Économie

Quatre groupes de solutions pour renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des investisseurs étrangers

Le ministère des Finances propose quatre groupes de solutions pour renforcer l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs étrangers et attirer une nouvelle génération d'IDE.

Le ministère des Finances a proposé quatre groupes de solutions portant sur les institutions, les infrastructures, les ressources humaines et les politiques de soutien. Photo: nhandan.vn
Le ministère des Finances a proposé quatre groupes de solutions portant sur les institutions, les infrastructures, les ressources humaines et les politiques de soutien. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Afin de renforcer l’attractivité du climat d’investissement et d’attirer une nouvelle génération d’investissements directs étrangers (IDE), le ministère des Finances a proposé quatre groupes de solutions portant sur les institutions, les infrastructures, les ressources humaines et les politiques de soutien.

Le premier consiste à poursuivre la révision et le perfectionnement du cadre juridique relatif à l’investissement afin de le rendre plus cohérent, transparent, stable et prévisible.

En cette nouvelle conjoncture, le ministère estime que le Vietnam doit passer d’une politique d’incitations fiscales à un mécanisme de soutien fondé sur les coûts réels. Les mesures de soutien porteront notamment sur les infrastructures, la formation des ressources humaines, la recherche-développement (R&D), l’innovation et les facteurs permettant de réduire les coûts d’investissement et d’améliorer l’efficacité des entreprises.

La poursuite de la réforme des procédures administratives demeure également une priorité. Les procédures relatives à l’investissement, au foncier, à la construction et à l’environnement devront être simplifiées et mieux coordonnées afin d’accélérer la mise en œuvre des projets. Le ministère souligne notamment la nécessité de raccourcir les délais de traitement des projets dans les domaines des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’énergie et des centres de données.

Les procédures relatives aux permis de travail et aux visas des experts étrangers devront également être simplifiées afin de répondre aux besoins des projets d’IDE de grande envergure et de haute technologie.

Le ministère préconise en outre de renforcer la coordination entre les ministères, les secteurs et les autorités locales afin d'assurer une application cohérente des politiques et d'éviter les chevauchements dans leur mise en œuvre.

Des infrastructures stratégiques pour renforcer la compétitivité

Le ministère des Finances estime qu'il est nécessaire de poursuivre les investissements dans les infrastructures stratégiques, notamment les transports, l'énergie et la logistique, en lien avec les principaux corridors économiques et industriels. La priorité sera accordée à l'accélération des projets d'autoroutes interrégionales, de ports en eau profonde, d'aéroports et de plateformes logistiques afin de réduire les coûts de transport, de renforcer la connectivité des chaînes d'approvisionnement et de faciliter les activités des entreprises.

Dans le domaine énergétique, le ministère souligne la nécessité de garantir un approvisionnement stable et durable en électricité pour les industries de haute technologie, les centres de données et les semi-conducteurs. Il préconise également d'accélérer le développement des énergies renouvelables afin de répondre aux exigences de transition verte.

Miser sur les ressources humaines et les liens avec les entreprises

Le ministère des Finances considère que les ressources humaines constituent un facteur déterminant pour améliorer la qualité des IDE dans le contexte où les investissements se concentrent de plus en plus sur les hautes technologies, les semi-conducteurs, l'électronique, l'intelligence artificielle et les centres de données.

Afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, il préconise de renforcer les liens entre les établissements de formation et les entreprises à capitaux étrangers afin d'adapter progressivement les formations aux besoins des entreprises, en particulier dans les secteurs des semi-conducteurs, des technologies de l'information, de l'électronique et de l'intelligence artificielle.

Le ministère plaide également pour une simplification des procédures relatives aux permis de travail et aux visas afin de faciliter l'arrivée d'experts, d'ingénieurs et de cadres étrangers.

Le ministère souligne en outre la nécessité de renouveler la promotion des investissements en ciblant les grands groupes technologiques et les projets à forte valeur ajoutée susceptibles de favoriser les transferts de technologies.

Le renforcement des liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises vietnamiennes constitue également une priorité afin d'accroître le taux de localisation et de permettre aux entreprises nationales de s'intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Selon plusieurs économistes, la mise en œuvre coordonnée de ces quatre groupes de solutions contribuera à améliorer la qualité des IDE, à attirer des projets à forte intensité technologique, respectueux de l'environnement et créateurs de liens avec les entreprises vietnamiennes, tout en renforçant la contribution du secteur des IDE à la croissance économique du pays. -VNA

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