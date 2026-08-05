Économie

An Giang adopte une politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN

Parallèlement à la mise en œuvre continue de mesures globales de lutte contre la pêche INN, la province du delta du Mékong a proposé au gouvernement d’adopter rapidement des politiques visant à aider les pêcheurs à changer d’activité et à retirer du service les navires de pêche côtière, afin de préserver les ressources halieutiques naturelles.

Des bateaux de pêcheurs mouillent dans les eaux de Hà Tiên, province de An Giang. Photo : VNA
Des bateaux de pêcheurs mouillent dans les eaux de Hà Tiên, province de An Giang. Photo : VNA

An Giang (VNA) – La province de An Giang, dans le delta du Mékong, a réaffirmé sa politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), soulignant sa détermination à éradiquer les infractions, à contribuer à l’effort national visant à obtenir la levée du «carton jaune» de la Commission européenne et à préserver la réputation des produits aquatiques vietnamiens sur les marchés internationaux.

Renforcement de l’application de la loi

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Công Thuc, a souligné que toute personne ou organisation reconnue coupable d’avoir délibérément enfreint la réglementation sur la pêche s’exposerait à des sanctions juridiques sévères, indépendamment de l’identité du propriétaire du navire ou de la taille de l’embarcation. Les fonctionnaires et les organismes publics ayant couvert des infractions, facilité des activités illégales ou manqué à leurs responsabilités dans la lutte contre la pêche INN feraient également l’objet de sanctions sévères.

La province a adopté des sanctions rigoureuses afin de mettre un terme aux profits illicites découlant d’activités de pêche illégales.

Entre janvier et juillet, le sous-département provincial de la pêche et de la surveillance des pêches a mené 160 inspections, repéré 53 navires en infraction et infligé des amendes totalisant près de 3 milliards de dôngs (pus de 114.000 dollars).

An Giang a également adopté une position particulièrement ferme concernant les infractions liées aux systèmes de surveillance des navires (VMS). Les autorités ont relevé 149 infractions impliquant 78 navires de pêche n’ayant pas signalé leur position, ce qui a entraîné des amendes s’élevant à plus de 4,7 milliards de dôngs. Parallèlement, le commandement provincial des gardes-frontières a infligé des amendes administratives totalisant 1,75 milliard de dôngs dans cinq affaires impliquant 12 personnes.

Concernant d’autres infractions liées à la pêche INN, le sous-département a effectué des patrouilles et des inspections, prononcé des sanctions administratives d’un montant supérieur à 2,3 milliards de dongs et transféré aux autorités locales six navires de pêche non autorisés à opérer, afin qu’elles en assurent la gestion et la surveillance. Il a également constaté d’autres infractions et infligé des amendes administratives dépassant 1,6 milliard de dongs.

Numérisation de la gestion des pêches

An Giang a adopté les technologies numériques pour renforcer la gestion de sa flotte de pêche, qui compte 10.911 navires. À la fin du mois de juin 2026, 100% des navires de pêche en activité (soit 3.542 sur 3.551) étaient équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Pour les navires n’ayant pas encore installé cet équipement — en raison d’une mise à l’arrêt ou d’une attente de vente aux enchères —, les autorités locales ont chargé des agents d’assurer un suivi étroit grâce à la géolocalisation et à Google Maps.

Outre le VMS, la province a pleinement déployé le système électronique de documentation des captures et de traçabilité (eCDT). Depuis juillet 2024, tous les navires de pêche entrant dans les ports de la province ou en sortant sont tenus de soumettre leurs déclarations via ce système, garantissant ainsi une transparence et une précision accrues.

La formation a également été érigée en priorité : de nombreuses sessions ont été organisées à l’intention de milliers de pêcheurs, de propriétaires de navires et de responsables des pêches pour les former à l’utilisation du journal de bord électronique (eLogbook) et du logiciel eCDT. Ces initiatives visent à améliorer la traçabilité des produits de la mer et à renforcer la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L’adoption de technologies numériques permet non seulement d’améliorer la gestion publique, mais aussi de protéger les intérêts légitimes des pêcheurs respectueux de la loi.

Lê Huu Toàn, directeur du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement, a indiqué que la province avait également renforcé le contrôle des navires de pêche dits « trois sans » (dépourvus d’immatriculation, de licence de pêche ou de certificat de sécurité technique). Les organismes compétents ont collaboré avec les autorités locales pour recenser ces navires et les classer selon leur longueur, afin d’en assurer une gestion plus efficace.

La province a par ailleurs identifié et aménagé 23 zones de mouillage regroupées, permettant aux navires de pêche non autorisés à opérer d’être amarrés en toute sécurité sous la surveillance des autorités locales.

Parallèlement à la mise en œuvre continue de mesures globales de lutte contre la pêche INN, An Giang a proposé au gouvernement d’adopter rapidement des politiques de soutien aux pêcheurs pour les aider à changer d’activité et à retirer du service les navires de pêche côtière, dans le but de préserver les ressources halieutiques naturelles.

Sa campagne de lutte contre la pêche INN ne vise pas seulement à obtenir la levée du « carton jaune », mais aussi à impulser une transformation en profondeur du secteur de la pêche vers davantage de transparence, de modernisation et de durabilité. Grâce à des mesures coordonnées et à l’engagement tant des pêcheurs que des autorités, la province est convaincue de pouvoir contribuer de manière significative au renforcement de la position du secteur vietnamien des produits de la mer sur la scène internationale. – VNA

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