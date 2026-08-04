Politique

Le Vietnam et le Laos intensifient leur coopération dans les domaines théorique et politique

Le Vietnam et le Laos entendent approfondir leur coopération théorique afin d'accompagner la mise en œuvre des résolutions des congrès de leurs partis respectifs.

Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doan Minh Huan (gauche), et le président du Conseil théorique central du PPRL, Kikeo Khaykhamphithoune. Photo: VNA
Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doan Minh Huan (gauche), et le président du Conseil théorique central du PPRL, Kikeo Khaykhamphithoune. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, conduite par son directeur Doan Minh Huan, eu une séance de travail le 4 août à Vientiane avec les responsables du Conseil théorique central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), afin de définir le plan d’organisation du prochain séminaire théorique entre les deux Partis et les orientations de leur coopération pour la période à venir.

Lors de cette séance de travail, Doan Minh Huan a souligné que la coopération théorique entre les deux Partis constitue un processus d’étude conjointe des questions systémiques et de synthèse des pratiques du Renouveau.

Dressant le bilan de la période 2022-2026, il s'est félicité du maintien d'un mécanisme de dialogue théorique régulier et fondé sur la confiance. Pour la période 2026-2030, face aux mutations rapides de la situation internationale et aux exigences de mise en œuvre des nouvelles résolutions des congrès du Parti dans chacun des deux pays, le directeur de l'Académie a appelé à trois évolutions majeures : passer du partage d'expériences à la conduite de recherches stratégiques conjointes, transformer les séminaires périodiques en un processus de coopération continue, et passer de conclusions générales à des travaux directement utiles à l'élaboration des politiques et à la mise en œuvre des résolutions.

Il a également proposé de renforcer les réseaux de jeunes théoriciens et de multiplier les publications de recherche bilingues.

De son côté, le président du Conseil théorique central du PPRL, Kikeo Khaykhamphithoune, a salué l'efficacité de la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération, illustrée notamment par l'organisation alternée des séminaires théoriques.

Concernant le 13e séminaire prévu à la fin de l'année 2026 sous la présidence du Laos, les deux parties se sont accordées sur le thème "Renforcer la connectivité régionale et internationale en profondeur : expériences du Laos et du Vietnam". À cette occasion, les deux Conseils théoriques centraux signeront un nouveau protocole d’accord pour la période 2026-2030.

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Entretien entre la délégation de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et celle de l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos (NAPPA). Photo: VNA

Plus tôt dans la journée, la délégation de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh s'est entretenue avec celle de l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos (NAPPA), dirigée par son directeur Anouphab Tounalom, secrétaire du Comité central du PPRL.

Les discussions ont porté sur l'amélioration de la qualité de la formation des cadres en plaçant l'apprenant au centre du processus et sur l'élargissement des échanges de délégations et des échanges entre les écoles politiques locales des deux pays.

Les deux institutions ont convenu de poursuivre leurs recherches scientifiques communes pour fournir des arguments théoriques au service du bilan des 40 ans de Renouveau de chaque Parti. Elles collaboreront également à l'élaboration de manuels sur la pensée du président Kaysone Phomvihane, poursuivront le mécanisme de scientifique de quatre parties et veilleront au bon déroulement du projet de construction de l'antenne de l'Académie lao dans la province de Champasak.

Anouphab Tounalom a salué le rôle de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh dans son appui au Comité central du Parti communiste du Vietnam pour l'organisation de formations de courte durée destinées aux hauts dirigeants et aux principaux responsables lao. Il s'est également félicité de l'avancement du projet de construction de l'antenne de l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos dans la province de Champasak, le qualifiant de projet stratégique à long terme et de symbole vivant de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Académie nationale de politique Hô Chi Minh #Conseil théorique central du PPRL #Laos
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