Le ministre vietnamien a salué le maintien de la Conférence annuelle des ministres de la Sécurité publique et de l'Intérieur du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qu'il a qualifiée de mécanisme essentiel pour renforcer la coordination en matière de sécurité nationale et d'ordre public, au service du développement socio-économique des trois pays.

Il a également appelé à intensifier la formation linguistique en vietnamien et en khmer au profit des forces de l'ordre, notamment dans les provinces frontalières, afin d'améliorer les échanges d'informations et la coordination dans le traitement des questions de sécurité.

Luong Tam Quang a par ailleurs réaffirmé la volonté du Vietnam de partager avec le Cambodge son expérience en matière de rationalisation de l'appareil administratif. Il s'est dit convaincu que la visite de la délégation du ministère cambodgien de l'Intérieur produirait des résultats concrets et aiderait ce dernier à tirer parti de l'expérience vietnamienne pour conseiller le gouvernement dans la mise en œuvre d'une réforme de l'appareil administratif à la fois rapide, efficace et adaptée aux réalités du pays.

Pour sa part, Santibindit Chan Ean a remercié le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour son accueil et le partage de son expérience en matière d'organisation administrative, de gestion de l'État ainsi que de maintien de la sécurité et de l'ordre public.

Il a exprimé le souhait que les deux ministères poursuivent leurs échanges de délégations, le partage d'expériences et leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier contre la cyberescroquerie et le trafic de stupéfiants, afin de contribuer à la sécurité des deux pays et au renforcement de leur coopération bilatérale. -VNA