Politique

Le Vietnam renforce sa coopération avec les entreprises américaines dans les technologies stratégiques

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a reçu lundi à Hanoï une délégation d'entreprises américaines. Les échanges ont porté sur le développement des industries de sécurité, des technologies stratégiques et de la transformation numérique, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Panorama de la rencontre. Photo: ministère de la Sécurité publique
Panorama de la rencontre. Photo: ministère de la Sécurité publique

Hanoï (VNA) - Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le 4 août à Hanoï une délégation d’entreprises américaines conduite par Patrick Sweeney, fondateur et dirigeant du groupe American Kestrel.

La délégation comprenait des représentants de 14 grands groupes et entreprises américains actifs dans les secteurs des industries de défense et de sécurité, des technologies et de l’énergie, ainsi que des représentants du Département de la Guerre des États-Unis et de l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

Au nom du ministère vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang a souhaité la bienvenue à la délégation et aux représentants des autorités américaines. Il a présenté les grandes orientations de développement du Vietnam, rappelant que le pays s’est fixé pour objectif central d’atteindre une croissance économique à deux chiffres afin d’accroître la taille, la qualité et la compétitivité de son économie, et de réaliser avec succès ses deux objectifs du centenaire.

À l'horizon 2030, année du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le pays ambitionne de devenir une nation en développement dotée d'une industrie moderne. D'ici 2045, centenaire de la fondation de la République, il vise le statut de pays développé à revenu élevé.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam considère la science, les technologies, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national, du renforcement de l'efficacité de l'administration publique ainsi que des capacités de défense et de sécurité.

Le ministre Luong Tam Quang a indiqué que le Parti et l'État avaient confié au ministère vietnamien de la Sécurité publique la mission d'assurer le rôle d'organe permanent pour la mise en œuvre des avancées stratégiques en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique à l'échelle nationale.

Dans cet esprit, le ministère se déclare prêt à renforcer sa coopération avec les grandes entreprises américaines dans de nombreux domaines, notamment les industries de sécurité, les technologies à double usage et les technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’informatique en nuage, les mégadonnées et la cybersécurité.

Au nom de la délégation, Patrick Sweeney a remercié le ministre pour son accueil et s’est félicité des progrès enregistrés dans les relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a affirmé que les entreprises américaines étaient disposées à développer les échanges et la coopération avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique afin d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement et de contribuer à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, au bénéfice de leurs gouvernements, de leurs populations et de leurs entreprises.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Sécurité publique #entreprises américaines
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