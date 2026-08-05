Politique

La diplomatie de Parti consolide les fondements politiques des relations extérieures du Vietnam

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a souligné que la diplomatie de Parti jouait un rôle important dans la consolidation des fondements des relations entre le Vietnam et ses partenaires.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong s'exprime à la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong s'exprime à la 33e Conférence diplomatique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l'occasion de la 33e Conférence diplomatique, Nguyen Manh Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères, a souligné, dans une interview accordée à la presse, que la diplomatie de Parti constituait un atout particulier pour jeter les bases politiques des relations entre le Vietnam et les autres pays.

Il a indiqué que, dans la diplomatie globale du Vietnam, la diplomatie de Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire formaient trois piliers étroitement liés et complémentaires. La diplomatie de Parti jouait un rôle central dans le développement des relations avec les partis politiques étrangers, contribuant ainsi à consolider les fondements politiques des relations entre le Vietnam et ses partenaires.

Selon lui, ces dernières années, la diplomatie de Parti avait continué d'être déployée de manière proactive et coordonnée malgré un contexte international et régional en constante évolution. Les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les partis des pays voisins, des pays socialistes et des pays partenaires traditionnels avaient continué de se consolider, renforçant la confiance politique et orientant durablement les relations bilatérales.

Il a également souligné que le réseau de relations du Parti s'était progressivement élargi, au-delà des partis communistes et ouvriers traditionnels, aux partis au pouvoir, aux partis participant au gouvernement et aux formations politiques influentes. L'établissement d'un mécanisme de dialogue stratégique avec le Parti d'action populaire de Singapour constituait, selon lui, une avancée importante.

Sur le plan multilatéral, le Parti communiste du Vietnam participait activement à différents forums régionaux et internationaux des partis politiques. Il a notamment rappelé que, sur initiative du Vietnam, la première Table ronde des partis politiques d'Asie du Sud-Est s'était tenu à Hanoï en juin 2026.

Le vice-ministre a également estimé que la fusion de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti avec le ministère des Affaires étrangères constituait une réforme majeure visant à améliorer l'efficacité de l'appareil politique. La fusion des deux organes avait déjà favorisé la mise en œuvre rapide de plusieurs initiatives sur le canal de Parti, notamment le dialogue stratégique avec le Parti d'action populaire de Singapour et la première Table ronde des partis politiques d'Asie du Sud-Est.

Nguyen Manh Cuong a souligné que la valeur spécifique de la diplomatie de Parti résidait dans sa capacité à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance politique et l'orientation à long terme des relations entre les États. La confiance politique signifiait que le partenaire conserverait la cohérence de ses orientations fondamentales, même en cas de changement de contexte ou de dirigeants.

Selon le vice-ministre, le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam permettait à la diplomatie de Parti de jouer un rôle particulier dans les relations extérieures du pays. Celle-ci favorisait des échanges approfondis sur les questions stratégiques et les expériences de gouvernance, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à réduire les divergences.

Pour la période à venir, le vice-ministre a indiqué que la diplomatie de Parti poursuivrait le renouvellement de sa réflexion, de son contenu et de ses méthodes d'action afin d'obtenir des résultats plus concrets. Il a indiqué que les priorités porteraient sur l'approfondissement des relations avec les partis d’autres pays, l’innovation de la coopération sur le canal de Parti afin de mieux répondre aux objectifs stratégiques du pays, ainsi que sur la promotion du rôle du Parti communiste du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux. Il a enfin souligné la nécessité de traduire rapidement les consensus et les accords en résultats concrets. -VNA

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