Politique

Une visite pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, intervient à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et témoigne de leur volonté d'approfondir leur Partenariat stratégique global.

Des représentants de l'ambassade et du consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Thaïlande, accueillent le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse à l'aéroport international d'Udon Thani. Photo : VNA
Des représentants de l'ambassade et du consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Thaïlande, accueillent le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse à l'aéroport international d'Udon Thani. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, le président de l’AN et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, effectue une visite officielle au Vietnam du 5 au 7 août 2026.

Cette visite s’inscrit dans la continuité de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, en mai 2026, ainsi que de celle du Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, au Vietnam en juin 2026. Elle intervient dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (6 août 1976 - 6 août 2026). Cette succession de visites de haut niveau témoigne de l’importance que les dirigeants des deux pays accordent à leurs relations et de leur volonté d’approfondir davantage le Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande.

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent des relations d’amitié de longue date. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, la coopération bilatérale n’a cessé de se développer en ampleur comme en profondeur.

En juin 2013, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de « Partenariat stratégique », devenant les deux premiers membres de l’ASEAN à établir un tel partenariat entre eux. Ils les ont ensuite élevées au rang de « Partenariat stratégique renforcé » en 2015, puis de « Partenariat stratégique global » en mai 2025.

La coopération politique est également renforcée grâce aux échanges de délégations et aux contacts réguliers de haut niveau. Lors de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du PCV et président du Vietnam Tô Lâm, les deux parties sont convenues de porter prochainement le commerce bilatéral de 22 milliards à 25 milliards de dollars, selon une approche équilibrée et durable.

Au-delà des visites de haut niveau, les deux pays maintiennent des mécanismes de dialogue dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et de l’économie. En outre, ils coopèrent étroitement au sein de l’ASEAN, de l’Organisation des Nations unies et de l’APEC.

La coopération économique et commerciale constitue l’un des points forts des liens bilatéraux. La Thaïlande demeure le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le huitième investisseur étranger au Vietnam.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 22 milliards de dollars. Au premier semestre 2026, ils ont atteint 13,3 milliards de dollars. Les deux parties ambitionnent d’atteindre rapidement le seuil des 25 milliards de dollars.

En matière d'investissement, la Thaïlande compte actuellement 804 projets d'investissement en vigueur, représentant un capital enregistré de plus de 15,4 milliards de dollars. Elle se classe au 8e rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam et au 2e rang des investisseurs de l'ASEAN, juste derrière Singapour.

Parallèlement, la coopération en matière de défense et de sécurité gagne en profondeur, tandis que le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples continuent de se développer.

Sur le plan parlementaire, la coopération entre les organes législatifs ne cesse de se consolider. Les deux parties ont signé un nouvel Accord de coopération entre les deux Assemblées nationales ainsi qu'entre le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de la Chambre des représentants de Thaïlande, en décembre 2023.​

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Le Premier ministre Le Minh Hung (au premier plan, à cravate de couleur de violet foncé) à côté de son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul avec des étudiants vietnamiens, l'après-midi du 8 juin 2026. Photo : VNA


Dans ce contexte, la visite officielle de Sophon Zaram du 5 au 7 août 2026 revêt une importance particulière. Il s'agit de la première visite au Vietnam de Sophon Zaram en qualité de président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande depuis son entrée en fonction en mars 2026. C'est également la première visite officielle au Vietnam d'un chef de l'organe législatif thaïlandais depuis neuf ans. Coïncidant avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques, elle permettra aux dirigeants des deux pays de définir les orientations de la coopération bilatérale pour la nouvelle période.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, cette visite contribuera à approfondir la confiance politique, à mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays et à renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire. -VNA

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